新西兰枪击案：凶嫌放弃律师辩护

（德国之声中文网）制造了基督城枪击案的凶嫌塔兰特（Brenton Tarrant）迄今的辩护律师彼得斯（Richard Peters）说，塔兰特决定不采用律师辩护，因此他将不再为他的28岁委托人辩护。他说，塔兰特亲自告诉他, 今后他将自己为自己辩护。彼得斯律师估计，这位右翼极端主义分子打算利用即将开始的审判进程作为平台, 在全世界舆论面前宣扬"他的相当极端的观点"。彼得斯律师表示："如何处理这一情况将是法官的任务。"

警察押送嫌疑人出庭

塔兰特在基督城市的两座清真寺制造了血腥屠杀案之后，于上周五（3月15日）被逮捕。根据迄今所掌握的资料, 他没有作案同伙。塔兰特可能因多重谋杀罪面临终身监禁。在他制造的袭击案中，至少有50人被枪杀，另有50人受伤。所有遇害者可能全部都是穆斯林。

种族主义者反对"入侵者"

就在发生血腥袭击案前不久, 塔兰特在互联网以及通过电子邮件发表了一份长达74页，带有极右言论的战斗檄文。在该文件中, 他把穆斯林和移民称为 "入侵者", 将自己视为种族主义者。彼得斯律师说, 塔兰特给他的印象是头脑清醒，心理素质稳定。此外, 他没有表现出丝毫的悔意或怜悯。

现在，新西兰政府启动了加强枪支管控的新法规。新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）在一次内阁紧急会议结束之后宣布："我们将尽快推进这一进程"。预计未来十天内将公布相关细节。出于对双重袭击案的50名遇难者的尊重， 将于下周末举行的新西兰最大的武器博览会被取消。

塔兰特在2017年取得了持枪许可证。据警方称，他在袭击时携带着5支射击武器以及炸药。新西兰网上武器商店Gun City证实，塔兰特至少在网上订购了4支枪支和弹药，而且都属于合法订购。

民众在基督城悼念死者

现在, 基督城的一名18岁青年也因传播塔兰特拍摄的清真寺遇袭现场视频而受到起诉。此外，该青年还必须为发布一张配有"目的达到"字样说明的该清真寺照片承担法律责任。据检察官称，被告估计将最多面临14年监禁。截至目前, 调查人员并不认为该青年直接参与了袭击。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)