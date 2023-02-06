新西兰总理访澳 两国领导人聚焦中国

（德国之声中文网）澳大利亚是希普金斯（Chris Hipkin）接任阿德恩（Jacinta Ardern) 出任新西兰总理之后访问的首个国家。

周二（2月7日），他在与澳大利亚总理阿尔巴尼斯共同出席的记者会上表示：“我们的外交政策立场不会因为更换总理而发生改变。新西兰的外交政策会同阿德恩总理执政时期保持一致。”

有记者在记者会上提到阿德恩在担任新西兰总理的大部分时间里被批评不愿意对中国的不良行为提出批评。记者询问希普金斯是否担心中国在南太平洋地区的胁迫性。

希普金斯回答说：“中国是新西兰的一个重要部分，作为贸易伙伴，同时也是其他领域的一部分，所以这并不意味着我们不会在某些领域产生分歧，我们将继续表达我们与中国的分歧。我们将始终努力加强这一不断发展的关系。”

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，澳大利亚的国家利益包含恢复同中国之间的良好经贸往来。

他说：“我们对中国的立场是明确的，我们将在可以合作的地方进行合作，在必须表达不同意见的地方表达不同，我们将从我们的国家利益出发。”

阿尔巴尼斯领导的中左翼政府正在重建澳大利亚与中国的贸易关系。此前保守党执政的9年，澳中关系陷入困境。

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell ）昨天在与中国商务部部长王文涛举行的电话会议上谈了90多分钟，这是3年多来两国贸易部长之间的首次会议，标志着两国关系正常化迈出重要一步。

《澳大利亚人报》报道称，法雷尔将在未来几周内访问中国，以努力实现两国间 “贸易全面恢复”。澳大利亚政府和出口商希望这将结束中国每年对价值200亿的澳大利亚产品（包括大麦、葡萄酒和龙虾）的贸易禁令。

2017年之前，澳中两国政府的高层经常互访。之后，澳大利亚政府反对中国在南中国海争议、新疆人权问题等方面的作为，并忧虑中国借助代理人和基建项目扩大在大洋洲国家的影响力，因此推出多项法案和措施进行遏止。2020年又提出对2019冠状病毒病疫情展开独立国际调查，中方批评澳方固守冷战思维和偏见，视中国为威胁，因此进行各种毒害双边关系的行径。2020年5月起中国开始对澳大利亚实施单方面贸易制裁，并于6月以澳大利亚针对亚裔的歧视行为转趋严重为由，呼吁公民切勿前往澳大利亚旅游、留学生谨慎考虑是否赴澳留学。

据《澳大利亚人报》报道，2020年，澳大利亚对中国的葡萄酒出口在超过100%的致命关税下大减近10亿澳元，而对澳大利亚酿酒商的大麦征收80%的关税则粉碎了12亿澳元的市场。非关税壁垒也破坏了澳大利亚牛肉、羊肉、龙虾、棉花、木材和煤炭对中国的出口。

去年12月，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）对中国进行了突破性访问，被看作是两国关系回暖的迹象。澳大利亚媒体评论说，法雷尔不久后的访华行程可能成为今年晚些时候总理阿尔巴尼斯访问北京的前奏。

新西兰媒体报道称，新西兰总理希普金斯在记者会上还表示，他正在制定未来的海外出访计划，不排除会前往中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



（美联社、澳大利亚人报）

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