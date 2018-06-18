新西兰政府拦阻 华为5G设备再踢铁板

(德国之声中文网) Spark新西兰週三 (11月28日) 在声明中表示，它们依法将架设5G行动网路的计画与通讯安全局分享。根据声明稿，通讯安全局局长汉普顿 (Andrew Hampton) 对于Spark要将华为的无线接入网技术(RAN)应用在新的5G行动网路抱有疑虑，于是否决Spark新西兰的提议。

Spark新西兰在声明中说：「局长认为如果Spark将华为5G设备纳入无线接入网，正式启用时，可能会产生很高的国安风险。」

汉米尔顿也透过简短声明表示通讯安全局近期针对Spark新西兰的公告进行审查，并告诉Spark新西兰该局在它们的计画中发现的潜在国安风险。Spark新西兰对此决定表示失望，并表示它们会先仔细思考通讯安全局的决定，再盘算接下来该如何布局。它们仍预计于2020年7月在新西兰推出完整的5G行动网路。

此前，华为在美国与澳洲都因与中国政府关係太近，而受到严格审查。美国政府也以网路安全为由，游说各国政府与电信公司不要用华为的5G设备。

中国是新西兰主要的贸易伙伴之一，但新西兰政府对中国在南太平洋的势力扩张也开始提高警觉。为了强化新西兰在南太平洋的势力，新西兰政府也提高对南太平洋区岛国的援助。

杨威廉/罗法 (法新社等)