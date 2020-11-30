 新西兰恐袭调查报告：忽视极右酿血案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新西兰恐袭调查报告：忽视极右酿血案

对新西兰基督城两座清真寺的恐怖袭击是否可以预先防范？结论是否定的。这是新西兰一个调查委员会调查的结果。主要原因是政治家们对右翼极端主义的重视不够。

Anschlag auf 2 Moscheen in Christchurch

2019年基督城恐袭发生后，新西兰警方在一处清真寺附近戒备

（德国之声中文网）新西兰的一个调查委员会得出的结论是，"没有可信的方法"能够阻止对基督城一座清真寺的袭击。在这次出于种族主义动机的袭击事件中，有51人被杀害。根据调查委员会的最终报告，警方和情报部门在袭击发生前就犯有一系列的错误。因此调查委员会呼吁当局对其反恐政策进行改革。

对极右威胁重视不够

这份长达800页的调查报告称，在基督城袭击事件发生之前，情报部门的关注点主要放在伊斯兰极端主义上面，而对极右恐怖主义关注"出奇"的少。报告还披露，警方非法为后来制造了袭击血案的罪犯塔兰特颁发了持枪执照。

调查委员会同时认为，这次袭击基本上是无法避免的。因为于"信息不全"，无法将塔兰特列入危险分子名单。调查委员会的报告指出，因此"除了偶然的机会之外，没有任何可行的方法对其进行跟踪监视。"

为失误道歉

杰辛达·阿德恩总理对调查报告表示欢迎，并宣布，她将落实调查委员会的所有44项建议。她还表示，多年来安全和特工部门对穆斯林社区的监管超出应有比例，造成安保"资源分配不均"。

此外，调查委员会还发现新西兰的武器许可证颁发制度存在缺陷。阿德恩总理认为，即使解决了这些问题，也不可能阻止袭击事件的发生，"但这是错误，为此我表示歉意"。

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

新西兰总理阿德恩愿意落实调查委员会的所有建议

2019年3月15日，右翼极端分子塔兰特在阿尔努尔和林伍德清真寺向参加周五祈祷的人群疯狂开枪扫射，并将他一手制造的这场血案拍摄视频放到网上直播。3月份，塔兰特对所有指控均表示认罪。

延伸阅读：基督城枪击案凶嫌认罪 或被判终身监禁

随后，他被判定犯有51项谋杀罪、40项谋杀未遂罪和恐怖主义罪。这名澳大利亚人因此成为在新西兰被判处无期徒刑且无望获得假释的第一人。

 

 

李京慧/石涛 (德新社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

新西兰禁售攻击性武器 引发美国控枪讨论

新西兰基督城发生清真寺大屠杀之后，新西兰关于禁止半自动武器的计划也在美国引发了关于枪支法的讨论。  

悼念恐袭死难者 新西兰全国默哀两分钟

整个国家沉浸在悲痛中：对基督城两座清真寺的种族主义恐袭事件发生一星期后，新西兰各地举行默哀仪式，哀悼50名罹难者。  

基督城的阿富汗裔“救人英雄”

现年48岁的阿富汗人阿齐兹·瓦哈卜扎德（Abdul Aziz Wahabzada）在新西兰城市基督城成为人们心目中的英雄。他是该市清真寺袭击案的目击者。在枪击案发生时，他勇敢地与凶犯塔兰特对峙，阻止他的疯狂行为。  

经历“最黑暗的一天” 新西兰收紧武器法

新西兰两座清真寺遭恐袭翌日，该国总理要求强化武器法，提高该国获得枪支的门槛。与此同时，作案人正式被控谋杀。据报道，枪手原本可能还计划更多袭击。  

相关内容

Frankreich Kranz- und Blumenniederlegung an der Schule des enthaupteten Lehrers Samuel Paty

法国收紧控制伊斯兰 穆斯林担心被贴恐怖标签 30.11.2020

巴黎郊区教师斩首事件、南法尼斯大教堂导致三人死亡的恐怖袭击事件，迫使法国政府对伊斯兰采取一系列收紧措施。批评者认为政府的行为无疑增加对伊斯兰教的偏见。

Neuseeland I Jacinda Ardern

新西兰大选： 阿德恩及其工党获得历史性胜利 17.10.2020

2020年新西兰国会选举大局已定，新西兰现任总理阿德恩和她的左翼工党在此次选举中大胜，在120个议席中获得超过半数的绝对多数，将可以单独执政。

Österreich Anschlag in Wien - PK Sebastian Kurz

维也纳恐袭：枪手身份确定 华人一死一伤 03.11.2020

四人遇害，多人受伤，六个作案地点：11月2日，奥地利首都维也纳遭遇血腥袭击。被击毙的枪手是恐怖组织“伊斯兰国”的支持者。奥地利总理库尔茨称这是“令人作呕的恐怖袭击”。据中国官方通报，袭击中也有华人遇难。

广告

评论分析

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

专访：何建华跟黎智英是不同的

中华妇女联合会理事长何建华因涉嫌违反台湾国家安全法被起诉，专家认为此案虽然概念上与香港国安法类似，但细节上却有差异，而且在法律上也是可以区分的。  