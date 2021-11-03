放弃清零式防疫 新西兰开始追求高接种率

新西兰总理阿德恩表示，长时间的严格封锁并没有使该国达到新冠病例清零的目标。“但这没关系......清零是很重要的，因为我们没有疫苗。现在我们有了，所以我们可以开始改变我们做事的方式。”