 新闻自由日：欧盟警告疫情期间新闻自由受限 | 文化经纬 | DW | 03.05.2020

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文化经纬

新闻自由日：欧盟警告疫情期间新闻自由受限

在世界新闻自由日（5月3日）到来之际，欧盟严厉批评新冠疫情危机期间，新闻媒体受到干扰和非法限制。

Deutschland Symbolbild Pressefreiheit (Imago Images/S. Boness)

5月3日是世界新闻自由日

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）周六（5月2日）以欧盟27国的名义发表声明说："令人担忧的是，一些国家以新冠疫情为借口，对新闻自由进行非法限制。"

星期日（5月3日），全世界范围内再一次强调新闻自由的价值。"记者无疆界"前不久便向人们发出警告，要提防新冠危机期间对新闻自由的进一步限制，并就此对中国进行了指责。在欧盟国家匈牙利，批评人士也担心，对传播关于疫情假新闻者加强惩罚之后，新闻自由会受到进一步限制。

Kroatien Treffen EU-Außenminister in Zagreb Josep Borrell (Getty Images/AFP/D. Sencar)

欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）

博雷尔强调指出，这场危机表明新闻工作者的工作是多么重要。在不确定的时期，可靠且经过事实检验以及不会产生不当影响的信息不可缺。博雷尔说："不可以干扰记者的工作。" 新闻自由是民主社会的基石。

然而许多国家都对新闻报道进行限制，采取封锁互联网或个别网站以及采取煽动性宣传、施加财政压力和进行个人攻击等打击手段。太多的记者成为被攻击被干扰的受害者，还有很多的记者为自己的工作付出了生命。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔说："欧盟正在全面开展工作，以应对疫情对人体健康、人权和社会经济条件造成的影响，其中也包括给媒体公司带来的影响。" 博雷尔说，这也包括推动可靠的信息资源，删除不实和非法内容。

李京慧 / 文木（德新社）

 

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