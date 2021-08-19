新西兰告别零染疫战略？

（德国之声中文网）随着出现较大规模感染，新西兰政府承认，雄心勃勃的零染疫战略已难以成功奏效。尽管如此，新西兰政府仍然宣布将严格的禁足令延长至本周五午夜时分。禁足令期间，除非有要事不得出门，最多只能前往超市购买生活必需品，学校以及文化体育机构全部关闭。

卫生部长希普金斯（Chris Hipkins）通报说：“尽管做了所有准备，但传染程度和病毒传播速度仍使我们的（卫生）系统难以承受。”

这位卫生部长称，在发生首例本地确诊病例后，已有 71 人检测呈阳。他强调指出，delta 变异毒株“绝不同于我们迄今在这场大流行中不得不对付的任何现象”， “这意味着，我们到目前为止所有的准备工作似乎都不能完全奏效，而且，它对我们长期计划的未来提出了若干重大问题。”

在野党呼吁扩大疫苗接种

反对派政治家毕晓普（Chris Bishop）批评说，疫情的新近发展表明，现政府太少关注疫苗接种进度。他称，“政府的自满和无力确保疫苗供应使我们所有人都轻易成了牺牲品”。根据官方提供俄的数据，到目前为止，只有大约 20% 的人口接种了疫苗。

仍受赞誉的新西兰零染疫战略的目标是，在全国人口中彻底清除COVID-19新冠病毒，其最主要手段是实施严格边境管制和检疫要求，防止病毒从境外带入。到目前为止，新西兰一直被视为全球抗疫榜样：自新冠疫情全球爆发以来，这个约 500 万人口的国家中只有 26 人死于新冠肺炎。

（德新社，法新社）

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