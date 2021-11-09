通常指某些政府部门、新闻媒体或其他控制机构对被认为是有害的，敏感的，或是不合适的公共言论的抑制。

中国是实行新闻审查制度的国家之一。中国的公共媒体以及个人发表的言论观点都处于监控之下，被审查和监控机构认作是不适合发表的内容，会被禁止发表，或者在发表后遭到删除。部分新闻媒体或社交媒体的网站等传播渠道在中国大陆遭到封锁。此外，“因言获罪”的例子在中国并不少见。