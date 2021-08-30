 新西兰首次有人可能因接种辉瑞疫苗死亡  | 科技环境 | DW | 30.08.2021

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科技环境

新西兰首次有人可能因接种辉瑞疫苗死亡 

新西兰卫生部周一通报说，该国首次记录到有人可能因为接种美国制药商辉瑞的新冠疫苗死亡：一女性出现极罕见副作用，最终导致心肌炎死亡。 

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

新西兰总理阿德恩今年7月底施打第二剂辉瑞疫苗

DW.COM

新冠疫苗接种活动正在进行，个别死亡病例见诸各大报端。疫苗是否真会致命？德国之声审视了6个国家的死亡案例——发现了一个明确的结果。

美国科研人员判断一些接种了新冠疫苗之后出现的心肌炎病例同mRNA疫苗之间可能存在关联。目前被世卫组织颁发紧急使用许可的mRNA新冠疫苗为BNT/辉瑞疫苗和莫德纳疫苗。但美国疾控中心强调，施打mRNA疫苗带来的益处远远高于其风险。

鉴于接种强生公司新冠疫苗后，出现个别严重副作用，美国暂停施打该疫苗。紧接着，丹麦宣布正式停用阿斯利康疫苗。

阿斯利康公司表示，其疫苗与血栓风险增加无直接相关，但荷兰丶爱尔兰丶丹麦丶挪威等国基於对副作用的担忧，纷纷暂停推广此疫苗。德国也于3月15日跟进，宣布暂停使用该疫苗。

（德国之声中文网）消息传来之际，正值该国在无染疫近半年后与Delta 变异毒株作战之时。新西兰药品和医疗器械安全监管局上月曾发布安全警告，提醒注意辉瑞 (Pfizer) 疫苗的相关副作用。  

该国卫生部周一（８月３０日）在一份声明中表示：“这是新西兰第一例与辉瑞疫苗有关的接种几天后死亡的病例”。死者年龄未公布。  

声明称，药品和医疗器械安全监管局认为，当事人死于心脏炎症疾病，这是辉瑞疫苗的一种极罕见、但已知的副作用。  

心肌炎性疾病包括心肌炎和心包炎，会限制器官泵血能力，并可能导致心律变化。  

辉瑞对路透社表示，注意到可能有关于接种后出现极罕见的导致心肌炎性疾病的报告， “辉瑞非常重视可能与我们的疫苗相关的不良事件。我们密切监视所有此类事件并收集相关信息与全球监管机构共享。” 

新西兰卫生部指出，接种者如同时患有其它疾病，可能会影响接种后的反应，但同风险相比较，接种疫苗的好处明显要大得多：“接种辉瑞 COVID-19 疫苗的好处仍远大于染疫和产生副作用（包括心肌炎性疾病）的风险。” 

新西兰迄今暂时批准使用辉瑞、强生和阿斯利康共三款疫苗。但辉瑞疫苗是唯一对大众批准施打的疫苗。 

本周一，新西兰报告新增 53例染疫，使该国当下新染疫总数升至562 例。为阻遏Delta变异毒株传播，新西兰政府本月17日刚宣布全国实施“封城”，从３天至７天不等。 

在其他国家，也有施打辉瑞和莫德纳这两款mRNA疫苗后发生心肌炎的报告。

据日本共同社消息，日本厚生劳动省公布，截至8月8日，接到接种美国辉瑞和莫德纳公司产新冠疫苗后出现疑似心肌炎和心膜炎症状的报告累计72例，发生频率可能高于未接种者。厚劳省同时表示，“接种疫苗利大于弊”。

（路透社等） 

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