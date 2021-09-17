 新路线压缩外企角色 欧企忧心忡忡 | 经济纵横 | DW | 23.09.2021

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经济纵横

新路线压缩外企角色 欧企忧心忡忡

中国欧盟商会年度立场文件显示，中国当局的新经济路线引起欧洲企业严重忧虑。黄金年代已然结束？ 

中国欧盟商会主席、德国人武特克（ Jörg Wuttke）

中国欧盟商会主席、德国人武特克（ Jörg Wuttke）

 （德国之声中文网）本周四（9月23日），主席武特克（ Jörg Wuttke）在北京介绍商会年度报告时表示，“乍看之下，中国似乎一切正常”，很多企业去年重又创下销售和利润新纪录，而且，在不久的将来这一情况也不太可能改变。不过，他说，虽然短期来看，在华欧企前景总体仍乐观，但已出现“令人担忧的迹象”：中国越来越向内转。这位德国人称，“这一趋势令人不能不对该国未来的增长路线产生疑虑”。

武特克意指今年3月中国人大在北京通过的新五年规划。规划明确提出要减少对外依存度，最终实现高度自给自足。

缩小外企在中国的角色 

武特克表示，中国可能会进一步缩减外企目前在其经济中所扮演的角色，——尤其是在高科技领域， “欧盟商会成员们非常担心未来还能在多大程度上参与中国的经济增长”。武特克称，从商会角度看，北京领导层正着力加强对活跃的私营经济的控制，以实现其政治目标。同时，设法“将外国公司排除在市场之外，尤其是战略领域之外”。 

欧盟商会成员担心未来还能在多大程度上参与中国的经济增长

欧盟商会成员担心未来还能在多大程度上参与中国的经济增长

欧中投资协议已死？

在接受德国n-tv电视台采访时，武特克被问及欧中投资协议是否已死。他回答说：“（该协议）正处于重症加护室和停尸房之间。就看会朝哪个方向发展了。”他表示，经济界非常希望欧中投资协议能够批准并实施，但在欧中相互制裁加码后，协议已经深受重创，几年内应没有获批的希望。

当前路线亦损中国经济 

欧盟商会强调，北京高层目前的做法不仅不利于想在中国赚钱的外企，而且也无利于中国自己的经济。过去5年，中国的增长率已略低于应有水平，若北京选择放弃大胆的市场改革，转而采取孤立路线，则这一趋势就可能会持续。   

欧洲驻华商会认为， 在这种情况下，中国是否还能发展成全球经济超强，绝难肯定。欧洲驻华商会因此呼吁北京：中国不能自我孤立，而应“延续1978年开始的改革开放精神”，重建国际桥梁，致力于进一步融入世界经济。

观看视频 03:55

中国欧盟商会：在华欧企面临着“日益政治化的商业环境"

  

 

（德新社，n-tv） 

 

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