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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

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深度报道

图为委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）的资料图片

委内瑞拉总统指责DW是 “纳粹”媒体

委内瑞拉总统指责DW是 “纳粹”媒体

在德国之声发表了关于委内瑞拉腐败问题的报道之后，委内瑞拉两家主要有线电视运营商停播了德国之声的节目。委内瑞拉总统马杜罗指责德国之声参与了反对其政府的“媒体运动”。
委内瑞拉2024年3月6日
2022年，英国伦敦出现香港侨民抗议香港新闻自由下降的示威活动

自由之家：中国等26国涉骚扰海外记者

自由之家：中国等26国涉骚扰海外记者

国际人权组织“自由之家”年度报告指出，中国、伊朗、俄罗斯等至少26国政府透过人身攻击、威胁等手段“镇压”海外的新闻工作者。还曾有女记者因在海外报道中国事件遭到“肉搜”，个资、位置外泄被放上不雅网站。
2023年12月7日
Proteste Press Club of India

突击搜查媒体 NewsClick事件震动印度新闻界

突击搜查媒体 NewsClick事件震动印度新闻界

印度执法部门对记者动用反恐怖主义法，最新例子是对新闻网站NewsClick进行的突击搜查。理由是该网站与中国有着密切联系。
2023年10月7日
Freedom of Speech Award 2022, Evgeniy Maloletka, Fotojournalist, Ukraine

两名乌克兰记者获德国之声言论自由奖

两名乌克兰记者获德国之声言论自由奖

乌克兰记者叶夫根尼·马洛莱特卡和姆斯提斯拉夫·切尔诺夫冒着生命危险记录了马里乌波尔被围困过程。这两名勇敢的新闻人被授予本年度德国之声言论自由奖。
2022年5月2日
A woman stands holding her chest as if in pain in front of a burning forest.

2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选

2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选

From devastating fires to war, photographers around the world captured 2021 through their lenses. Some highlights.
2022年4月9日11 张图
Afghanistan Kabul | Kontrollraum Tolo News

塔利班打压新闻自由 德国之声等遭禁播

塔利班打压新闻自由 德国之声等遭禁播

塔利班正在打压在阿富汗的外国媒体。由合作伙伴以普什图语和达里语转播的德国之声节目将被禁播。英国广播公司说，其普什图语、波斯语和乌兹别克语的新闻简报已被移除。美国之音也在阿富汗遭到禁播。
2022年3月28日
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