新西兰总理阿德恩宣布下月辞职

（德国之声中文网）担任总理已经五年半的阿德恩对她所属的工党成员宣布："对我来说，是时候辞职了。"阿德恩强调，辞职决定的背后并没有秘密和丑闻，"我只是没有精力再干四年了。"



《新西兰先驱报》（NZ Herald）报道称，阿德恩在宣布辞职决定的新闻发布会上，情绪明显非常激动。"这是我一生中最为充实的五年半。我之所以选择辞职，是因为担任这一崇高的职位也需要承担巨大的责任，而这种责任中就包括清楚自己何时能够胜任这一工作，何时已经不再是合适人选。"

在大选前卸任

阿德恩总理还宣布，新西兰将于今年十月十四日举行大选。她表示："虽然我不会再次参选，但我很清楚，新西兰民众所关切的问题，仍将是今年的政府工作以及选战的重点。" 阿德恩所在的工党将在本周六举行投票，选举阿德恩的继任者。

新西兰公共广播电台报道称，阿德恩卸任总理后，将会在四月底前继续担任议员，以避免补选，但在此之后，她没有其他的从政计划。2017年，阿德恩当选新西兰总理时年仅37岁，是当时世界上最年起的女性政府首脑。此外，阿德恩还是在任职期间成为妈妈的少数几位女性领导人之一。

阿德恩任职期间，新西兰经历了三年的新冠疫情。由于新西兰的情况远远好于许多其他国家，阿德恩的疫情应对措施尽管也收获了些许批评，但总体上获得了国际社会的普遍好评。此外，阿德恩担任总理期间，新西兰曾发生该国近代史上最严重的暴力事件：2019年3月15日，一名新纳粹分子在克赖斯特彻奇市（Christchurch，又译基督城）对当地两座清真寺发动袭击，造成51人死亡。



(德新社、路透社、法新社)

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