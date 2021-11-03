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新西兰

位于太平洋西南部的一个岛屿国家，首都为惠灵顿，最大的城市为奥克兰都会区。

人口以欧洲裔移民为主，是少数不位于欧洲的白人国家。

SYDNEY, NSW - APRIL 25: The Australian flag (R) and for the first time, the New Zealand flag (L) fly on the Sydney Harbour Bridge to commemorate Anzac Day April 25, 2005 in Sydney, Australia. Australians and New Zealanders today commemorate the 90th anniversary of ANZAC (Australia New Zealand Army Corps) Day, when troops landed at Gallipoli in World War I. (Photo by Ian Waldie/Getty Images)

澳、新批准RCEP 区域自贸协定明年生效 03.11.2021

澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern addresses a post-Cabinet press conference at Parliament in Wellington, New Zealand, Monday, Oct. 4, 2021. New Zealand's government has acknowledged what most other countries did long ago, It can no longer completely get rid of the coronavirus. (Mark Mitchell/Pool Photo via AP)

放弃清零式防疫 新西兰开始追求高接种率 04.10.2021

新西兰总理阿德恩表示，长时间的严格封锁并没有使该国达到新冠病例清零的目标。“但这没关系......清零是很重要的，因为我们没有疫苗。现在我们有了，所以我们可以开始改变我们做事的方式。”
07.10.2019 Eine neuen Airbus A321neo Maschine der Deutschen Lufthansa AG steht bei einer Veranstaltung zur Taufe auf den Namen Aachen auf dem Gelände des Flughafens in Düsseldorf.

汉萨航空计划引入员工疫苗接种义务 03.10.2021

在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。
(180309) -- SANTIAGO, March 9, 2018 -- Chilean President Michelle Bachelet (6th R), Chilean Foreign Minister Heraldo Munoz (6th L) and delegates from other countries attend a signing ceremony in Santiago, Chile, on March 8, 2018. Ministers from 11 countries gathered in Chile s capital on Thursday to sign the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). ) (zf) CHILE-SANTIAGO-CPTPP-SIGNING JorgexVillegas PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中国寻求加入CPTPP 台湾忧入会申请受影响 17.09.2021

中国商务部16日宣布，中国已在给新西兰贸易部长的一封信中，申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》。台湾经济部长王美花周五表示，会持续关注进一步发展以及各会员国的反应，希望不会影响台湾的入会申请。
WELLINGTON, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 03: Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media at a press conference with the details of the Auckland supermarket terror attack, at the Beehive Theatrette on September 3, 2021 in Wellington, New Zealand. A man has been shot dead by police after reportedly stabbing six people at LynnMall supermarket in Auckland. (Photo by Robert Kitchin - Pool/Getty Images)

新西兰超市7人遇袭 总理阿德恩呼吁反恐新法 04.09.2021

一名“伊斯兰国”支持者在新西兰奥克兰一家超市刺伤7人后被警察击毙。新西兰总理阿德恩呼吁议会在本月底前通过一项法律，将策划恐怖袭击定为非法行为。

HAMILTON, NEW ZEALAND - JULY 28: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern receives her second dose of the Pfizer vaccine from nurse Gordana Nezich (R) on July 28, 2021 in Hamilton, New Zealand. The New Zealand government will open vaccinations up to the general population, with people over 60 first invited to book an appointment. (Photo by Michael Bradley/Getty Images)

新西兰首次有人可能因接种辉瑞疫苗死亡  30.08.2021

新西兰卫生部周一通报说，该国首次记录到有人可能因为接种美国制药商辉瑞的新冠疫苗死亡：一女性出现极罕见副作用，最终导致心肌炎死亡。 
19/08/2021 Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hört während einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der COVID-19-Reaktion in Wellington, Neuseeland, eine Frage an. Ardern verhängte unmittelbar nach dem ersten positiven Test in Auckland die strengste Form der Abriegelung für das gesamte Land. +++ dpa-Bildfunk +++

新西兰告别零染疫战略？ 23.08.2021

这个太平洋岛国一度被视为全球抗击新冠的榜样：经由停摆和锁国一度彻底剿灭新冠疫情。现在，惠灵顿政府不得不承认这一战略已然失败。
FILE PHOTO: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern participates in a televised debate in Auckland, New Zealand, September 22, 2020. Fiona Goodall/Pool via REUTERS/File Photo

新西兰：新增一个病例 全国封锁三天 17.08.2021

新西兰发现六个月以来首例本土新冠病例后，该国总理宣布实行全国性的封锁措施。
AUCKLAND, NZL - AUG 09 2015:Aerial view of Auckland skyline. The 2014 Mercer Quality of Living Survey ranked Auckland 3rd place in the world. Photo via Newscom picture alliance

2021全球最宜居城市：亚太最优秀 欧洲落后了 09.06.2021

“经济学人”公布了2021年全球最宜居城市排行榜。新西兰的奥克兰名列榜首，前十名中有八个是亚太地区的城市，这与其成功抑制住新冠疫情密不可分。而在疫情之下，全球整体的宜居度有所下降。
SYDNEY, NSW - APRIL 25: The Australian flag (R) and for the first time, the New Zealand flag (L) fly on the Sydney Harbour Bridge to commemorate Anzac Day April 25, 2005 in Sydney, Australia. Australians and New Zealanders today commemorate the 90th anniversary of ANZAC (Australia New Zealand Army Corps) Day, when troops landed at Gallipoli in World War I. (Photo by Ian Waldie/Getty Images)

阿德恩站队 澳新严重关切香港与新疆人权 01.06.2021

澳大利亚与新西兰总理5月31日在新西兰举行会晤，双方对中国的人权情况表达关切，并重申他们在中国相关议题上立场一致。北京则批评两国元首粗暴干涉中国内政。
29.03.2019 *** In this photo supplied by the New Zealand government, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, right, meets Australian Prime Minister Scott Morrison during the national remembrance service for the victims of the March 15 mosques terrorist attack in Hagley Park, Christchurch, New Zealand, Friday, March 29, 2019. (Mark Tantrum/New Zealand Government via AP) |

澳纽元首15月来首次真人会晤 中国成对谈焦点 31.05.2021

澳大利亚与新西兰的元首31日将於新西兰会晤，外界预估双方在中国议题上的歧见，可能为会谈带来挑战。然而，两国元首在会谈前的公开谈话中，都刻意聚焦紧密的双边关系。
WELLINGTON, NEW ZEALAND - NOVEMBER 02: Newly appointed Minister of Foreign Affairs Nanaia Mahuta speaks during a Labour press conference at Parliament on November 02, 2020 in Wellington, New Zealand. Labour's Jacinda Ardern claimed a second term as prime minister after claiming a majority in the 2020 New Zealand General Election on Saturday 17 October, claiming 64 seats. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)

新西兰外长：中国“风暴”到来只是时间问题 25.05.2021

据英国《卫报》报道，新西兰外长纳纳亚·马胡塔警告说，不能忽视澳大利亚和中国发生的事，风暴接近我们可能只是迟早的事，出口商需要考虑多样性问题。
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, left, and Chinese Premier Li Keqiang walk after a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing Monday, April 1, 2019. Li has urged New Zealand to provide a fair, transparent, convenient investment environment in a meeting with Ardern, that comes amid a dispute over use of Chinese telecoms equipment. (Naohiko Hatta/Pool Photo via AP) |

在中国与盟友间走钢丝:新西兰对华政策要转向? 05.05.2021

新西兰议会本周三一致认定中国新疆发生了严重侵犯维吾尔族人权的事件，但未使用种族灭绝一词。总理阿德恩日前表示，与中国在人权议题上的分歧越来越难以调和，但同时称这不应破坏两国关系。
WELLINGTON, NEW ZEALAND - NOVEMBER 02: Newly appointed Minister of Foreign Affairs Nanaia Mahuta speaks during a Labour press conference at Parliament on November 02, 2020 in Wellington, New Zealand. Labour's Jacinda Ardern claimed a second term as prime minister after claiming a majority in the 2020 New Zealand General Election on Saturday 17 October, claiming 64 seats. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)

拉开与五眼联盟距离？新西兰外长谈对华政策 19.04.2021

新西兰外长纳纳亚·马胡塔本周一表示，对五眼联盟扩大管辖范围的做法感到不舒服。她还详细阐释了对华政策，称与中国的关系是“必要的，是我们最重要的外交关系之一”。
06.11.2018 This picture taken on November 6, 2018 shows a Chinese and US flag at a booth during the first China International Import Expo (CIIE) in Shanghai. - There is a notable absentee among the dozens of national pavilions at a massive Chinese import fair -- the United States -- a no-show that underlines how Trump economic policies are causing trading partners to turn more toward China. (Photo by Johannes EISELE / AFP) / TO GO WITH AFP STORY US-CHINA-TRADE-DISPUTE-DIPLOMACY,FOCUS BY KELLY WANG AND DAN MARTIN (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

美加英欧联合制裁中国 冲突升级 23.03.2021

美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。
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为何比特币比一整个国家还耗电？ 21.02.2021

运行比特币需要的能源，竟然比新西兰和比利时的全国用电总合还高。为何这样的虚拟货币会消耗如此多的能源？德国之声作者Timothy Rooks带您一探究竟。
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