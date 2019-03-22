新西兰禁售攻击性武器 引发美国控枪讨论

新西兰基督城发生清真寺大屠杀之后，新西兰关于禁止半自动武器的计划也在美国引发了关于枪支法的讨论。
（德国之声中文网）美国民主党参议员桑德斯（Bernie Sanders）在推特上说："这才像是打击枪支暴力斗争中的真正的行动。"他认为美国应该效仿新西兰的做法。
新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）在发生导致50人丧生的两个清真寺遇袭案之后宣布, 将制定法律禁止出售冲锋枪和半自动武器。该过渡法还规定，在新法生效之前不得再出售这类武器。
美国民主党女议员科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）也赞扬新西兰政府行动迅速。 新西兰政府在袭击案当天就做出了反应。科尔特斯在推特上写道："桑迪·胡克小学枪击案已经过去了6年，我们的参议院都没有能就（对武器买家）进行审查的规定进行表决。"发生在康涅狄格州的桑迪·胡克小学枪击案造成20名儿童和6名成人丧生。
然而，有影响力的美国枪支游说集团 全国步枪协会（NRA） 的发言人达纳·洛什（Dana Loesch）在推特上反驳说, 美国不是新西兰。"他们没有不可剥夺的拥有枪支和自卫的权利, 但是我们有"。
在发生清真寺枪击案之后，新西兰工党籍总理阿德恩立即宣布收紧枪支法，而且出乎人们意料的是，要求马上落实。这不同于美国的做法。在美国，每当发生血腥袭击后，会再度讨论实行更严厉的枪支管理法问题，但是迄今强大的武器游说集团一直能够成功地对此加以阻止。
在德国，公民可以持有用于打猎和射击运动为目的的半自动武器，但是必须申请获得持枪许可证。
1. 2亿欧元用于收回武器
半自动武器被认为尤其危险，因为虽然射手每射击一次就要重新扣动扳机，但是子弹是立即自动上膛的。在新西兰，现在凡是持有这类枪支者必须交出武器。政府提供约合1.2亿欧元的资金专门用于收购这类武器。
据估计，在新西兰，掌握在个人手中的射击武器大约超过120万支。其中半自动枪支的具体数量尚不清楚。如果持有这类枪支的新西兰人现在交出武器，可以免受惩罚。
新西兰总理阿德恩在声明中最后表示："总之，在这次恐怖袭击中使用过的任何类型的半自动武器，在这个国家都将被禁止。"
新西兰的枪支持有者也对此表示赞同。许多人在袭击事件发生后主动交出了武器。该国钓鱼和狩猎协会的负责人泰勒（Martin Taylor）说"这是正确的决定。"联合农民协会也发表声明说："不能让错误的武器落到错误的人的手中。"
李京慧/叶宣 (法新社、德新社)