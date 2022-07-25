新西兰总理：虽有分歧 中新仍应就共同利益合作

（德国之声中文网）新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（8月1日）表示，即使「中国在追求其国家利益方面变得更加强势」，两国仍有共同的利益，「可以」而且「应该」进行合作。

新西兰最近在面对国家安全问题以及北京在南太平洋地区日益增长的势力时，语气都变得较以往强硬，部分原因是中国和所罗门群岛在今年稍早签署了一项安全协议。不过在另一方面，新西兰仍然依赖与中国的贸易。

倡导新西兰价值观

阿德恩在奥克兰举行的中国商业峰会上发表演讲时说，虽然中、新两国在某些对新西兰来说非常重要的观点存在分歧，但新西兰愿意参与同中国的合作。

她指出：「我们还将倡导能够反映新西兰利益和价值观的方法和成果，并且会在与中国意见不同时表达己见。」阿德恩强调：「两国之间没必要被差异限制，但也不能无视这些差异。」

中国为新西兰最大贸易伙伴

据新华社报导，中国驻新西兰大使王小龙在峰会上说：「无论国际形势如何演变，我们对两国关系的承诺不会动摇。」他将中国-新西兰经贸关系的成功得益于两国领导人的战略指导和两国人民的广泛支持。

王小龙提到：「自2008年以来，中国-新西兰货物贸易保持了17%的年平均增长率，远远高于同期新西兰货物出口总额3%的年增长率。在这一过程中，中国已成为新西兰最大的贸易伙伴和最大的顺差来源。」中国和新西兰于2008年签署了自由贸易协定，其升级版已于今年4月生效。

一直以来，新西兰对经济胁迫、侵犯人权，特别是新疆维吾尔人的待遇、香港的民主运动人士以及最近对太平洋地区潜在的军事化表示关切。新西兰曾多次参与关于这些问题的联合声明。

对话而非武力

阿德恩表示：「为了应对该地区日益增长的紧张局势或风险 -- 无论是在太平洋、南中国海还是台湾海峡 -- 新西兰的立场始终如一。我们呼吁遵守国际规则和规范，呼吁外交和对话而不是威胁和武力。」

阿德恩补充，处理两国分歧不是件易事，「没有任何保证」。她期待之后能有部长级的面对面访问，并计划在新冠防疫措施允许的情况下，带领一个商业代表团前往中国，未来也不排除两国之间还可能进行外交部长访问。

美司令：美新伙伴关系非常深厚

在阿德恩的讲话之后，美国在太平洋地区的军队指挥官表示希望扩大和加强与新西兰的关系。美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）上将在惠灵顿会见了新西兰国防军和政府高级官员。他表示，美、新两国的「伙伴关系非常深厚，……，我们正在一起做许多事情，以继续确保我们两个国家和该地区所有国家的和平与繁荣。」

今年6月，美英日澳新等五国签署了《蓝色太平洋伙伴倡议》，该倡议的目标除了「支持太平洋地区的繁荣、复原力和安全」，也希望通过五国之间更密切的合作来更好「利用集体力量」。

（法新社、卫报、新华社）

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