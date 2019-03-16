 新西兰枪击案：凶嫌放弃律师辩护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2019

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时政风云

新西兰枪击案：凶嫌放弃律师辩护

基督城枪击案嫌疑人决定在法庭上自己为自己辩护。他对自己的行为并不感到后悔。新西兰政府目前已开始实行更严厉的枪支管控新规。

Turkey New Zealand Mosque Shooting Background (picture-alliance/AP Photo)

新西兰枪击案凶嫌：无需律师，我为自己辩护

（德国之声中文网）制造了基督城枪击案的凶嫌塔兰特（Brenton Tarrant）迄今的辩护律师彼得斯（Richard Peters）说，塔兰特决定不采用律师辩护，因此他将不再为他的28岁委托人辩护。他说，塔兰特亲自告诉他, 今后他将自己为自己辩护。彼得斯律师估计，这位右翼极端主义分子打算利用即将开始的审判进程作为平台, 在全世界舆论面前宣扬"他的相当极端的观点"。彼得斯律师表示："如何处理这一情况将是法官的任务。"

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Brenton Tarrant (Reuters/M. Mitchell)

警察押送嫌疑人出庭

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新西兰清真寺遭到袭击时，枪手在Facebook上进行直播引起了各界关注。新西兰总理阿德恩质问社交平台，为何枪手能够直播杀戮。 (17.03.2019)

新西兰发生严重恐怖袭击，两家清真寺遭枪手突袭，几十人遇害身亡。截至目前的调查显示，枪手有备而来，不仅直播枪杀视频，此前在网上还发布了70多页的“宣言”。 (15.03.2019)

新西兰两座清真寺遭恐袭翌日，该国总理要求强化武器法，提高该国获得枪支的门槛。与此同时，作案人正式被控谋杀。据报道，枪手原本可能还计划更多袭击。 (16.03.2019)

塔兰特在基督城市的两座清真寺制造了血腥屠杀案之后，于上周五（3月15日）被逮捕。根据迄今所掌握的资料, 他没有作案同伙。塔兰特可能因多重谋杀罪面临终身监禁。在他制造的袭击案中，至少有50人被枪杀，另有50人受伤。所有遇害者可能全部都是穆斯林。

种族主义者反对"入侵者"

就在发生血腥袭击案前不久, 塔兰特在互联网以及通过电子邮件发表了一份长达74页，带有极右言论的战斗檄文。在该文件中, 他把穆斯林和移民称为 "入侵者", 将自己视为种族主义者。彼得斯律师说, 塔兰特给他的印象是头脑清醒，心理素质稳定。此外, 他没有表现出丝毫的悔意或怜悯。

现在，新西兰政府启动了加强枪支管控的新法规。新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）在一次内阁紧急会议结束之后宣布："我们将尽快推进这一进程"。预计未来十天内将公布相关细节。出于对双重袭击案的50名遇难者的尊重， 将于下周末举行的新西兰最大的武器博览会被取消。

塔兰特在2017年取得了持枪许可证。据警方称，他在袭击时携带着5支射击武器以及炸药。新西兰网上武器商店Gun City证实，塔兰特至少在网上订购了4支枪支和弹药，而且都属于合法订购。

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Gedenken (Reuters/E. Su)

民众在基督城悼念死者

现在, 基督城的一名18岁青年也因传播塔兰特拍摄的清真寺遇袭现场视频而受到起诉。此外，该青年还必须为发布一张配有"目的达到"字样说明的该清真寺照片承担法律责任。据检察官称，被告估计将最多面临14年监禁。截至目前, 调查人员并不认为该青年直接参与了袭击。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)

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