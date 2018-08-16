新西兰出台禁令阻外国人买房

（德国之声中文网）新西兰议会本周三通过了一项限制外国人买房的法规，目的是改变新西兰人抢不过富裕外国买家的状况。

新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）选战发出的承诺之一以此得以兑现，在竞选期间，她曾誓言要出台措施遏制房价上涨，改善无家可归者的境遇。新西兰经济发展部长帕克(David Parker)表示："这是一个意义重大的里程碑，显示了政府让更多新西兰人实现买房梦的决心。"

新西兰房价飙升

在过去十年中，新西兰房价平均上涨了60％以上，在新西兰最大的城市奥克兰，房价几乎翻了一番。新西兰房地产协会发布的数据显示，7月房价中值较上月下滑1.8%，至55万新西兰元(约36万美元)，但较上年同期仍上涨6.2%。

政府在6月稍微放宽了禁令草案内容，允许大型新建公寓大楼的开发商可以将至多60%的房屋出售给外国买家，但外国人将无法再购买现有的住宅物业。

根据新西兰统计局的数据，大多数海外购房者来自中国和澳大利亚，但澳大利亚人不会受到禁令的约束。

过去几年新西兰的移民人数越来越多。 2017年，全国有7.1万非新西兰人，其中澳大利亚人占20％，英国人约占12％，中国人约占10％。

上个月，国际货币资金组织吁政府慎重考虑相关禁令，发出警告，该举措或会给建造新房所需的外国直接投资带来影响。新西兰政府也一直在与新加坡就豁免进行谈判--新加坡与新西兰签订了自贸协定，允许外国人拥有私人资产。

文木/乐然 (德新社，路透社)