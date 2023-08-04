新西兰发布首份国家安全战略报告 点名中国

（德国之声中文网）新西兰政府本周五表示，该国需要加强国防力量，以面对设备老化、征兵困难以及中国与西方战略竞争加剧的问题。

新西兰总理克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）和国防部长安德鲁·利特尔（Andrew Little ）在介绍国防政策审查文件时表示，新西兰目前的国防力量不能迎接未来的挑战。

新西兰拥有一支15000人的国防军，主要参加和平使命或在该地区其它国家发生自然灾害时提供帮助。目前，新西兰的国防开支约占GDP的1%。由于人员短缺，新西兰海军的九艘舰艇中，三艘处于闲置状态。此外，海军护卫舰也已老化，建造一艘适合在南太平洋恶劣气候下巡逻的舰艇的计划也被暂停。

利特尔本周五向媒体表示，新西兰需要建立一支有战斗力的部队，不能指望地处偏远而获得保护。他说，"国内和国际安全环境的变化意味着我们的反应和准备也必须改变。我们必须依靠训练有素的人员、资产和设备以及适当的国际关系，保护我们的国防和国家安全。"

利特尔预计新西兰国防预算的比例需要增长，但不会达到2%。

新西兰国防部长安德鲁·利特尔（Andrew Little ）

中国"威胁"

新公布的安全战略指出，中国的崛起正在对新西兰的旧规范产生影响。其中一份文件写道："不断强大的中国正在利用其所有工具和国家力量，而这可能对现有的国际规则和规范构成挑战。"

利特尔说，这一点在太平洋地区尤其令人担忧，北京正在该地区建立各种关系，并"以牺牲新西兰和澳大利亚等更传统的合作伙伴为代价"，寻求扩大其在太平洋地区的政治、经济和安全影响力。他说，"我们知道中国为我们和许多其他国家带来了非凡的机会，但其行为的性质及其与世界其它国家的接触也构成了威胁。"

新西兰宣布上述军事改革正值各方围绕新西兰在"奥库斯"联盟（AUKUS）中可能发挥的作用进行谈判之际。该联盟是澳大利亚、英国和美国之间的一项重要协议，旨在对抗中国在太平洋地区日益增长的影响力。

新西兰对参与该联盟持谨慎态度，希望避免激怒其最大贸易伙伴中国。

(法新社、美联社、路透社）

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