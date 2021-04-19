新西兰外长：中国“风暴”到来只是时间问题

（德国之声中文网）新西兰外长纳纳亚·马胡塔（Nanaia Mahuta）在接受《卫报》采访时表示，“显然，我们不能忽视澳大利亚与中国的关系中所发生的事。如果他们接近风暴眼或处于风暴眼中，我们也必须合理地问自己--风暴接近我们可能只是时间问题。"

她说： “我向出口商发出的信号是，他们在疫情的背景下需要考虑多样性的问题，在我们的地区如何扩大关系，以及如果与中国发生重大事件的缓冲问题。他们是否能够承受这一打击？"

据中国媒体报道，2019年，中新双边贸易额已达到334亿新元（约合人民币1556亿元）。根据新西兰政府数据，目前该国单月出口中国大陆的贸易额已经超越出口美、英、澳、日四国的综合，整体而言，对中国大陆的出口占该国出口总额的约28%。

今年1月26日，中国商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口增长部长奥康纳通过视频方式签署《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级的议定书》。该议定书还需双方各自履行相关国内程序后方能生效。

不需要五眼联盟阐明人权立场

马胡塔此前曾因有关对五眼联盟扩大管辖范围的做法感到不舒服的言论在五眼联盟其它国家那里受到抨击。中国官媒《环球时报》今年4月的文章则对此评论说，“在研究新西兰的中国学者眼中，只有约27万平方公里的新西兰无地区霸权野心，外交上有一定独立性，不愿做美国在南太地区的‘ 副警长 ’。”

《卫报》5月24日的报道写道，马胡塔向该报表示，“明确地说，新西兰重视与五眼联盟的关系。这是一个安全和情报框架，我们可以在这个框架内与值得信赖的盟友就具体问题进行合作。但人权世界比这要广泛得多......我们不需要五眼联盟来阐明我们在人权问题上的立场。"

习近平2019年4月1日会见来访的新西兰总理阿德恩

今年1月，“五眼联盟”中的美澳英加发表措辞强硬的联合声明，表示对香港局势 “严重关切”，新西兰没有联名。五月初，新西兰议会一致认定中国新疆发生了严重侵犯维吾尔族人权的事件，但未使用种族灭绝一词。马胡塔表示，已多次就新疆问题向中方提出关切，但种族灭绝是最严重的国际罪行，必须在国际法基础上，进行严格评估后才能做正式法律认定。新西兰总理阿德恩5月初表示，新西兰已经向北京方面就香港民主、自由日渐退化以及新疆维吾尔人命运表达严重关切，“在某些问题上，中新两国没有、不能，也永远无法达成一致”，但她同时表示这不应当影响两国关系。

《卫报》援引新西兰怀卡托大学法学教授亚历山大·吉莱斯皮（Alexander Gillespie）指出，和澳大利亚相比，新西兰在对华贸易关系中没有同等的资源垄断：“你能从新西兰得到的一切，你都能在其他地方得到。”他说，“中国知道我们在这个领域的脆弱性。我认为我们用我们的声明为自己定位，表明我们也意识到了这种脆弱性。"

（据《卫报》等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。