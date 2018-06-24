新西兰开张世上首家HIV阳性精子库

（德国之声中文网）世界首家艾滋病毒（HIV）阳性精子库周三（11月27日）在新西兰正式启动。设立这个精子库的目的是减少携带该病毒人群经常背负的羞耻感。

所有3名与精子库签署协议的男子均为艾滋病毒阳性患者。但属于"持续病毒量测不到（consistently undetectable viral load）"的人群。按照医学专家的说法，这意味着他们持续接受治疗，其所携病毒不会感染他人。"一所艾滋病毒阳性精子库是完美的保险库，"传染病专家、新西兰奥克兰大学教授马克·托马斯（Mark Thomas）在支持该精子库设立的一份声明中表示。

"如果某人在受到艾滋病毒感染后持续接受有效治疗，其血液和性分泌液体内的艾滋病毒数量几乎总会减少到测量不到的水平，"托马斯补充道。

"测量不到"

托马斯表示，"测量不到"意味着携带该病毒的人在进行没有保护措施的性行为或生孩子的时候，不会将病毒传给他人。

为精子库找到捐精者并非难事，但要让他们公开身份却并不容易，因为许多人仍然不愿意谈论自己的艾滋病状况。

新西兰艾滋病基金会是参与启动该项目的组织之一。该基金会的罗德里格·奥林（Rodrigo Olin）对新西兰广播电台表示，艾滋病毒携带者往往不愿意将此告知他人："不幸的是，这种羞耻感依然促使人们不公布自己的艾滋病状况，"他表示。"我们因此便无法捐赠精子，创造生命，而现在我们可以了。"