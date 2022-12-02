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通常指某些政府部门、新闻媒体或其他控制机构对被认为是有害的，敏感的，或是不合适的公共言论的抑制。
中国是实行新闻审查制度的国家之一。中国的公共媒体以及个人发表的言论观点都处于监控之下，被审查和监控机构认作是不适合发表的内容，会被禁止发表，或者在发表后遭到删除。部分新闻媒体或社交媒体的网站等传播渠道在中国大陆遭到封锁。此外，“因言获罪”的例子在中国并不少见。
中國反封控運動爆發以來，北京、廣州等地陸續放寬防疫限制，但官方仍持續徹查與追捕示威者。據報，中國正在加強網路審查，並使用監控設備追踪抗議者。另有消息來源告訴德國之聲，他們的手機疑似遭警方駭入。
周日凌晨发生在上海乌鲁木齐路的民众自发抗议行动，让不少中国人感到震撼。尽管官方媒体对此噤声，管控下的社交媒体也被全面审查，中文网民当中还是掀起了热议。
澳大利亚国防部长马尔斯要求军方审查保密措施，以阻止中国招募澳大利亚退役军人培训中国空军。英国和加拿大也表达了同样的担心。
许多中国网民尝试在公共场所使用iPhone的AirDrop功能来传播四通桥抗议标语。周四（11月10日），苹果公司对中国iPhone用户使用这一功能进行了限制。在中国大陆以外地区销售的iPhone的这一功能不受影响。
伊朗女孩阿米尼之死掀起抗议浪潮后，德黑兰政府多次切断该国网络。断网和言论审查在伊朗已是屡见不鲜的情况。如今伊朗有意汲取中国经验打造国家内网，筑起伊朗版的“防火长城”。
北京四通桥抗议事件在中国网络上引起关注后，该话题被全面封禁。数百名中国微信用户因转发了有关的帖子而被封号。二十大开幕之际，一个“老母鸡”直播间一度成了网民发泄不满的场所。
北京四通桥抗议事件的消息在网上广泛流传，不过事件发生至今，不仅中国大陆媒体对此事件一概不提，香港媒体也几乎全部噤声。在緊縮的政治氣氛下，多家港媒的記者向德國之聲表示，新聞部對於二十大報導的審查比從前明顯增加。
二十大在即，北京13日發生的「四通橋事件」震驚中國與全球。專家告訴德國之聲，示威者的口號反映了部分中國人的心聲，但中國官方也動用了今年以來最強的審查力道來屏蔽這起事件。
中共二十大召开前夕，媒体报道称北京出现抗议横幅，社交媒体流传大量相关图片和视频。而中国当局也立即出动警方及审查机构。
中共二十大召开前夕，北京一座立交桥上惊现抗议标语的视频和图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。中国当局立即出动维稳力量，在事发现场和墙内网络上力求做到查无此事。
在中共二十大即将召开之际，中国官媒连续三天发表评论文章拥护“清零”政策。最新的表态是“‘躺平’不可取，‘躺赢’不可能”。哪怕是在受到严格审查的新浪微博，也能够看到民众的怨气十分高涨。
作为中国农村的一名青少年，他曾利用自己的互联网知识观看了一部关于天安门广场血腥镇压的被禁纪录片。十年过后，他成为了中国庞大审查机器的一部分。这位曾经从事网络审查相关工作的年轻人向法新社吐露心声。
正在热播的的美国卡通片“Rick and Morty”新近一集上架后，有网民发现，片中出现涉及香港反送中运动中某些关键词和日期缩写的“暗语”。有香港网民向制片方致谢，也有人担心作品会被下架。
谷歌以使用率低为由，停止了在中国大陆的翻译服务。由于中国政府对互联网的审查，谷歌早在2010年就关闭了在中国大陆的搜索引擎服务。2017年，谷歌开始向中国用户提供翻译服务，试图探索如何在中国市场保持立足点。
在俄罗斯，敢于公开反对入侵乌克兰的艺术家们面临进入黑名单的危险。现在，一个新进成立的特别委员会旨在发现这些所谓的“反俄行为”。许多艺术家都在痛苦中体会，被俄罗斯特务机关盯上是什么感觉。
在2013年正式成为中国最高领导人之后，习近平对内巩固自身权力、取消国家主席任期限制，对外推行大国外交、宣传东升西降，联俄抗美。一起回顾习近平执政这10年为中国带来何种转变。
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