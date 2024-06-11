新航将赔偿气流颠簸事件机上乘客

新加坡航空公司本周二（6月11日）表示，将对三周前该航司航班遭遇严重气流颠簸致乘客死伤事件中受伤的乘客进行赔偿。轻伤者将获赔1万美元。

（德国之声中文网）新加坡航空公司公布了上个月该航司客机遭遇严重气流颠簸致乘客死伤事故的初步赔偿方案。

如何赔偿？

按照该方案，机上所有乘客的机票将全额退款，所有乘客还将根据欧盟或英国的相关规定获得延误赔偿。受伤乘客根据伤势程度将获得不同金额的赔偿。受轻伤的乘客将获得1万美元的赔偿；对于伤势较重的乘客，新航将与他们协商，以制定符合具体情况的赔偿方案。在此之前，新航将向医学评估为伤势严重、需要长期医疗护理以及要求经济援助的乘客预付2.5万美元用作急需，这笔费用将作为最终赔偿的一部分。

新航已向机上每位乘客提供 1000 新加坡元（折合739美元）以支付他们在曼谷的紧急开支。

事件回溯

5月20日，由伦敦希斯罗机场飞往新加坡的SQ321航班，在起飞约10小时后，于伊洛瓦底盆地（Irrawaddy Basin）上空37000英尺处遭遇极端气流颠簸，导致一名73岁的英国人疑似心脏病发作死亡，并造成数十人头部和背部受伤。飞行员宣布出现紧急医疗状况并改道飞往泰国。该航班于当地时间5月21日15时45分备降曼谷。这架波音777-300ER飞机共载有211名乘客和18名机组人员。

根据初步调查，飞机遭遇气流后剧烈摇晃，导致未系安全带的乘客受伤。调查部门表示，飞机在不到一秒钟的时间内下降了 54 米，"这可能导致未系安全带的乘客被抛到空中，然后再掉下来。该事件也让人们关注安全带佩戴不规范的问题。

(美联社、法新社、路透社）

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