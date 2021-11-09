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通常指某些政府部门、新闻媒体或其他控制机构对被认为是有害的，敏感的，或是不合适的公共言论的抑制。
中国是实行新闻审查制度的国家之一。中国的公共媒体以及个人发表的言论观点都处于监控之下，被审查和监控机构认作是不适合发表的内容，会被禁止发表，或者在发表后遭到删除。部分新闻媒体或社交媒体的网站等传播渠道在中国大陆遭到封锁。此外，“因言获罪”的例子在中国并不少见。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，这是否代表MeToo运动在中国社会能持续发酵？
10月27日，香港立法会通过一项新法，要求从“保护国家安全”角度对影片进行审查。批评者认为，该法进一步收紧了香港的自由空间，并将打击此间影视行业的创作活力。
中国国家网信办公布最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。从即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时必须依据最新版名单执行。被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。
当下， 香港电影界比以往任何时候都更受审查制度威胁。数十年来，她以巨大的多样性和创造力给全球各地同行带来推动。
在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
领英曾表示虽支持言论自由，但为服务中国会员他们须执行当局对内容的限制。如今领英关闭中国网站，同时将另外推出求职应用程序，这是否意味着领英仍不会退出中国市场？
曾在中国任教数年的德国学者Alicia Hennig接受了德国之声采访，谈及她在中国高校的经历、在华外国学者的困境，以及德国学术界在面对中国时的自我麻痹与自我审查。
澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。
中国当局为何打压饭圈文化和“娘炮”明星？是因为他们的“畸形审美”让当局不能容忍，还是强大的网络动员能力让当局感到害怕？
本周三，多名从事中国议题报道的国际记者反映，职业社交网站领英(LinkedIn) 在中国境内屏蔽了他们的个人页面。这些记者都发表过触及新疆、西藏等中国官方敏感话题的报道或书籍。
德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。
立陶宛日前称中国制手机含有内建审查，建议国民不要使用中国手机，若正在使用中国手机则呼吁丢弃。经过一天沉默之後，小米作出回应，说了什麽？
《新苏黎世报》指出，若拜登不放弃在政经问题上的强硬立场，美中关系难以回暖，但中国在国际上的侵略性态度又使美国不甘单方面做出让步。《日报》则关注了中国当局禁止“娘炮”上电视的偏执。
中国艺术家艾未未6日在艺术网发布的文章中透露，瑞信银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，要关闭他的基金会帐户，并提到年底要开幕的香港M+博物馆要排除他的作品，称该馆此举与作品捐赠者的初衷「背道而驰」。
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