新西兰不派部长级代表出席北京冬奥 俄罗斯批评美国

新西兰政府副总理罗伯逊12月7日表示，主要考虑到新冠疫情，新西兰不会派部长级外交代表出席明年2 月在北京举行的冬季奥运会。 俄罗斯对美国宣布外交抵制北京冬奥提出批评。
（德国之声中文网）本周一，美国宣布，鉴于中国国内发生的人权"暴行"，不派政府官员出席2022 年北京冬奥。新西兰国家广播公司 TVNZ报道说，在被问及在美国宣布了外交抵制北京冬奥后新西兰持何立场时，新西兰政府副总理罗伯逊（Grant Robertson ）在议会告知媒体："我们早先已说明，不会派部长级代表出席。" 他称，此举同美方先前宣布的决定无关。
罗伯逊副总理说，新西兰做出这一决定是出于"一系列原因，但主要与新冠病毒有关，围绕新冠病毒，后勤安排等均不利于出行。"他透露，新西兰的决定早在今年10月即已做出。他同时强调，新西兰此前向中方提出过对人权问题的关切。他说，新西兰方面已多次向中方表明对人权问题的担忧，其中包括阿德恩总理上月与中国主席习近平的电话交谈。罗伯逊指出，他认为，中方应非常了解新西兰方面对人权的看法，"我们已做出不参加的决定。"
法国总统发言人周二表示，已注意到美国的决定，并将在欧盟层面进行协调。法国将于1月1日接任欧盟轮值主席，为期半年。即将就任德国总理的肖尔茨表示，将就如何应对中国 "非常认真地在内部以及与欧洲和世界上的伙伴进行磋商"。
俄罗斯总统普京已经接受了中国领导人习近平对他发出的出席北京冬奥开幕式的邀请。
克里姆林宫周二批评美国宣布外交抵制，称奥运会应该是 "没有政治色彩"的。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者，我们的立场是，奥运会应该不受政治影响。他说，积极的一面是，参与的运动员没有受到该决定的影响。
（路透社、法新社等）
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美国政府6日正式宣布将对2022北京冬奥进行外交制裁，代表美国官员将不会出席北京冬奥。中国驻美大使馆批评美国此举是将体育政治化，中国外交部也扬言会进行反制。即将成立的德国新政府表示，暂不加入外交抵制北京冬奥的行列。
针对日前德国候任外长贝尔博克考虑抵制北京冬季奥运会的表态，新上任的德国奥林匹克运动联合会主席发出了明确批评。他指出：“抵制从来没有对任何人有任何好处”。但同时他也并不忌讳批评中国的人权现状。
《法兰克福汇报》记者分析认为，虽然大部分西方国家政要本来也无意前往北京出席冬奥会的开幕式，但是像美国所呼吁的那样明言抵制，还是以疫情作为挡箭牌，默默远离北京？这是各国领导人亟待解决的问题。