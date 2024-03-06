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委内瑞拉总统指责DW是 “纳粹”媒体
委内瑞拉总统指责DW是 “纳粹”媒体
在德国之声发表了关于委内瑞拉腐败问题的报道之后，委内瑞拉两家主要有线电视运营商停播了德国之声的节目。委内瑞拉总统马杜罗指责德国之声参与了反对其政府的“媒体运动”。
委内瑞拉
2024年3月6日
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自由之家：中国等26国涉骚扰海外记者
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国际人权组织“自由之家”年度报告指出，中国、伊朗、俄罗斯等至少26国政府透过人身攻击、威胁等手段“镇压”海外的新闻工作者。还曾有女记者因在海外报道中国事件遭到“肉搜”，个资、位置外泄被放上不雅网站。
2023年12月7日
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突击搜查媒体 NewsClick事件震动印度新闻界
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印度执法部门对记者动用反恐怖主义法，最新例子是对新闻网站NewsClick进行的突击搜查。理由是该网站与中国有着密切联系。
2023年10月7日
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两名乌克兰记者获德国之声言论自由奖
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乌克兰记者叶夫根尼·马洛莱特卡和姆斯提斯拉夫·切尔诺夫冒着生命危险记录了马里乌波尔被围困过程。这两名勇敢的新闻人被授予本年度德国之声言论自由奖。
2022年5月2日
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2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选
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From devastating fires to war, photographers around the world captured 2021 through their lenses. Some highlights.
2022年4月9日
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塔利班打压新闻自由 德国之声等遭禁播
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塔利班正在打压在阿富汗的外国媒体。由合作伙伴以普什图语和达里语转播的德国之声节目将被禁播。英国广播公司说，其普什图语、波斯语和乌兹别克语的新闻简报已被移除。美国之音也在阿富汗遭到禁播。
2022年3月28日
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