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卡特夫人去世：“她是我完美的延伸”

美国前总统卡特的夫人罗莎琳·卡特周日（12月19日）在家中去世，享年96岁。她是美国历史上第二高寿的第一夫人。
郑州一对年轻夫妻买房后的遭遇，引起无数中国网民的同情

"亮亮丽君事件"引众怒 网民：我们韭菜啥也别碰

网红夫妇亮亮和丽君被打事件过去几天受到民众关注，相关新闻一度登上热搜。事件发酵后，两人随后发声表示满意后续处理结果，但关于两个“韭菜“的命运连带烂尾房问题依然受到广泛讨论。
USA New York | UN-Sicherheitsrat

安理会决议：加沙地带立即实施“人道暂停”

联合国安理会呼吁在加沙地带立即实施人道暂停。安理会周三通过的一项决议案中称："紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停及走廊。"此外，决议案敦促哈马斯必须立即释放全部被劫持的以色列人质。

乌克兰难民 如何在日本生活？

乌克兰战争爆发前，日本的庇护程序非常严格，每年只有少数人获得难民身份。茨维利克（Nadiia Tsiviliuk）是个例外。她向DW讲述了俄罗斯入侵乌克兰后她在日本当难民的经历。

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乌克兰难民 如何在日本生活？

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犹太人在德国：担忧暴力

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为了通勤 他每天在亚欧间游个来回

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美国共和党大佬麦克康奈尔再出情况

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