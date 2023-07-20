新西兰： 奥克兰枪击案致3人死亡

（德国之声中文网）新西兰警方称，一名24岁的男子周四在奥克兰的一个建筑工地开枪，造成包括枪手在内的至少3人死亡。

新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）表示，此事件中不存在国家安全威胁，定于周四晚些时候举行的女足世界杯仍将按计划进行。

"枪击事件没有明确的政治或意识形态动机，因此不存在国家安全风险。" 希普金斯说，"奥克兰人和世界各地的观众可以放心，警方已经消除了威胁，并且不会搜寻与该事件有关的其他人。""我们还可以告知，这不是国家安全风险"

当地时间周三上午7:20左右，一名男子在新西兰这座最大的城市的一个建筑工地开枪，造成至少两人死亡。该建筑工地靠近女足世界杯的球迷基地。

警方认识这名枪手，据说他曾有家庭暴力史和心理健康问题。

警方表示，他已被居家拘留，但可以在建筑工地工作。 他没有拥有枪支的许可证。 警察局长科斯特（Andrew Coster）表示，"没有任何迹象表明他存在更高级别的风险"。

"罪犯向警察开枪，打伤一名警官。双方交火之后，罪犯被发现已经死亡。" 科斯特补充道， "不幸的是，警方在建筑工地的较低层发现了两名死者。"

警方在一份声明中表示，市中心一条繁忙街道上发生的枪击事件"已得到控制，是一起孤立事件"。 声明说，"我们还可以告知，这不是国家安全风险。"

早些时候，警方宣布发生了一起"重大事件"，但表示情况仅限于市中心下皇后街一栋在建大楼内。

奥克兰市长布朗（Wayne Brown）称情况"可怕"，并警告人们不要靠近，因为"警方面临巨大压力"。

枪击事件发生在女足世界杯开幕之际

这起事件发生时，新西兰正准备与澳大利亚联合举办女足世界杯，比赛将于周四晚些时候开始。

枪击地点位于菲律宾队酒店正对面的一个广场上，距离挪威队下榻的酒店仅300米，挪威队将于周四在伊甸园公园与新西兰队进行揭幕战。

挪威队队长米耶尔德（Maren Mjelde）告诉 德国之声："当直升机在酒店窗外盘旋，大批急救车赶到时，大家都很快醒了过来。"

她说："起初我们不知道发生了什么事，但最后电视和当地媒体都报道了最新情况。我们一直感到很安全。国际足联在酒店有很好的安保系统，我们队里也有自己的安保人员。"

出于对受害者的尊重，原计划周四在枪击案现场附近举行的球迷节被取消。

枪击事件发生后，国际足联主席因凡蒂诺与秘书长萨穆拉一起会见了新西兰体育部长罗伯逊（Grant Robertson），商讨女足世界杯赛事的安全防范措施。

"我们感谢新西兰当局从这一悲惨事件发生的第一时间就与我们合作。" 因凡蒂诺说，"我们从一开始就进行了持续的沟通，我们也得到了必要的保证。"

随后在女足世界杯揭幕战开赛前不久，现场为枪击事件的受害者举行了默哀。

（美联社、路透社、德新社、法新社）

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