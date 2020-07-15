新闻环境每况愈下 国际媒体撤出香港

（德国之声中文网）香港有关当局拒绝向《纽约时报》著名记者及中国问题专家储百亮（Chris Buckley）发放工作许可。《纽约时报》称，有关当局并没有告知储百亮拒发工作许可的理由。
香港当局周四的这一决定，立即引起广泛批评。总部设在纽约的国际记者保护委员会（CPJ）认为，香港当局此举违背了其保障新闻自由的承诺。国际记者保护委员会称：这一决定"埋葬了信息的自由流通，而这正是香港成功的关键所在。
今年5月，长年派驻中国的储百亮记者证未获延期，实质上等于被中方驱逐出境。
中国在香港实施国安法后，储百亮申请在香港从事记者工作的申请也遭拒绝。北京出台的香港国安法涉及内容广泛，措辞又相当模糊。其主要针对目标是所谓的分裂分子、恐怖分子和"暗中勾结境外敌对势力"的人士。
1997年香港主权移交中国以来，实施国安法是北京对香港自治地位最严重的一次干涉。批评者认为，此举意味着"一国两制"原则的终结。国安法最高量刑可以是死刑，而且同样适用于外籍人士。国安法生效后，人们普遍认为，在港外国媒体将会受到更严格的监控。
这一背景下，《纽约时报》计划将其驻港办公室的部分业务转移至韩国首尔。《纽约时报》在致其工作人员的一份声明中写道："中国发布的新国安法给我们的在港业务和新闻工作带来了诸多不确定因素，"因此，有必要对在港编辑部成员进行转移和分散。
《华尔街日报》等媒体也在考虑将驻港记者站转移至其他国家的可能性。《华盛顿邮报》报道称，以前申办和延期工作许可非常容易，而现在则变得难度越来越大。
外国驻港记者工作许可不获延期，储百亮并非个例。新冠疫情爆发初期，现年52岁的储百亮曾报道过中国在应对疫情方面所出现的种种问题。储百亮是最初前往疫情中心武汉进行实地报道的少数外国记者之一。武汉封城后，他被迫在当地滞留76天之久。除来自疫区的第一线报道之外，储百亮此前还发表过一系列涉及中共高层内幕以及披露维吾尔人遭迫害情形的报道。
达扬/苗子（德新社）
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国安法生效后的香港
第一批触法者
《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。
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国安法生效后的香港
举杯同庆
《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。
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港警旗帜新颜色
过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。
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国安法生效后的香港
白纸抗议
7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。
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国安法生效后的香港
空白连侬墙
延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。
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国安法生效后的香港
反讽与暗语
《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。
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国安法生效后的香港
罗冠聪证实离港
罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。
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国安法生效后的香港
前众志成员周庭认罪
黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。
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酒店改装国安公署
中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。
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国安法生效后的香港
与记者的「安全距离」
驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。