新西兰外长与秦刚见面 提及人权、台湾议题

（德国之声中文网）新西兰外交部长马胡塔（Nanaia Mahuta）本周五（3月24日）在北京与中国外长秦刚举行了会面。会晤之后，马胡塔接受了法新社的采访，她告诉法新社，会晤时向中方提及了“具有挑战性的问题”，包括人权问题和对台湾局势的担忧。马胡塔说，她与对方讨论了新疆人权问题、香港自由状况以及中国在太平洋地区的影响力：“我们有很多可以达成共识的地方，我们还讨论了一些具有挑战性的问题，在那些意见不一致的地方，比如人权问题，进行了探讨。”

这是新西兰外交部长自2018年以来对中国的首次访问。马胡塔早些时候在一份声明中表示，她已告诉中国外交官，新西兰政府对新疆的人权情况和香港自由被削弱表示“深刻关切”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



一直以来，新西兰对经济胁迫、侵犯人权，特别是新疆维吾尔人的待遇、香港的民主运动人士以及最近对太平洋地区潜在的军事化表示关切。新西兰曾多次参与关于这些问题的联合声明。

根据新西兰外交部发表的声明，马胡塔在与秦刚的会谈中也提出了“南中国海的局势”。马胡塔后来表示，尽管新西兰不对该地区的领土争端采取任何官方立场，但对“海上和航空通行”提出了关切。 北京在近年来显著加强了在太平洋地区的存在，包括加深与太平洋国家的外交，加强经济关系和增强军事存在。

马胡塔对法新社表示，她还利用这个机会“强调了新西兰对俄罗斯非法和无端侵略乌克兰的立场”，新西兰“敦促中国利用其对俄罗斯的影响力，促使俄方撤军和停战”。本周初中国国家主席习近平的莫斯科之行进一步加剧了外界的担忧，即：北京或会向俄罗斯提供实质上的支持。

中国官媒新华社也报道了秦刚与马胡塔的会面，不过并没提及俄罗斯或是人权问题。报道援引秦刚表示，中国和新西兰建交以来，双方始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢、求同存异，双边关系实现长期稳定发展，成为不同社会制度、历史文化、发展阶段国家友好关系的典范。去年，两国领导人成功会晤并达成重要共识。双方要认真落实，推动中新全面战略伙伴关系在新时代取得更大发展。而马胡塔表示，新方坚定奉行一个中国政策，期待加强高层交往和人文交流，拓展各领域合作，续写更多成功故事。

中国是新西兰最大的贸易伙伴。马胡塔对法新社表示，尽管两国之间有着紧密的经济联系，但双方在一些方面仍存在争议。

这是新西兰外交部长自2018年以来对中国的首次访问

她也与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅举行了会晤。根据中国外交部网站消息，双方就乌克兰危机交换了意见。王毅强调，当务之急是停火止战、恢复和谈，这也是大多数国家的共同愿望，符合国际社会的共同利益。我们将继续为推动政治解决发挥建设性作用。马胡塔表示，和平与繁荣是各方期待，新方主张遵循国际法精神，支持通过对话政治解决争端。 此外，双方也就南太合作交换看法，认为应共同促进地区和平稳定繁荣。

马胡塔表示，她与王毅见面时“强调了新西兰对太平洋地区和平、稳定和有弹性的关切。”她希望此行能够标志着两国之间高层会谈的恢复，并给新西兰新总理希普金可能的中国之行铺路。

（法新社，美联社等）

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