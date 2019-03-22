新西兰禁售攻击性武器 引发美国控枪讨论

（德国之声中文网）美国民主党参议员桑德斯（Bernie Sanders）在推特上说："这才像是打击枪支暴力斗争中的真正的行动。"他认为美国应该效仿新西兰的做法。

新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）在发生导致50人丧生的两个清真寺遇袭案之后宣布, 将制定法律禁止出售冲锋枪和半自动武器。该过渡法还规定，在新法生效之前不得再出售这类武器。

美国民主党女议员科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）也赞扬新西兰政府行动迅速。 新西兰政府在袭击案当天就做出了反应。科尔特斯在推特上写道："桑迪·胡克小学枪击案已经过去了6年，我们的参议院都没有能就（对武器买家）进行审查的规定进行表决。"发生在康涅狄格州的桑迪·胡克小学枪击案造成20名儿童和6名成人丧生。

然而，有影响力的美国枪支游说集团 全国步枪协会（NRA） 的发言人达纳·洛什（Dana Loesch）在推特上反驳说, 美国不是新西兰。"他们没有不可剥夺的拥有枪支和自卫的权利, 但是我们有"。

新西兰民众献花悼念袭击遇难者

在发生清真寺枪击案之后，新西兰工党籍总理阿德恩立即宣布收紧枪支法，而且出乎人们意料的是，要求马上落实。这不同于美国的做法。在美国，每当发生血腥袭击后，会再度讨论实行更严厉的枪支管理法问题，但是迄今强大的武器游说集团一直能够成功地对此加以阻止。

在德国，公民可以持有用于打猎和射击运动为目的的半自动武器，但是必须申请获得持枪许可证。

1. 2亿欧元用于收回武器

半自动武器被认为尤其危险，因为虽然射手每射击一次就要重新扣动扳机，但是子弹是立即自动上膛的。在新西兰，现在凡是持有这类枪支者必须交出武器。政府提供约合1.2亿欧元的资金专门用于收购这类武器。

据估计，在新西兰，掌握在个人手中的射击武器大约超过120万支。其中半自动枪支的具体数量尚不清楚。如果持有这类枪支的新西兰人现在交出武器，可以免受惩罚。

新西兰总理阿德恩在声明中最后表示："总之，在这次恐怖袭击中使用过的任何类型的半自动武器，在这个国家都将被禁止。"

新西兰的枪支持有者也对此表示赞同。许多人在袭击事件发生后主动交出了武器。该国钓鱼和狩猎协会的负责人泰勒（Martin Taylor）说"这是正确的决定。"联合农民协会也发表声明说："不能让错误的武器落到错误的人的手中。"

李京慧/叶宣 (法新社、德新社)