新闻环境每况愈下 国际媒体撤出香港

（德国之声中文网）香港有关当局拒绝向《纽约时报》著名记者及中国问题专家储百亮（Chris Buckley）发放工作许可。《纽约时报》称，有关当局并没有告知储百亮拒发工作许可的理由。

香港当局周四的这一决定，立即引起广泛批评。总部设在纽约的国际记者保护委员会（CPJ）认为，香港当局此举违背了其保障新闻自由的承诺。国际记者保护委员会称：这一决定"埋葬了信息的自由流通，而这正是香港成功的关键所在。

今年5月，长年派驻中国的储百亮记者证未获延期，实质上等于被中方驱逐出境。

中国在香港实施国安法后，储百亮申请在香港从事记者工作的申请也遭拒绝。北京出台的香港国安法涉及内容广泛，措辞又相当模糊。其主要针对目标是所谓的分裂分子、恐怖分子和"暗中勾结境外敌对势力"的人士。

1997年香港主权移交中国以来，实施国安法是北京对香港自治地位最严重的一次干涉。批评者认为，此举意味着"一国两制"原则的终结。国安法最高量刑可以是死刑，而且同样适用于外籍人士。国安法生效后，人们普遍认为，在港外国媒体将会受到更严格的监控。

这一背景下，《纽约时报》计划将其驻港办公室的部分业务转移至韩国首尔。《纽约时报》在致其工作人员的一份声明中写道："中国发布的新国安法给我们的在港业务和新闻工作带来了诸多不确定因素，"因此，有必要对在港编辑部成员进行转移和分散。

《华尔街日报》等媒体也在考虑将驻港记者站转移至其他国家的可能性。《华盛顿邮报》报道称，以前申办和延期工作许可非常容易，而现在则变得难度越来越大。

外国驻港记者工作许可不获延期，储百亮并非个例。新冠疫情爆发初期，现年52岁的储百亮曾报道过中国在应对疫情方面所出现的种种问题。储百亮是最初前往疫情中心武汉进行实地报道的少数外国记者之一。武汉封城后，他被迫在当地滞留76天之久。除来自疫区的第一线报道之外，储百亮此前还发表过一系列涉及中共高层内幕以及披露维吾尔人遭迫害情形的报道。

达扬/苗子（德新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。