新纪录：世界最高雪人在奥地利诞生

（德国之声中文网）周六，奥地利一座世界上最高的雪人被列入吉尼斯世界纪录。据奥地利通讯社APA报道，该雪人昵称Riesi（意为"巨人"），总高38.04米。它的"横空出世"打破了2008年美国缅因州一座名叫"奥林匹亚"的雪人所创下的世界纪录（37.21米）。
雪人Riesi诞生于奥地利中部滑雪胜地多内尔巴赫瓦尔德（Donnersbachwald）。52岁的房管员佩尔（Gerhard Peer）与滑雪索道经理佩茨（Erwin Petz）合力完成了雪人的搭建工程。
他们原先设定的目标高度是40米，不过最终达到的38.04米也足以打破新的世界纪录。整个打造工程持续了40天，期间他们还使用了滑雪场的造雪机，堆成了一个直径30米的雪人。
在周二夜晚当地刮起了时速超过100公里的大风，这个雪巨人顽强地挺了过来，不过头顶上两米高的帽子被吹倒，不得不重新搭造。
雪人戴着“大高帽”
佩尔在接受奥地利媒体采访时说："我造这个雪人是为了孩子们，他们当中有很多人都不知道有很多雪的冬天是什么样子了，也没有经历过家家户户门前都有堆雪人的场景。"
周六下午，吉尼斯世界纪录的认证官在现场确认了雪人高度的测量结果之后，当地居民开始燃放焰火庆祝这一成功。人们希望，雪人Riesi能够在这里的山坡上持续矗立，吸引更多游客前来，直到夏季来临。
雨涵/乐然（德新社）
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好冷，雪已经积得那么深
雪崩危险
仅在奥地利萨尔茨堡地区，就有大约17000人因为雪崩危险、道路关闭而无法出行。周一（1月14日）在蒂罗尔西部地区，雪崩警戒指数一度提高到最高级5级。
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好冷，雪已经积得那么深
出动坦克
在阿尔卑斯山脉地区，很多学校本周一继续停课。德国巴伐利亚州的铁路交通受到严重影响，肯普滕和林道之间的路段完全封闭，慕尼黑和肯普滕之间的主干线也出现大量晚点。在巴伐利亚东南部的贝希特斯加登，德国联邦军出动坦克，为因大雪而阻断交通的地区提供物资运输。
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人员伤亡
周末，来自德国南部的三名滑雪者在奥地利莱赫雪崩中丧生，该组中还有另一名滑雪者失踪。在法国阿尔卑斯山的雪崩中，两名雪道工丧生。他们当时正在处理爆炸物，过程中发生爆炸。图中，奥地利军方的直升飞机正在前往一个雪崩爆破现场。
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费尽力气
在这样的天气条件下，要想把汽车挡风玻璃擦干净，真心不容易。巴伐利亚州贝尔希特斯加登的这些居民，可能还要铲冰很久才能开车上路。
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自扫门前雪
地方市政机构全力扫除公共区域的积雪，私人业主也要清扫自家的地盘。除铲雪之外，还可以将积雪吹散。比如图中慕尼黑附近瓦尔高地区民众的做法。
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好冷，雪已经积得那么深
动弹不得
30公里的车龙，巴伐利亚A8高速公路创造了堵车新纪录。原因是有树木倒在西格斯多夫附近的高速路旁。德国南部的大雪天气不但导致大量堵车，同时结冰路面还带来了更多安全隐患。
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好冷，雪已经积得那么深
考验耐心
大雪纷飞，能见度低。除了航班取消之外，空管人员要求，被允许起飞或降落的航班之间保持较長的时间间隔。此外，为飞机除冰也会耗费时间。这就造成了大量晚点。
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好冷，雪已经积得那么深
冰冷月台
谁要是以为坐火车可以更快到达目的地，那就太傻太天真了。因为暴雪对于铁路也毫不留情。巴伐利亚州马克特奥伯多夫火车站附近，被大雪压垮的树木倒在铁轨上，造成全路段停运。
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洪水警告
经过数日大雪后，一些地区开始解冻。这意味着越来越多的水会流入河溪。在中弗兰肯和上弗兰肯地区，当局现在发出洪水警告。
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彼之砒霜，吾之蜜糖
几家欢乐几家愁：巴登符腾堡州莫林根地区，这位爸爸驾驶拖拉地拉着孩子的雪橇穿行在雪地里，乐此不疲。
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好冷，雪已经积得那么深
冰雪乐园
冰天雪地，自有一番好风光。而对于学童们而言，这样的天气也意味着：不用去上学啦！可以痛痛快快地滑堆雪人了！