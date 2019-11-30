 新西兰清真寺恐袭案凶手被判终身监禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2020

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时政风云

新西兰清真寺恐袭案凶手被判终身监禁

这是新西兰迄今独一无二的量刑：根据该国一法院的判决，极右翼克赖斯特彻奇恐袭作案人将绝对不能出狱。

Christchurch: Brenton Tarrant - Angeklagter (picture-alliance/AP/S. McEwin)

 凶手庭上画像  

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新西兰发生严重恐怖袭击，两家清真寺遭枪手突袭，几十人遇害身亡。截至目前的调查显示，枪手有备而来，不仅直播枪杀视频，此前在网上还发布了70多页的“宣言”。

他将在新西兰基督城枪袭案的实况视频放到互联网上传播。通过视频可以看到他是如何冷血地开枪杀人。现在，这名基督城枪袭案的嫌犯在法庭上拒绝认罪。

（德国之声中文网）新西兰克赖斯特彻奇市（Christchurch）恐袭凶手被判处终身监禁--无任何假释可能。法官曼德尔（Cameron Mander）这么解释这一量刑的理由：罪犯"魔鬼般凶残"。这一判决与检方的刑求一致。      

2019年，来自澳大利亚的被告对新西兰克赖斯特彻奇的两座清真寺发动袭击，射杀51人，另有51人被打伤，其中数人有生命危险，众多幸存者直到今天仍深受其害，不是丧失了工作能力，就是不得不在疼痛中度日。

法官曼德尔在宣判时对着被告说，"出于对人的根本仇恨的驱使，您觉得其他人和您不一样...…您对公共安全构成一种巨大风险。"法官宣判时，被告面无表情。

头盔摄像机直播

作案时，凶手经由头盔摄像机将自己精心计划好的屠杀行为全程在网上直播。此次作案被认为是新西兰当代史上最凶残的犯罪行为。此次 事件导致这个太平洋国家的政府收紧了武器法。  

Neuseeland Bildergalerie Attentat von Christchurch | Überlebende und Angehörige (Reuters/E. Su)

恐袭目标之一：克赖斯特彻奇的阿尔-努尔清真寺

数天来，80多名幸存者和死者家属在法庭上作陈诉。他们在情绪激动的陈诉中常直指被告。很多人恳请法官永远监禁这个凶手。

他是依据新西兰2002年出台的反恐法（Terrorism Suppression Act）被判的第一名被告。被告本人放弃了当庭申诉权。由此，人们无需忧虑凶手可能将法庭用作传播其极右观点的平台。

凝炼／洪沙（德新社、法新社）

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