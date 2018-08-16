新西兰小镇计划全面禁猫

（德国之声中文网）本週三奥茂宜镇官员与爱猫人士进行对谈，官员宣布奥茂宜将全面禁猫。新西兰南区环境部门公布的生物安全计划书指出，孟加拉猫很可能与野生猫群繁衍出更具侵略性的后代，并对当地特有物种构成重大危害。

“我们不是反猫人士，但我们希望环境能保有野生多样性。”当地的自然保护公益组织主席科林斯(John Collins)对新西兰《奥塔哥每日时报》说。

当地养猫的居民则向该媒体批露，他们将抵制这项禁令。其中一位居民更对老鼠问题表示担忧：“如果不能养猫，那么继续住在我的房子里几乎是不健康的。”

猫威胁鸟类生存

家猫在十九世纪随欧洲移民者首次引入新西兰，而目前的猫数量已增加至140万隻。

儘管猫是许多人心爱的宠物，但养猫已成为一项争议话题。过多的猫侵害了当地的原生蜥蜴和不会飞的鸟类，其中也包含了新西兰国鸟几维鸟（Kiwi）。此外，有六个品种的鸟皆因野猫的掠食已灭绝，例如斯蒂芬岛异鹩。

本月稍早，新西兰自然保护部长塞奇(Eugenie Sage)提议，首都惠灵顿应实施禁猫令，以有效帮助几维鸟重新引入城市周围地区。“我想我们会渐渐地看到，人们意识到把猫养在家裡才能保护野生动物。并且当猫死去后，不应再饲养新的猫。”她说。