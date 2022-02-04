新西兰摘冬奥历史首金 德国队员隔离条件有改善

（德国之声中文网）在2022年北京冬奥会周日（2月6日）举行的单板滑雪女子坡面障碍赛中，新西兰选手萨多夫斯基-基诺特（Zoi Sadowski-Synnott）夺得冠军。这是新西兰在冬奥会历史上的首枚金牌，也是该国历史上的第4枚冬奥奖牌，之前的奖牌包括1992年阿尔贝维尔冬奥会上的一枚银牌和2018年平昌冬奥会上的两枚铜牌。

20岁的萨多夫斯基-基诺特在周日的比赛中成为当天全场唯一一个完成内角翻转900，内转1080和外转1080的选手。这名创造历史的运动员赛后表示："我从未想象能获得(新西兰冬奥首金)这样的成就，我希望每一个新西兰人都会为我感到自豪。"

惊心动魄大反转

根据国际奥委会官网的消息，澳大利亚奥组委显示宣布澳大利亚代表团冰壶混双选手赫维特(Dean Hewitt)和基尔(Tahli Gill)将退出冬奥会接下来的比赛，理由是基尔在经过几轮新冠检测之后依然呈阳性，他们将在组委会安排下返回澳大利亚。

然而数小时后，澳大利亚奥组委宣布，经中国公共卫生部批准，基尔和赫维特可以在遵守密切接触规定的前提下继续参赛。根据中国媒体介绍，过去24小时，医疗专家通过PCR检测，塔莉的CT值结果在可接受的范围之内，因此得以继续参赛。

基尔坦言："这真是最疯狂、最疯狂的24小时。我的行李还处在打包的状态，（赛前）我只有拿出我赛服的时间。" 在最后时刻被告知可以参赛的基尔最终于周日当天和队友以9比6战胜瑞士队、以10比8战胜加拿大队成功晋级2月7日举行的半决赛。

德国选手路德维希为德国代表队摘得本届冬奥会的首金

德国队：隔离条件有明显改善

在周六对队员在北京的隔离条件公开提出批评后，德国奥林匹克体育联合会（DOSB）周日表示，情况已得到明显改善。该联合会介绍，德国男子北欧两项运动员弗伦策尔（Erik Frenzel）已经搬到了一个更大、条件更好的房间。他的队友韦伯（Terence Weber）也从团队酒店的自我隔离房间搬到另一个条件合适的隔离房间。花样滑冰运动员西格特（Nolan Seegert）也得以搬到北京检疫酒店的一个更大的房间里。

此前一天，德奥联体育部负责人施梅尔普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig）抱怨，弗伦策尔正在隔离的房间是"令人无法接受的"。这名负责人当时指出，房间大小和卫生条件以及餐饮质量，包括网络连接都存在问题。

此外，在周日举行的男子单人雪橇比赛中，德国选手路德维希（Johannes Ludwig）获得冠军，为德国代表队摘得本届冬奥会的首金。

北京冬奥会首日掠影 2022年冬奥会首金 2月5日，挪威选手约海（Therese Johaug）在越野滑雪女子双追逐（7.5公里传统技术+7.5公里自由技术）比赛中获得冠军，由此摘得北京冬奥会的首枚金牌。

北京冬奥会首日掠影 刷新奥运纪录 在周六当天举行的速度滑冰女子3000米比赛于中，最后出场的这一组是世界排名第1和第2的意大利选手洛洛布里吉达（Francesca Lollobrigida）和荷兰选手斯豪滕（Irene Schouten，左）。斯豪滕在最后一圈实现反超，以3分56秒93的成绩夺冠，刷新奥运纪录。洛洛布里吉达获得亚军。

北京冬奥会首日掠影 来自冠军的批评 挪威队夺得冬季两项混合接力4x6公里（女子＋男子）赛冠军。该队选手鲍伊（Tarjei Bø）在赛后抱怨称，这地方不能举行两项混合接力。原因是位于张家口的比赛场地风太大，导致运动员无法瞄准。获得第5名的德国队选手多尔（Benedikt Dol）也做出了类似的评论。

北京冬奥会首日掠影 德国代表队的首块奖牌 在跳台滑雪女子个人标准台决赛中，德国选手阿尔特豪斯（Katharina Althaus）获得亚军，为奥运会德国代表队摘得首枚奖牌。来自斯洛文尼亚的选手则包揽了金铜牌，她们分别是：博加塔伊（Ursa Bogataj）和克里日纳尔（Nika Kriznar）。

北京冬奥会首日掠影 德国队批评北京的隔离条件 德国奥林匹克运动联合会 （德奥联）体育部负责人施梅尔普芬尼格（Dirk Schimmelpfennig 图中）周六表示，德国男子北欧两项运动员弗伦策尔（Erik Frenzel）正在隔离的房间是“令人无法接受的”。这名负责人指出，房间大小和卫生条件以及餐饮质量，包括网络连接都存在问题。曾获得三枚奥运金牌的弗伦策尔是抵达北京出席冬奥会的数百名被检测出新冠阳性的人员之一。

北京冬奥会首日掠影 瑞典选手爆冷夺冠 在自由式滑雪男子雪上技巧赛场上，公认的该项目历史最佳选手、奥运卫冕冠军、生涯斩获71个世界杯冠军的加拿大选手金斯伯里（Mikael Kingsbury，图中）在最后时刻被21岁的瑞典选手沃尔贝里（Walter Wallberg）爆冷，无缘卫冕，获得亚军。日本选手堀岛行真收获铜牌。

北京冬奥会首日掠影 东道主首金 中国短道速滑队在混合团体接力决赛获得冠军，这也是中国代表团北京冬奥会首金。半决赛时，中国队排名第四，同组竞技的美国队、俄罗斯奥委会队虽是小组前两名，但在比赛结束后，裁判回看判定两支队伍犯规，继而取消了美国队、俄罗斯奥委会队的成绩。中国队才得以晋级决赛。

北京冬奥会首日掠影 意犹未尽 即使在北京冬奥会开幕式举办后的第二天，社交媒体上有关开幕式的讨论和图片依旧随处可见。从“中国式浪漫”到“外国记者被推”，中国防火墙内外观众的关注点各不相同。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。