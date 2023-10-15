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位于太平洋西南部的一个岛屿国家，首都为惠灵顿，最大的城市为奥克兰都会区。
人口以欧洲裔移民为主，是少数不位于欧洲的白人国家。
新西兰今年的移民人数创下了历史新高，以印度、菲律宾和中国移民为主。经济学家指出，移民能够填补工作岗位，但在短时间内快速增加的人口也给住房市场带来了压力。
紐西蘭是全球民主國家中，少數可以讓「綠卡」居民投票的國家，因此中國移民可以在保有中國國籍的情況下，同時在紐西蘭參與選舉、甚至是從事選務工作，究竟這是一種什麼樣的「民主體驗」？
新西兰本周五（8月4日）公布首份国家安全战略报告和国防政策审查的前两份文件，点名中国对现有国际规则和规范构成威胁，并表示新西兰将增加国防预算，提升军队的战备水平。
美中持續在太平洋角力之際，美國國務卿布林肯來到島國湯加。這個島國欠中國巨額債務，但該國首相稱不擔心與中國的關係。
女足世界杯开赛前数小时，奥克兰市中心发生枪击事件，导致3人死亡，另有数人受伤。新西兰总理希普金斯表示，在新西兰举行的这场比赛将按计划进行。
2023年澳大利亚和新西兰合办的女足世界杯即将开赛。德国之声DW的体育记者们将在布里斯班和奥克兰对两个主办国进行更加深入的探访和报道。
上個月剛結束訪華行程的紐西蘭總理希普金斯，週一再度談到了與中國的關係，他究竟說了什麼？與中國的關係，為何成為紐西蘭的一大挑戰？
跨太平洋伙伴关系协定CPTPP成员国本周日召开会议，讨论中国和台湾的加入申请。澳洲贸易官员透露，中国在短期内无望加入。路透社指出，CPTPP是一项高标准的协定，对于中国来说，加入其中，障碍不小。
中國外交部發言人汪文斌11日再次反對日本核廢水排海，並強硬批評，若有人認為福島核污染水安全，日方應供這些人飲用。香港、韓國、新西蘭也對福島核廢水排海及日本食品進口，做出了新的回應。
索羅門群島總理索加瓦雷9日造訪中國，行前曾特別強調不會在美中之間選邊站。10日，他與中國總理李強會晤，兩國簽署了新的警務合作協議，以及體育科技援助項目。針對索加瓦雷此行，專家怎麼看？
新西兰总理希普金斯与习近平会面后发表的声明中未提及人权问题或台海危机。新西兰外长马胡塔表示，新西兰正在“非常谨慎”处理与中国的关系，必须避免在中美战略竞争中左支右绌。
新西蘭總理希普金斯展開訪中之旅，27日會見習近平，兩人除討論深化貿易外，亦談及氣候、俄烏戰爭等議題。新西蘭近年在人權、國際秩序等方面態度較為強硬，雙方分別說了什麼？
澳大利亚媒体报道称，新西兰外长马胡塔今年3月访华期间与中国外长秦刚会谈时，受到后者“长篇大论的教训”。马胡塔回应表示，那是一场“直率有力”的讨论。
新西蘭總理希普金斯即將率團訪中，預計將會見到中國國家主席習近平等人，同時，他不願意跟隨美國稱呼習近平為「獨裁者」。
根据“亚洲新西兰基金会”周三发布的一项问卷调查报告，在新西兰民众当中，将中国视为威胁的人有所减少，不过仍然只有三成受访者认为中国对自己的国家“友好”。
新西兰广播电台在其网页上发表的一系列内容，包括有关俄罗斯侵略乌克兰的报道，被指在经过篡改后，包含了不实成分。该媒体称，已展开独立的调查，审视内部的编辑流程。
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