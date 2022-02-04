新西兰摘冬奥历史首金 德国队员隔离条件有改善

在2月6日的北京冬奥会现场，新西兰实现了冬奥金牌零的突破；新冠检测阳性的澳大利亚冰壶运动员被允许继续参赛；德国队称隔离条件有明显好转。
（德国之声中文网）在2022年北京冬奥会周日（2月6日）举行的单板滑雪女子坡面障碍赛中，新西兰选手萨多夫斯基-基诺特（Zoi Sadowski-Synnott）夺得冠军。这是新西兰在冬奥会历史上的首枚金牌，也是该国历史上的第4枚冬奥奖牌，之前的奖牌包括1992年阿尔贝维尔冬奥会上的一枚银牌和2018年平昌冬奥会上的两枚铜牌。
20岁的萨多夫斯基-基诺特在周日的比赛中成为当天全场唯一一个完成内角翻转900，内转1080和外转1080的选手。这名创造历史的运动员赛后表示："我从未想象能获得(新西兰冬奥首金)这样的成就，我希望每一个新西兰人都会为我感到自豪。"
根据国际奥委会官网的消息，澳大利亚奥组委显示宣布澳大利亚代表团冰壶混双选手赫维特(Dean Hewitt)和基尔(Tahli Gill)将退出冬奥会接下来的比赛，理由是基尔在经过几轮新冠检测之后依然呈阳性，他们将在组委会安排下返回澳大利亚。
然而数小时后，澳大利亚奥组委宣布，经中国公共卫生部批准，基尔和赫维特可以在遵守密切接触规定的前提下继续参赛。根据中国媒体介绍，过去24小时，医疗专家通过PCR检测，塔莉的CT值结果在可接受的范围之内，因此得以继续参赛。
基尔坦言："这真是最疯狂、最疯狂的24小时。我的行李还处在打包的状态，（赛前）我只有拿出我赛服的时间。" 在最后时刻被告知可以参赛的基尔最终于周日当天和队友以9比6战胜瑞士队、以10比8战胜加拿大队成功晋级2月7日举行的半决赛。
在周六对队员在北京的隔离条件公开提出批评后，德国奥林匹克体育联合会（DOSB）周日表示，情况已得到明显改善。该联合会介绍，德国男子北欧两项运动员弗伦策尔（Erik Frenzel）已经搬到了一个更大、条件更好的房间。他的队友韦伯（Terence Weber）也从团队酒店的自我隔离房间搬到另一个条件合适的隔离房间。花样滑冰运动员西格特（Nolan Seegert）也得以搬到北京检疫酒店的一个更大的房间里。
此前一天，德奥联体育部负责人施梅尔普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig）抱怨，弗伦策尔正在隔离的房间是"令人无法接受的"。这名负责人当时指出，房间大小和卫生条件以及餐饮质量，包括网络连接都存在问题。
此外，在周日举行的男子单人雪橇比赛中，德国选手路德维希（Johannes Ludwig）获得冠军，为德国代表队摘得本届冬奥会的首金。
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