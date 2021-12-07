新西兰不派部长级代表出席北京冬奥 俄罗斯批评美国

（德国之声中文网）本周一，美国宣布，鉴于中国国内发生的人权"暴行"，不派政府官员出席2022 年北京冬奥。新西兰国家广播公司 TVNZ报道说，在被问及在美国宣布了外交抵制北京冬奥后新西兰持何立场时，新西兰政府副总理罗伯逊（Grant Robertson ）在议会告知媒体："我们早先已说明，不会派部长级代表出席。" 他称，此举同美方先前宣布的决定无关。

新西兰政府副总理罗伯逊（Grant Robertson ）

罗伯逊副总理说，新西兰做出这一决定是出于"一系列原因，但主要与新冠病毒有关，围绕新冠病毒，后勤安排等均不利于出行。"他透露，新西兰的决定早在今年10月即已做出。他同时强调，新西兰此前向中方提出过对人权问题的关切。他说，新西兰方面已多次向中方表明对人权问题的担忧，其中包括阿德恩总理上月与中国主席习近平的电话交谈。罗伯逊指出，他认为，中方应非常了解新西兰方面对人权的看法，"我们已做出不参加的决定。"

法国：欧盟层面协调

法国总统发言人周二表示，已注意到美国的决定，并将在欧盟层面进行协调。法国将于1月1日接任欧盟轮值主席，为期半年。即将就任德国总理的肖尔茨表示，将就如何应对中国 "非常认真地在内部以及与欧洲和世界上的伙伴进行磋商"。

俄罗斯批评美国

俄罗斯总统普京已经接受了中国领导人习近平对他发出的出席北京冬奥开幕式的邀请。

克里姆林宫周二批评美国宣布外交抵制，称奥运会应该是 "没有政治色彩"的。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者，我们的立场是，奥运会应该不受政治影响。他说，积极的一面是，参与的运动员没有受到该决定的影响。

（路透社、法新社等）

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