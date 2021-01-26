新西兰贸易部长澄清澳中关系表态

（德国之声中文网）新西兰贸易部长奥康纳（Damien O'Connor）周三（1月27日）接受美国CNBC采访时，被问及新西兰外长此前提出可在澳大利亚与中国之间“调停”一事。

奥康纳回答说，新西兰与北京有“成熟的关系”：“我不能替澳大利亚表态，以及他们如何运作外交关系。但很明显，如果他们效法我们，表示出尊重，我猜有时候需要多一点外交手法，并且谨慎用词，那么，他们可能也会处于类似的情形。”

奥康奈这一表态的背景是新西兰刚刚签署与中国自贸协定的升级。

周四，奥康纳则向澳大利亚新任贸易部长特汉（Dan Tehan）致电予以澄清。奥康纳在一份声明中称：“澳大利亚与中国的关系永远是这两国的事务。今天早些时候，我与澳大利亚贸易部长谈话并重申，正如我在采访中所说的，我们无论在此事还是其它任何事务上都不代表澳大利亚表态。”

奥康纳在CNCB采访中所被问及的新西兰外长此前提出可在澳中之间调停一事，则发生在一个多月前。去年12月中旬，新西兰新任外长马胡塔（Nanaia Mahuta）表示，2021年该国将举办亚太经合组织峰会，届时有机会为澳中两国对话创造条件，——“但双方均须有意愿坐在一起，在某些目前存在分歧的领域有所让步”。

澳大利亚贸易部长特汉周四则在一份简短声明中表示，澳大利亚与中国的关系是“以对我们国家利益的评估为基础”。他表示，政府的贸易政策应以“主动性、原则和耐心”（proactivity，principle，patience）为指引。“我们寻求在互惠的基础上与中国合作，我们经济的互补性让我们成为天然的贸易伙伴。我们始终对对话开放，对话是解决分歧的最佳途径。”

澳大利亚《悉尼先驱晨报》和《世纪报》周四则报道称，对于新西兰外长马胡塔此前提出在澳中之间调停以及双方都须让步一事，澳大利亚政府曾向新西兰提出关切。

新西兰贸易部长奥康纳在接受CNBC采访时，还对有关惠灵顿的对华政策将经济利益置于民主价值之上作出反驳，称“我们一直都能够提出所关切的事宜。”

新西兰与中国自贸协定升级的同时，澳大利亚则经历北京对多种澳洲进口产品征收惩罚性关税。北京感到愤怒的事情包括，澳大利亚曾呼吁对新冠起源进行国际调查、禁止华为参与5G建设以及通过反外国干预法等。

中国《环球时报》英文版周三对比新西兰与澳大利亚的对华政策，称堪培拉是“沙文主义的冷战思维”，而新西兰则“对中国崛起相对开放”。

中国外交部发言人赵立坚1月26日表示，与新西兰自贸协定升级是“推动中新关系在现有良好基础上健康稳定向前发展的重要举措”。

新西兰外长马胡塔

《悉尼先驱晨报》周四还报道说，本月早些时候，新西兰作为唯一一个“五眼联盟”成员国没有签署批评香港逮捕亲民主人士的联合声明。

不过，新西兰外长马胡塔此前加入了“五眼联盟”其他四国——澳、英、加、美共同谴责北京取消四名香港议员资格。当时，中国外交部发言人表示：“不管他们长五只眼，还是十只眼，只要胆敢损害中国主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。”

据英国《卫报》报道，在去年10月连任的新西兰总理阿德恩任内，该国也曾批评中国向太平洋岛国的贷款、表达对新疆穆斯林处境的忧虑以及支持台湾加入世卫组织。

据澳大利亚广播公司（ABC）周四报道，该国贸易部长特汉在接受该台采访时，不愿就新西兰贸易部长奥康纳是否表达歉意作出回答，但对奥康纳的致电表示感谢。特汉说：“新西兰是我们许多年来最紧密的朋友，——我对我的新西兰同侪没有任何别的（要表达）只有温暖。”特汉说：“我期待与我的新西兰同侪合作，我们想要确保所有人共同协作，无论是在贸易投资领域，还是安全领域。”

ABC报道还引述一名澳大利亚政府消息人士称，奥康纳此前的评论在堪培拉“收效不佳”。消息人士称，新西兰需要认识到，北京有意分裂该地区的盟国，这样的表态正中下怀。不过，消息人士称，此一事件不会对澳新关系带来长久损害。

尽管澳中关系紧张，据澳大利亚统计局公布的数字，去年12月，澳大利亚对华出口环比仍增加23亿澳元，增幅21%。原因主要是铁矿石出口的数量与价格上升。

苗子/洪沙（综合报道）

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