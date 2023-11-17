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通常指某些政府部门、新闻媒体或其他控制机构对被认为是有害的，敏感的，或是不合适的公共言论的抑制。
中国是实行新闻审查制度的国家之一。中国的公共媒体以及个人发表的言论观点都处于监控之下，被审查和监控机构认作是不适合发表的内容，会被禁止发表，或者在发表后遭到删除。部分新闻媒体或社交媒体的网站等传播渠道在中国大陆遭到封锁。此外，“因言获罪”的例子在中国并不少见。
"拜习会"之后，拜登回答记者提问表示，习近平（依然）"是一个独裁者"。时评作家长平认为，独裁者的存在及其对全球舞台的觊觎，正是"拜习会"谈论的所有问题的根本原因。
据英国《金融时报》周六报道，美国盖洛普咨询公司正在退出中国市场。彭博社也于近日报道，美国资产管理巨头先锋集团正在迈出撤离中国的最后一步。它们成为北京收紧对企业的国安审查以及地缘政治日益紧张下撤出中国的最新外企。
在中国，一本描写明朝末代皇帝崇祯的历史书突然被下架。那么，一位四百年前就已上吊身亡的明朝皇帝为何会突然让中国当局如此大动干戈呢？
《崇祯：勤政的亡国君》一书据称在中国大陆被要求全面下架。时评作家长平认为，假如明朝统治者抓住了全球化发展的机遇，世袭专制王朝那样的“国”也是必然要亡掉的。
百度等4家中國公司31日獲准向公眾推出人工智慧聊天機器人，類似於ChatGPT的服務。DW試用發現，機器人會中止包含「習近平」等敏感詞彙的提問對話。
香港粵語保育組織「港語學」28日公告，港府要求下架其2020年徵文比賽中，1篇涉嫌違反《香港國安法》的參賽小說。該組織決定解散停運；身處海外的「港語學」主席指，在港家人遭警方登門搜查，保育廣東話未涉政治，如今再遭打擊。
即便在中国最国际化的大都市上海，朋克摇滚还是受到严格的文化审查，但这种为年轻人提供宣泄互动的音乐依然火爆。德广联记者来到了一场音乐会现场。
在对抗中国当局对互联网严格审查的努力中，网络上出现了“自由微博”、“自由微信”等搜集记录被删除内容的网站。中国最知名的问答平台“知乎”现在也有了这样一个版本。
中国商务部最近表态，欢迎美国商务部长访华。而不久前，拜登政府刚刚发布了对外投资管制，限制对中国高科技领域的投资。美联社分析指出，面对经济下行压力，中国更愿意与美国经济官员接触。
严歌苓原本是中国电影圈前簇后拥的座上宾。看了半辈子的不公，因为选择勇敢，无法沉默而暂时失去了中国大陆市场。面对勇敢发声前后的巨大落差，严歌苓和丈夫有着自己的泰然面对之道。
中国希望在人工智能领域成为全球领导者。乍看之下，中国似乎可以从其对本国民众进行的大范围监控中得益。但仔细看来，这也可能成为一个劣势。
《南德意志报》写道，微信如今像一个科技上帝一样，掌控着中国人的生活。而马斯克或许就想把推特--如今是X，变成微信的复制。《新苏黎世报》认为，秦刚事件反而有利于巩固习近平的地位。
中国媒体《财新》7月17日援引浙江省民政厅官网数据，指出在2023年第一季度该省的火化遗体数同比增长72.7%。不过，浙江民政厅官网数据以及这篇报道均已经“消失”。而且，中国全国去年第四季度以及今年第一季度的火化数字至今不见踪影。
在对影片《芭比》进行了“细致”审查后，菲律宾审查人员确信这张“卡通地图”未描绘出“九段线”。在要求模糊掉地图上的线条后，他们已准许《芭比》在菲律宾影院上映。而目前正值南海仲裁案七周年。
中国社交巨头微信拒绝参加澳大利亚的社交媒体干预听证会，此举引起了澳大利亚的激烈反应。微信是否对华人澳洲社区产生影响力，这引发了更深入的讨论。
據英國《金融時報》報導，中國有意收緊早前針對AI提出的規範草案，規定企業應先取得牌照，才能發布相關產品。分析指出，此舉顯示北京正設法在科技發展及內容審查之間取得平衡。
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