新西兰总理：不要让太平洋国家选边站

（德国之声中文网）新西兰总理阿德恩周四（7月7日）表示，诸如太平洋岛国论坛这样的区域架构对于解决区域问题至关重要，而当地的安全问题应该在当地解决。

“新西兰致力于将太平洋岛国论坛作为应对区域挑战的工具”，阿德恩在澳大利亚智库——洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的一次演讲中说。

她表示：“我们坚定地致力于支持维护地区安全的更广泛的雄心”。这位新西兰女总理指出：“重要的是，我们看到当地的安全挑战在当地得到解决，太平洋岛屿论坛成员的安全问题首先得到解决“。

阿德恩说，尽管太平洋地区的合作应该由现有的各种协议和区域内的集团主导，但这并不意味着其他国家没有与该地区交往的兴趣。

“把这种接触，包括中国的接触，说成是新的接触是错误的。将太平洋地区国家定位为必须‘选边站’的方式，也是错误的”。

中国在太平洋地区日益增长的影响力和该地区小岛屿国家的军事化潜力已经引起了各界的关注，尤其是澳大利亚和新西兰以及它们的盟友美国。

中国在今年早些时候与所罗门群岛签订了安全协议，此后一直在推动与十几个太平洋国家在警务、安全和数据通信方面的区域合作协议。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



就在阿德恩在澳大利亚发言时，她的政府宣布对国防政策、战略和计划中的投资进行审查，而部分原因是“地缘战略竞争的加剧”。新西兰国防部长埃纳雷（Peeni Henare）说，该国军方每天与盟国合作，以保护该地区的安全和稳定。

他还表示，“这次审查是很重要的，以便我们能够确保未来的投资在后新冠时代的大环境中能做到有的放矢。太平洋地区正在努力应对气候变化和战略竞争的加剧，以及一个正在看到俄罗斯野蛮入侵乌克兰的世界”。

太平洋岛国论坛的外交部长们将于周五在斐济举行会议，但澳大利亚和新西兰的部长们将无法出席。

澳大利亚外交部长黃英賢（Penny Wong）则出席在印尼巴厘岛举行的20国集团会议。而新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）因患新冠无法参加，其办公室宣布的上述消息并表示将派出其他高级官员出席。

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（路透社）