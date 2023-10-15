拿「綠卡」也可投票 紐西蘭華人民主初體驗

紐西蘭是全球民主國家中，少數可以讓「綠卡」居民投票的國家，因此中國移民可以在保有中國國籍的情況下，同時在紐西蘭參與選舉、甚至是從事選務工作，究竟這是一種什麼樣的「民主體驗」？