 新西兰小镇计划全面禁猫 | 科技环境 | DW | 03.09.2018

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科技环境

新西兰小镇计划全面禁猫

新西兰南部一沿海小镇奥茂宜(Omaui)计划实施禁猫令，以遏止因过多猫儿造成的生物链失衡。由于相关野生物种保育话题，养猫这件事在新西兰也越来越受争议。

Die beliebtesten Katzenrassen in Deutschland Bengalkatze (Imago)

孟加拉猫的捕猎能力强于其它品种的猫

（德国之声中文网）本週三奥茂宜镇官员与爱猫人士进行对谈，官员宣布奥茂宜将全面禁猫。新西兰南区环境部门公布的生物安全计划书指出，孟加拉猫很可能与野生猫群繁衍出更具侵略性的后代，并对当地特有物种构成重大危害。
“我们不是反猫人士，但我们希望环境能保有野生多样性。”当地的自然保护公益组织主席科林斯(John Collins)对新西兰《奥塔哥每日时报》说。

当地养猫的居民则向该媒体批露，他们将抵制这项禁令。其中一位居民更对老鼠问题表示担忧：“如果不能养猫，那么继续住在我的房子里几乎是不健康的。”

猫威胁鸟类生存

家猫在十九世纪随欧洲移民者首次引入新西兰，而目前的猫数量已增加至140万隻。

Slowenien Katze frisst Singvogel (Reuters/S. Zivulovic)

虽然是人类喜爱的温顺宠物，但是猫咪仍然有捕食者的天性

儘管猫是许多人心爱的宠物，但养猫已成为一项争议话题。过多的猫侵害了当地的原生蜥蜴和不会飞的鸟类，其中也包含了新西兰国鸟几维鸟（Kiwi）。此外，有六个品种的鸟皆因野猫的掠食已灭绝，例如斯蒂芬岛异鹩。

本月稍早，新西兰自然保护部长塞奇(Eugenie Sage)提议，首都惠灵顿应实施禁猫令，以有效帮助几维鸟重新引入城市周围地区。“我想我们会渐渐地看到，人们意识到把猫养在家裡才能保护野生动物。并且当猫死去后，不应再饲养新的猫。”她说。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Garfield

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    调皮、肥胖和懒惰

    这只肥嘟嘟的加菲猫是70年代诞生的一个喜剧明星。片中描述了他和小笨狗欧弟（Odie）及主人Jon一起生活的闹剧。2004年，加菲猫的故事被搬上大银幕，随后又拍摄了两部续集。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Der gestiefelte Kater aus Film Shrek

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    抵抗是徒劳的！

    他执行着最艰难的任务、他能捕获最难对付的“敌人”。他有着西班牙血统，速度很快且爪子锋利，如同玻璃切割机。他是一只“穿着靴子的猫”。他在电影《怪物史瑞克》中的角色是如此成功，甚至电影制作人还为他量身打造了一部出演主角的电影。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen The Aristocats

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    爱听爵士乐的猫

    1970年一部描写贵族单身猫妈妈抚养三个孩子的历险记登上了大银幕。在名为《猫儿历险记（Aristocats）》的动画片中， 他们遇到了疯狂迷上爵士乐的野猫Thomas O'Malley 和他的野猫朋友们。于是就上演了大战“邪恶”管家的故事。片中播放了大量爵士乐，当然还有花前月下和20年代发生在巴黎的“猫之恋”。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Fritz The Cat

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    猫、毒品和摇滚

    漫画《弗里茨猫》1970年获得了狂热追捧。这只无政府主义的猫出自漫画家罗伯特·克鲁伯（Robert Crumb）笔下。漫画中涉及性和毒品。这是一只爱上豪饮、吸大麻、爱举行性派对的猫。1971年这部漫画被拍摄成动画片，并且是首部18岁以上才可观看的动画片。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Grumpy Cat

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    永远一副“不爽”的表情

    这只网络明星叫“不爽猫（Grumpy Cat）”。当然他的走红还要感谢基因缺陷带来的结果。“不爽猫”是靠网络走红的代表之一，他的主人也因此变得富有。众多奖项纷纷沓来，此外“不爽猫”还获得“2013年威比奖”网络潮流奖项的冠军（Meme of the Year 2013）。

  • Corsa Karl und Choupette

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    真正的贵族猫

    图片上是著名设计师卡尔·拉格菲尔德的缪斯，也是他的爱猫邱佩特（Choupette）。只要卡尔在的地方，他的缪斯就一定陪伴左右。为此，卡尔还为这位“贵妇”请了两个女仆、一个厨师和一个保镖。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Blofeld

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    悲催的命运

    傻大猫（Sylvester）只有一个目标：就是把黄色的金丝雀“崔弟”（Tweety）抓住并且吃掉。但金丝雀总是比傻大猫快一步。这两个动画人物均出自华纳公司的系列动画片“Looney Tunes”。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Tom und Jerry

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    猫和老鼠

    1940年至1967年期间，动画片“猫和老鼠（Tom und Jerry ）”从电影院转战电视播放。1976年，汤姆和杰瑞 来到德国。动画片的情节十分简单：汤姆是一只常见的家猫，抓住老鼠杰瑞是他唯一的目标。这部动画片共获得7次奥斯卡奖项，6次获得奥斯卡提名。

  • Bildergalerie Berühmte Katzen Petterson & Findus

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    会说话的猫

    儿童系列丛书“派特森与芬杜斯（Pettersson und Findus）”中的主角是派特森老人和一只只爱胡闹讲废话的猫。名叫芬杜斯的猫只能和其他动物讲话，但老人派特森是他唯一可以“聊天”的人类。丛书的作者是瑞典文学作家斯文·诺德奎斯特（Sven Nordqvist），该书也有动画版本。

  • Hello Kitty

    萌翻了！艺术作品中的猫咪

    粉红公主梦

    “Hello Kitty”是女孩用来装饰公主房的梦想。它是全球著名品牌。放眼儿童用品，“Hello Kitty”的标识几乎无处不在：儿童录音机、吉他、书包、家具，就连骷髅标识上都能看到“Hello Kitty”的“踪影”。

    作者: Silke Wünsch


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加菲猫——辉煌40年的一枚吃货

加菲猫的粉丝有一个共同之处：就是都可以坦然面对自身的弱点。因为，这只卡通猫本身就不是什么英雄。他是个大吃货、懒惰而且玩世不恭。他的最爱是意大利肉酱千层面，最讨厌的是星期一——仔细想想，谁又不是这样呢？ (19.06.2018)  

萌翻了！艺术作品中的猫咪

猫是一种迷人的生物：孤傲、倔强、享乐主义、时而温顺、时而叛逆。猫的多面性格激发了画家、电影制作人甚至服装设计师的艺术灵感。 (18.04.2015)  

世界爱猫日

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