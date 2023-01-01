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美国前总统卡特的夫人罗莎琳·卡特周日（12月19日）在家中去世，享年96岁。她是美国历史上第二高寿的第一夫人。
网红夫妇亮亮和丽君被打事件过去几天受到民众关注，相关新闻一度登上热搜。事件发酵后，两人随后发声表示满意后续处理结果，但关于两个“韭菜“的命运连带烂尾房问题依然受到广泛讨论。
联合国安理会呼吁在加沙地带立即实施人道暂停。安理会周三通过的一项决议案中称："紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停及走廊。"此外，决议案敦促哈马斯必须立即释放全部被劫持的以色列人质。
乌克兰战争爆发前，日本的庇护程序非常严格，每年只有少数人获得难民身份。茨维利克（Nadiia Tsiviliuk）是个例外。她向DW讲述了俄罗斯入侵乌克兰后她在日本当难民的经历。
极端伊斯兰组织哈马斯在以色列的恐怖活动也直接影响到海外的以色列人和犹太人。他们担心在欧洲也会受到哈马斯及其支持者的暴力。
糕点师Mehmet Seckin家住伊斯坦布尔的东岸，工作地点却在西岸。横跨博斯普鲁斯海峡的欧亚大桥太绕、太堵，于是Mehmet决定游泳通勤。每天在欧洲和亚洲之间游个来回，既节约了时间，又锻炼了身体。
今年3月麦克康奈尔摔倒之后，他的健康状况似乎变差。周三发言时又卡住了。
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