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新闻审查

通常指某些政府部门、新闻媒体或其他控制机构对被认为是有害的，敏感的，或是不合适的公共言论的抑制。

中国是实行新闻审查制度的国家之一。中国的公共媒体以及个人发表的言论观点都处于监控之下，被审查和监控机构认作是不适合发表的内容，会被禁止发表，或者在发表后遭到删除。部分新闻媒体或社交媒体的网站等传播渠道在中国大陆遭到封锁。此外，“因言获罪”的例子在中国并不少见。

Ein Ständer mit der chinesischen und der deutschen Flagge ist am 09.07.2014 im Sekretäriat des Konfuzius-Instituts der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa-Korr vom 14.07.2014) | Verwendung weltweit

外国学者在中国有多少自由？ 09.11.2021

中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
Thema Regionalwissenschaften China. Bild 2: Schriftzeichen pauken. Beschreibung: Schriftzeichen, Betonungen, Umschrift - Chinesisch lernen ist eine große Herausforderung Die Rechte der Bilder 1-3 liegen bei mir im Auftrag der Deutschen Welle, die Rechte für Bild 4 liegen bei Josephine Kummer bzw. privat, Nina Treude.

德语媒体：孔子学院与他人嫁衣  05.11.2021

德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
China's Peng Shuai serves to Japan's Nao Hibino during their first round singles match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Andy Brownbill)

彭帅事件：中国MeToo再现？会否影响网球生涯？ 04.11.2021

彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，这是否代表MeToo运动在中国社会能持续发酵？
FILE - In this Wednesday, March 17, 2021, file photo, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam listens to questions during a question and answer session at the Legislative Council in Hong Kong. China's top legislature approved amendments to Hong Kong's constitution on Tuesday, March 30, that will give Beijing more control over the make-up of the city's legislature. (AP Photo/Vincent Yu, File)

香港颁布新法 收紧电影审查 27.10.2021

10月27日，香港立法会通过一项新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。
FILE - In this Jan. 18, 2018, file photo, staffers walk past a billboard reading Read Caixin - Know China Better at the Caixin Media offices in Beijing. China has removed Caixin Media, one of the country’s most liberal business news sites, from a list of official news outlets that can be republished by other internet news providers in the Communist Party's latest move to control the flow of information.(AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

财新网被中国最新版信息稿源“白名单”除名 21.10.2021

中国国家网信办公布最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。从即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时必须依据最新版名单执行。被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。
IN THE MOOD FOR LOVE (HK-FR 2000) MAGGIE CHEUNG Date: (Mary Evans Picture Library) © picture-alliance/Mary Evans Picture Library/Ronald Grant Archive

香港电影：不只是功夫片和惊悚剧 17.10.2021

当下， 香港电影界比以往任何时候都更受审查制度威胁。数十年来，她以巨大的多样性和创造力给全球各地同行带来推动。

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Polizist steht am 13.01.2012 vor einem Apple Store in Peking (China). Apple hat in China die Nachrichten-App der «New York Times» nach Intervention der chinesischen Behörden aus seinem Angebot gelöscht. (zu dpa Zensur in China: Nicht nur Apple macht Kompromisse vom 09.01.2017) Foto: Diego Azubel/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

中国App Store下架亚马逊有声书和古兰经等应用 16.10.2021

在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
--FILE--A netizen browses the website of professional social networking site LinkedIn in Guangzhou city, south China's Guangdong province, 14 June 2016. LinkedIn, a US-based networking website, said in a report that the return of talent to China has shown an increasing trend in recent years, and staff in the finance and technology industries are still in hot demand. Although people aged 20-29 are still the main group of returnees, their proportion of the total population of overseas returnees fell from 79.7 percent in 2013 to 52.2 percent in 2017, according to the report LinkedIn sent to the Global Times on Thursday (14 June 2018). The share of returnees aged 30-40 almost doubled from 16.5 percent in 2013 to 30.6 percent in 2017, the report said. The report noted that this group has worked overseas for many years and has a wealth of experience. After returning to China, such people have taken senior management positions and many became the backbone of these businesses.

领英关闭中国网站 「一企两制」终告结 15.10.2021

领英曾表示虽支持言论自由，但为服务中国会员他们须执行当局对内容的限制。如今领英关闭中国网站，同时将另外推出求职应用程序，这是否意味着领英仍不会退出中国市场？
28.10.2015 ***** Tourists walk past Chinese and German national flags fluttering on a lamppost on the Tiananmen Square in Beijing, China, 28 October 2015. German Chancellor Angela Merkel will begin her eighth visit to China on Thursday (29 October 2015) less than a week after the mainland's special relationship with Britain was hailed as experiencing a golden era following President Xi Jinping's state visit to Britain. However, Germany was keen to reinforce its own excellent relations with the mainland, said Michael Clauss, the German ambassador to China. Merkel was expected to hold meetings with state leaders in Beijing before travelling with Premier Li Keqiang to Hefei, the capital city of his home province of Anhui, Clauss said. Copyright: picture-alliance/dpa

专访：“不惜一切代价与中国对话是错误的” 12.10.2021

曾在中国任教数年的德国学者Alicia Hennig接受了德国之声采访，谈及她在中国高校的经历、在华外国学者的困境，以及德国学术界在面对中国时的自我麻痹与自我审查。
08.10.2021 Tony Abbott delivered speech in Taiwan visit

澳前总理台北演说重批北京 吁中国尊重澳洲 08.10.2021

澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。
A fan takes a selfie of celebrities at a red carpet event for the premiere of the movie Tiny Times 4 in Beijing, Wednesday, July 8, 2015. Stars attended the premiere of the expected final installment of one of China's most successful movie franchises, whose depiction of the lives and loves of four young women has garnered many fans among the young cinema-going audience. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

中国打击饭圈文化 千万粉丝静观其变 02.10.2021

中国当局为何打压饭圈文化和“娘炮”明星？是因为他们的“畸形审美”让当局不能容忍，还是强大的网络动员能力让当局感到害怕？

--FILE--A netizen browses the website of professional social networking site LinkedIn in Guangzhou city, south China's Guangdong province, 14 June 2016. LinkedIn, a US-based networking website, said in a report that the return of talent to China has shown an increasing trend in recent years, and staff in the finance and technology industries are still in hot demand. Although people aged 20-29 are still the main group of returnees, their proportion of the total population of overseas returnees fell from 79.7 percent in 2013 to 52.2 percent in 2017, according to the report LinkedIn sent to the Global Times on Thursday (14 June 2018). The share of returnees aged 30-40 almost doubled from 16.5 percent in 2013 to 30.6 percent in 2017, the report said. The report noted that this group has worked overseas for many years and has a wealth of experience. After returning to China, such people have taken senior management positions and many became the backbone of these businesses.

屏蔽多名国际记者中国页面 领英被指审查用户 01.10.2021

本周三，多名从事中国议题报道的国际记者反映，职业社交网站领英(LinkedIn) 在中国境内屏蔽了他们的个人页面。这些记者都发表过触及新疆、西藏等中国官方敏感话题的报道或书籍。
Xiaomi logo is seen in the store in Krakow, Poland on July 16, 2021. Xiaomi overtakes Apple in the global smartphone sales. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

回应警告 德国对小米等中国手机启动安全调查 25.09.2021

德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。
Xiaomi logo is seen in the store in Krakow, Poland on July 16, 2021. Xiaomi overtakes Apple in the global smartphone sales. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

内建审查！立陶宛建议丢弃中国手机 小米驳斥 23.09.2021

立陶宛日前称中国制手机含有内建审查，建议国民不要使用中国手机，若正在使用中国手机则呼吁丢弃。经过一天沉默之後，小米作出回应，说了什麽？
ARCHIV - 19.08.2011, China, Peking: Xi Jinping (r), Präsident von China und Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), und Joe Biden, «Gewählter Präsident» («President elect») der USA, während einer Pressekonferenz. Die Gratulationen aus Peking und Moskau für den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl lassen auf sich warten. (zu dpa: «Keine Glückwünsche für Biden: Das Schweigen Moskaus und Pekings») Foto: Ng Han Guan/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体：拜习通话与共产党的偏执 10.09.2021

《新苏黎世报》指出，若拜登不放弃在政经问题上的强硬立场，美中关系难以回暖，但中国在国际上的侵略性态度又使美国不甘单方面做出让步。《日报》则关注了中国当局禁止“娘炮”上电视的偏执。

Entertainment Bilder des Tages Ai Weiweis exhibition Rapture in Lisbon Chinese artist Ai Weiwei poses in front of his sculpture Forever Bicycles during a press preview of his new exhibition Rapture at the Cordoaria Nacional in Lisbon, Portugal, on June 3, 2021. The world-renowned artist is putting on the biggest show of his career, offering Lisbon an immersion in his universe through his great classics but also new creations to pay tribute to Portugal where he took hold just before the Covid-19 pandemic. Lisbon Portugal fiuza-aiweiwei210603_npQgr PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xPedroxFiuzax

帐户遭瑞信关闭 艾未未批「与中国关系奇怪」 08.09.2021

中国艺术家艾未未6日在艺术网发布的文章中透露，瑞信银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，要关闭他的基金会帐户，并提到年底要开幕的香港M+博物馆要排除他的作品，称该馆此举与作品捐赠者的初衷「背道而驰」。
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