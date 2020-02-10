新财政预算年 特朗普“愿望清单” 长什么样？

（德国之声中文网）美国总统特朗普在华盛顿表示，其财政预算提案为美国继续占据主导地位和继续保持繁荣奠定了基础。特朗普的目标是为今年秋季已经开始的2021年财政年度制定4.8万亿美元（约合4.4万亿欧元）的财政预算。

"有效"

特朗普计划为美国的核武库现代化投入更多的资金。为此美国国家核安全局将额外获得拨款32亿美元，其财政预算资金将因此增加近20%。对此特朗普的解释是，为了保护美国和盟国以及威慑对手，美国的核武器库必须"强大"和"有效"。国防开支计划达到7400亿美元。

特朗普的财政预算计划还包括大约20亿美元的新款项，这笔款项将专门用于建造美国与墨西哥之间的边界隔离墙。这是特朗普在竞选总统时做出的一项重要承诺。据美国国土安全部公布的消息称，截至1月中旬，仅建造了约160公里长的新界墙。特朗普承诺，到2021年年初，将建成800公里长的边界隔离墙。美国与墨西哥之间的边界总长达3000多公里。

美国在南部边境地带建造的隔离墙

史无前例

特朗普将其预算方案的实施放在了2020年选举年之后，将原定于2030年实现预算平衡的目标推迟到2035年。但是，对该时间表人们仍存有疑问。白宫是基于未来十年内3％的年经济增长率做出的财政赤字预测，因此专家们认为这是完全不可能的，在美国历史上也是前所未有的。

特朗普希望在环境保护机构EPA实施最大规模的削减措施。与去年同期相比，环保机构的预算资金减少近27％。据媒体报道，该机构的预算将缩减到1990年代的水平。特朗普虽然不再像从前那样将气候变化说成是"开玩笑"。但是他仍然对气候变化，尤其是气候变化主要是人为造成的说法表示怀疑。

美国亚利桑那州燃煤电厂

特朗普还计划大力裁减社会福利开支，例如减少住房建设方面的开支。此外，美国总统还打算将国际发展援助预算削减21％。

不过，特朗普的计划不太可能以这这样的方式得到实施。按照以往的传统，美国总统都是先列出自己的预算草案，这其实是一份"愿望清单"。预算草案最终需在国会获得通过。

在议会两院中的众议院，反对党民主党占多数。众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）表示："预算是价值观的体现。总统再次表明，努力工作的美国家庭的健康、财务保障和富足生活对他来说是多么不重要。"

李京慧/叶宣 (德新社、法新社、路透社)