为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新西兰

位于太平洋西南部的一个岛屿国家，首都为惠灵顿，最大的城市为奥克兰都会区。

人口以欧洲裔移民为主，是少数不位于欧洲的白人国家。

除少数特例外 新西兰取消全部疫情限制

除少数特例外 新西兰取消全部疫情限制 13.09.2022

新冠疫情爆发后，岛国新西兰因长期坚持零感染政策，曾引起广泛关注。现在该国政府宣布，除医院和养老院外，强制佩戴口罩的义务已被取消。此外，外国人入境时也不再需要出示疫苗接种证书。
新西兰总理：虽有分歧 中新仍应就共同利益合作

新西兰总理：虽有分歧 中新仍应就共同利益合作 01.08.2022

新西兰总理8月1日出席中国商业峰会时提到，虽然中、新两国在某些观点存在分歧，但新西兰愿意参与同中国的合作，也期待未来能与中方有进一步交流。
新西兰总理：不要让太平洋国家选边站

新西兰总理：不要让太平洋国家选边站 07.07.2022

中国在太平洋地区的影响力越来越受到关注，新西兰总理认为重要的是，当地的安全挑战在当地得到解决，太平洋国家不愿选边站。
中國降低隔離天數 華人回國路漫長

中國降低隔離天數 華人回國路漫長 29.06.2022

中國官方將隔離天數降到「7+3」，會讓海外華人更方便回國嗎？除了隔離以外，還有什麼因素影響華人返回中國的意願？
拜登見新西蘭總理：中國在太平洋的野心威脅兩國

拜登見新西蘭總理：中國在太平洋的野心威脅兩國 01.06.2022

儘管中國與太平洋10國的合作協議擱置，拜登與阿德恩週二（5月31日）會談時，仍對北京在該地區日益擴大的影響力共表擔憂。與此同時，中國外長王毅正出訪湯加，雙方簽署了多項合作協議。
中俄威脅加劇 紐西蘭與日本擬深化軍事合作

中俄威脅加劇 紐西蘭與日本擬深化軍事合作 22.04.2022

紐西蘭與日本兩國元首21日在日本會面，在中俄軍事壓力加劇的情況下，雙方同意增加國防相關領域合作，加強聯合演習，並將簽訂軍事訊息共享的相關協議。
德语媒体：中国在南太平洋的布局

德语媒体：中国在南太平洋的布局 30.03.2022

多年来，通过发放贷款和发展基建项目，北京在南太平洋的影响力一直在不断扩大。该地区总共14个岛国当中的大多数已放弃台湾，转而同北京建立起了外交关系。
比利时将推动劳动市场改革 一周只需上四天班

比利时将推动劳动市场改革 一周只需上四天班 20.02.2022

比利时首相表示，将把「给予工作者更多的灵活性」列入劳动市场改革的第一要点，未来，全职员工可以一周上4天班，前提是必须完成所需工时。除了比利时此次提出的改革蓝图之外，一些欧洲国家，甚至地球另一端的日本和新西兰也研拟过或正在研拟减少工作日。
巴黎警方禁止“自由车队”进入首都抗议示威

巴黎警方禁止“自由车队”进入首都抗议示威 10.02.2022

法国巴黎警方表示，旨在抗议新冠疫苗接种义务的“自由车队”参与车辆将被禁止进入巴黎。随着奥密克戎变种病毒在多国的疫情开始缓解，澳大利亚、新西兰和法国纷纷出现效仿加拿大的抗议活动。
新西兰摘冬奥历史首金 德国队员隔离条件有改善

新西兰摘冬奥历史首金 德国队员隔离条件有改善 06.02.2022

在2月6日的北京冬奥会现场，新西兰实现了冬奥金牌零的突破；新冠检测阳性的澳大利亚冰壶运动员被允许继续参赛；德国队称隔离条件有明显好转。
真实版海王——汤加男子漂流27小时生还

真实版海王——汤加男子漂流27小时生还 20.01.2022

海底火山爆发５天后，来自澳大利亚和新西兰的首批救援飞机终于抵达这个太平洋岛国。 据汤加媒体报道，一名被海啸卷入大海的 57 岁的汤加男子在漂游大约 27 小时后得以生还。
汤加进入紧急状态 失联华人确认无恙

汤加进入紧急状态 失联华人确认无恙 18.01.2022

南太平洋岛国汤加发生大规模火山爆发後，因通讯系统遭破坏已与外界失联数日。新西兰驻汤加高级专员公署表示，该国副总理已宣布国家进入紧急状态。好消息是，传出失联的当地华人已陆续被确认平安。
汤加海底火山爆发 海啸波及美日海岸

汤加海底火山爆发 海啸波及美日海岸 16.01.2022

汤加附近海域海底火山喷发引发的海啸，已经波及美国和日本海岸。而汤加同外界的通讯联络仍未恢复。
RCEP正式生效 中国与亚太多国调低关税

RCEP正式生效 中国与亚太多国调低关税 01.01.2022

在经历了十余年的谈判后，中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚以及东盟十国的《区域全面经济伙伴关系协定》1月1日正式生效。这也是全球迄今为止覆盖人口最多的一项自贸协定。
澳新不派官员出席北京冬奥 日本陷入两难

澳新不派官员出席北京冬奥 日本陷入两难 08.12.2021

在美国7日宣布外交抵制北京冬奥後，新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。虽然澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。
新西兰不派部长级代表出席北京冬奥 俄罗斯批评美国

新西兰不派部长级代表出席北京冬奥 俄罗斯批评美国 07.12.2021

新西兰政府副总理罗伯逊12月7日表示，主要考虑到新冠疫情，新西兰不会派部长级外交代表出席明年2 月在北京举行的冬季奥运会。 俄罗斯对美国宣布外交抵制北京冬奥提出批评。
显示更多文章