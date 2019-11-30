新西兰清真寺恐袭案凶手被判终身监禁

（德国之声中文网）新西兰克赖斯特彻奇市（Christchurch）恐袭凶手被判处终身监禁--无任何假释可能。法官曼德尔（Cameron Mander）这么解释这一量刑的理由：罪犯"魔鬼般凶残"。这一判决与检方的刑求一致。

2019年，来自澳大利亚的被告对新西兰克赖斯特彻奇的两座清真寺发动袭击，射杀51人，另有51人被打伤，其中数人有生命危险，众多幸存者直到今天仍深受其害，不是丧失了工作能力，就是不得不在疼痛中度日。

法官曼德尔在宣判时对着被告说，"出于对人的根本仇恨的驱使，您觉得其他人和您不一样...…您对公共安全构成一种巨大风险。"法官宣判时，被告面无表情。

头盔摄像机直播

作案时，凶手经由头盔摄像机将自己精心计划好的屠杀行为全程在网上直播。此次作案被认为是新西兰当代史上最凶残的犯罪行为。此次 事件导致这个太平洋国家的政府收紧了武器法。

数天来，80多名幸存者和死者家属在法庭上作陈诉。他们在情绪激动的陈诉中常直指被告。很多人恳请法官永远监禁这个凶手。

他是依据新西兰2002年出台的反恐法（Terrorism Suppression Act）被判的第一名被告。被告本人放弃了当庭申诉权。由此，人们无需忧虑凶手可能将法庭用作传播其极右观点的平台。

凝炼／洪沙（德新社、法新社）

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