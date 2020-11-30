新西兰恐袭调查报告：忽视极右酿血案

（德国之声中文网）新西兰的一个调查委员会得出的结论是，"没有可信的方法"能够阻止对基督城一座清真寺的袭击。在这次出于种族主义动机的袭击事件中，有51人被杀害。根据调查委员会的最终报告，警方和情报部门在袭击发生前就犯有一系列的错误。因此调查委员会呼吁当局对其反恐政策进行改革。

对极右威胁重视不够

这份长达800页的调查报告称，在基督城袭击事件发生之前，情报部门的关注点主要放在伊斯兰极端主义上面，而对极右恐怖主义关注"出奇"的少。报告还披露，警方非法为后来制造了袭击血案的罪犯塔兰特颁发了持枪执照。

调查委员会同时认为，这次袭击基本上是无法避免的。因为于"信息不全"，无法将塔兰特列入危险分子名单。调查委员会的报告指出，因此"除了偶然的机会之外，没有任何可行的方法对其进行跟踪监视。"

为失误道歉

杰辛达·阿德恩总理对调查报告表示欢迎，并宣布，她将落实调查委员会的所有44项建议。她还表示，多年来安全和特工部门对穆斯林社区的监管超出应有比例，造成安保"资源分配不均"。

此外，调查委员会还发现新西兰的武器许可证颁发制度存在缺陷。阿德恩总理认为，即使解决了这些问题，也不可能阻止袭击事件的发生，"但这是错误，为此我表示歉意"。

新西兰总理阿德恩愿意落实调查委员会的所有建议

2019年3月15日，右翼极端分子塔兰特在阿尔努尔和林伍德清真寺向参加周五祈祷的人群疯狂开枪扫射，并将他一手制造的这场血案拍摄视频放到网上直播。3月份，塔兰特对所有指控均表示认罪。

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随后，他被判定犯有51项谋杀罪、40项谋杀未遂罪和恐怖主义罪。这名澳大利亚人因此成为在新西兰被判处无期徒刑且无望获得假释的第一人。

李京慧/石涛 (德新社、路透社)

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