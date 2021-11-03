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位于太平洋西南部的一个岛屿国家，首都为惠灵顿，最大的城市为奥克兰都会区。
人口以欧洲裔移民为主，是少数不位于欧洲的白人国家。
澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
新西兰总理阿德恩表示，长时间的严格封锁并没有使该国达到新冠病例清零的目标。“但这没关系......清零是很重要的，因为我们没有疫苗。现在我们有了，所以我们可以开始改变我们做事的方式。”
在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。
中国商务部16日宣布，中国已在给新西兰贸易部长的一封信中，申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》。台湾经济部长王美花周五表示，会持续关注进一步发展以及各会员国的反应，希望不会影响台湾的入会申请。
一名“伊斯兰国”支持者在新西兰奥克兰一家超市刺伤7人后被警察击毙。新西兰总理阿德恩呼吁议会在本月底前通过一项法律，将策划恐怖袭击定为非法行为。
新西兰卫生部周一通报说，该国首次记录到有人可能因为接种美国制药商辉瑞的新冠疫苗死亡：一女性出现极罕见副作用，最终导致心肌炎死亡。
这个太平洋岛国一度被视为全球抗击新冠的榜样：经由停摆和锁国一度彻底剿灭新冠疫情。现在，惠灵顿政府不得不承认这一战略已然失败。
新西兰发现六个月以来首例本土新冠病例后，该国总理宣布实行全国性的封锁措施。
“经济学人”公布了2021年全球最宜居城市排行榜。新西兰的奥克兰名列榜首，前十名中有八个是亚太地区的城市，这与其成功抑制住新冠疫情密不可分。而在疫情之下，全球整体的宜居度有所下降。
澳大利亚与新西兰总理5月31日在新西兰举行会晤，双方对中国的人权情况表达关切，并重申他们在中国相关议题上立场一致。北京则批评两国元首粗暴干涉中国内政。
澳大利亚与新西兰的元首31日将於新西兰会晤，外界预估双方在中国议题上的歧见，可能为会谈带来挑战。然而，两国元首在会谈前的公开谈话中，都刻意聚焦紧密的双边关系。
据英国《卫报》报道，新西兰外长纳纳亚·马胡塔警告说，不能忽视澳大利亚和中国发生的事，风暴接近我们可能只是迟早的事，出口商需要考虑多样性问题。
新西兰议会本周三一致认定中国新疆发生了严重侵犯维吾尔族人权的事件，但未使用种族灭绝一词。总理阿德恩日前表示，与中国在人权议题上的分歧越来越难以调和，但同时称这不应破坏两国关系。
新西兰外长纳纳亚·马胡塔本周一表示，对五眼联盟扩大管辖范围的做法感到不舒服。她还详细阐释了对华政策，称与中国的关系是“必要的，是我们最重要的外交关系之一”。
美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。
运行比特币需要的能源，竟然比新西兰和比利时的全国用电总合还高。为何这样的虚拟货币会消耗如此多的能源？德国之声作者Timothy Rooks带您一探究竟。
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