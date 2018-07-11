新纳粹NSU案宣判 德国多地爆发抗议

（德国之声中文网） 周三（7月12日），一起新纳粹案件宣判后，德国多地举行抗议。"并未终结"是抗议者的口号之一。该案被视为战后德国最重要的案件之一。

周三早些时候，慕尼黑一家法院判决，极右翼国家社会主义地下党（NSU）成员恰培（Beate Zschäpe）在10起谋杀案中有罪。另有同案犯被判决。

周三的抗议者则要求对NSU在2000-2007年以种族主义为动机的谋杀案继续彻查。

在柏林，约千人抗议，并呼喊口号"NSU不是三人小组"。他们认为，该恐怖主义组织并非只有恰培以及两名已经死亡的成员伯恩哈特（Uwe Böhnhardt）和穆恩特洛斯（Uwe Mundlos），而是更广的一个极端分子网络。

抗议由左翼团体及受害者声援者组织。抗议者还呼吁德国社会自我反省。反对纳粹恐怖主义和极端主义联盟组织在其网站写道："曾让NSU成为可能的社会环境如今仍继续存在。"该组织在慕尼黑举行的抗议吸引了约3000人参加。

NSU犯下的10桩谋杀案中9人有移民背景。起初，有关部门将案件具有种族主义背景的可能排除在外。由于调查不力，德国议会曾举行一系列听证会。

在汉堡，约千人参加抗议。一名受害者声援人士表示，NSU案件决不能就此尘封。

在基尔、不来梅、法兰克福和罗斯托克也各自有数百名抗议者走上街头。

德国犹太人中央理事会主席表示，NSU案不应看作是德国打击极右翼恐怖主义的努力已经圆满结束。

德国穆斯林中央理事会表示，历时5年的该案并未充分澄清究竟谁参与了谋杀案件，以及参与程度如何。"这对于受害者家属和德国社会和平都是沉重负担。"

苗子/达扬（德新社、基督教通讯社、法新社）