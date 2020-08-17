新西兰大选： 阿德恩及其工党获得历史性胜利

（德国之声中文网）根据目前的计票结果，新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）所在的工党获得超过49%的选票，将占据议会120个席位中的64个席位。这不仅意味着阿德恩成功连任，也意味着工党将可以不与绿党、民粹主义小党 "新西兰优先 "组建联合政府，而可以单独执政。这是工党自1946年以来取得的最好成绩，也是自从新西兰1996年选举制度改革以来，第一次有单个政党占据绝对多数席位。新西兰电视台的一位评论员称此次大选结果 "明显向左转"。

保守的反对党领袖柯林斯（Judith Collins）领导下的国家党获得27%的选票，绿党获得了7.6%。柯林斯已经向阿德恩表示祝贺，称工党取得了"非凡"的成绩。

大麻很快就会合法化吗？

在竞选期间，阿德恩凭借队新冠疫情控制有方得分。与其他国家相比，这个拥有500万居民的国家几乎没有受到疫情的影响，只有约1500人感染，25人死亡。

此次选举本应在9月举行，但因新冠疫情危机而被推迟。350万有投票资质的选民还参加了两项公投，分别是有关将大麻作为娱乐药物合法化以及安乐死合法化。不过，这些全民投票的结果要到10月底才会公布。

工党支持者欢呼雀跃

有同理心的领导人

上任以来的三年中，阿德恩总理经历了新西兰历史上最严重的恐怖袭击，致命的火山爆发，严重的经济衰退以及新冠疫情对全球的威胁。

但是她也经历了一些快乐的时刻：她的一个孩子出世，以及在一个右翼民粹主义统治者掌权的时代，她成为推行进步政策的国际先驱。

这位刚满40岁的女总理不仅通过她的政策，而且通过她的同理心和她的一些重要姿态而赢得很多人的认可。例如在克赖斯特彻奇发生袭击穆斯林事件之后，她发表感人的讲话并戴上头巾，以表示对世界各地穆斯林社区的声援。

2019年3月，一名武装的种族主义分子在基督城的两个清真寺向进行周五祈祷的穆斯林开枪射击，导致51人死亡，40人受伤。

李京慧/王凡（德新社、法新社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。