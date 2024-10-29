新规出炉：美再收紧对中国AI与先进半导体投资

（德国之声中文网）週一（10月28日），拜登政府公布新法规，要求美国人若与中国进行可能威胁国家安全的特定交易，必须通报；部分交易若进一步被认定为构成“特别严重的国安威胁”，则予以禁止。新规自明年1月2日起施行，涵盖三大领域：半导体和微电子、量子资讯科技、人工智能。

美国财政部指出，这几大领域关乎军事、监控、情报的新发展，例如破解密码的尖端计算系统、新世代战斗机等等新科技。

美国财政部主管投资安全的助理部长罗森（Paul Rosen）指出，这类投资的过程中，美方对中国企业常有管理上的协助，且提供了打进投资与人才网的机会，但美国认为，“这些投资及其带来的种种无形利益，绝不能用来帮助相关国家发展军事、情报和网络能力”。罗森补充道，财政部会确保新规定不会危害到有利于美国的开放投资环境。

美方表示，这是为了避免美国的关键先进科技落入中国之手、让其得以制造出更精密的武器，威胁到美国国安。

去年8月，美国总统拜登曾签署一项行政命令，把中国（包含香港、澳门）列为“受关注国”，认定其透过长期的综合战略，积极促进自身在人工智能等敏感科技的发展，并且藉由获取、移转世界上的尖端科技，让民间商用科技和军事防卫工业之间的隔阂变小，“目的是要实现在军事上的主导地位”；在此过程中，美国的投资有被中国滥用的风险。

美国财政部新规的依据正是上述行政命令；以此为基础，今年6月规则草案出炉，经过意见征集程序之后，如今最终版法规发布，未来将由财政部新设的全球交易办公室负责监督。

週二（29日），中国外交部发言人林剑表示中方强烈不满、坚决反对此事，并向美国提出交涉，“将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益”。

美国近期的出口管制和投资限制令，被中国政府批评为“泛化国家安全概念、将经贸投资问题政治化”；中国外交部称，这类措施违反了市场经济与国际贸易规则。

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新规有哪些内容？

拜登政府过去多次强调其贸易限制措施仅限缩于小范圍，并非大规模的全面禁令，这次的新规定亦然。

彭博社引述美国高阶官员说法指，新规禁止美国人投资那些专攻先进半导体科技的中国企业，但对于制造旧世代、传统制程芯片的中国企业，美方仅要求投资者须通报。

此前，美国早已透过一系列的出口管制，限缩中国取得高阶芯片的能力，如今希望藉由投资限制令，补充现有的贸易限制措施。

针对人工智能（AI）的投资，则取决于其用来训练AI系统的计算能力有多高，还有它预期的用途是什么。新规禁止美国的个人和企业从专攻军事应用的中国AI企业收购股权；若是投资其他用途的AI模型，则可能仅须通报、不被禁止。

《南华早报》亦引述美国官员说法指，若美国企业欲投资的中国企业运用AI模型来完善情报或强化自主武器系统，或是研发要用于军事用途的AI模型，都会遭到禁止。

值得注意的是，美国官员说，亿万富豪马斯克（Elon Musk）在中国设立资料中心的计划，也可能落在新规的监管范圍内。路透社今年5月曾报道，马斯克打算使用中国境内的数据训练AI模型，开发特斯拉的全自动驾驶系统（FSD）。

路透社指出，为发展全自动驾驶系统，马斯克改变了原本反对在中国设立数据中心的想法。 图像来源: Wang Ye/AP/picture alliance

除此之外，收购股权、某些债务融资、绿地投资（greenfield investments，一般指企业在另一国从零开始创建全新的业务），还有涉及企业扩张的投资，以及合资企业，也在新规的限制范圍内。

有些投资方式被列入例外条款，不在新规限制范圍内，例如上市证券以及特定的有限合夥基金。不过，路透社指出，根据美国先前的行政命令，美国早已有权禁止买卖特定中国企业的上市证券。

（综合报道）

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