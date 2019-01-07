 新纪录：世界最高雪人在奥地利诞生 | 文化经纬 | DW | 02.02.2020

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文化经纬

新纪录：世界最高雪人在奥地利诞生

气候变化给世界各地都造成了影响，包括阿尔卑斯山区的滑雪胜地。尽管如此，两位奥地利大叔仍然合力打造出近40米高的雪人，打破了世界纪录。

Österreich Grösster Schneemann der Welt (APA/Riesneralm Bergbahnen/K. Steer)

世界上最高的雪人：38.04米

（德国之声中文网）周六，奥地利一座世界上最高的雪人被列入吉尼斯世界纪录。据奥地利通讯社APA报道，该雪人昵称Riesi（意为"巨人"），总高38.04米。它的"横空出世"打破了2008年美国缅因州一座名叫"奥林匹亚"的雪人所创下的世界纪录（37.21米）。

雪人Riesi诞生于奥地利中部滑雪胜地多内尔巴赫瓦尔德（Donnersbachwald）。52岁的房管员佩尔（Gerhard Peer）与滑雪索道经理佩茨（Erwin Petz）合力完成了雪人的搭建工程。

他们原先设定的目标高度是40米，不过最终达到的38.04米也足以打破新的世界纪录。整个打造工程持续了40天，期间他们还使用了滑雪场的造雪机，堆成了一个直径30米的雪人。

在周二夜晚当地刮起了时速超过100公里的大风，这个雪巨人顽强地挺了过来，不过头顶上两米高的帽子被吹倒，不得不重新搭造。

Österreich Grösster Schneemann der Welt (APA/Riesneralm Bergbahnen/E. Petz)

雪人戴着“大高帽”

佩尔在接受奥地利媒体采访时说："我造这个雪人是为了孩子们，他们当中有很多人都不知道有很多雪的冬天是什么样子了，也没有经历过家家户户门前都有堆雪人的场景。"

周六下午，吉尼斯世界纪录的认证官在现场确认了雪人高度的测量结果之后，当地居民开始燃放焰火庆祝这一成功。人们希望，雪人Riesi能够在这里的山坡上持续矗立，吸引更多游客前来，直到夏季来临。

雨涵/乐然（德新社）

  • Österreich Abtenau eingeschneite Häuser (Reuters/Monika Luener)

    好冷，雪已经积得那么深

    雪崩危险

    仅在奥地利萨尔茨堡地区，就有大约17000人因为雪崩危险、道路关闭而无法出行。周一（1月14日）在蒂罗尔西部地区，雪崩警戒指数一度提高到最高级5级。

  • Deutschland Wintereinbruch in Bayern (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    好冷，雪已经积得那么深

    出动坦克

    在阿尔卑斯山脉地区，很多学校本周一继续停课。德国巴伐利亚州的铁路交通受到严重影响，肯普滕和林道之间的路段完全封闭，慕尼黑和肯普滕之间的主干线也出现大量晚点。在巴伐利亚东南部的贝希特斯加登，德国联邦军出动坦克，为因大雪而阻断交通的地区提供物资运输。

  • Lawinengefahr in Österreich Militärhubschrauber Bundesheer (picture-alliance/dpa/Bundesheer)

    好冷，雪已经积得那么深

    人员伤亡

    周末，来自德国南部的三名滑雪者在奥地利莱赫雪崩中丧生，该组中还有另一名滑雪者失踪。在法国阿尔卑斯山的雪崩中，两名雪道工丧生。他们当时正在处理爆炸物，过程中发生爆炸。图中，奥地利军方的直升飞机正在前往一个雪崩爆破现场。

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    好冷，雪已经积得那么深

    费尽力气

    在这样的天气条件下，要想把汽车挡风玻璃擦干净，真心不容易。巴伐利亚州贝尔希特斯加登的这些居民，可能还要铲冰很久才能开车上路。

  • Deutschland Wintereinbruch in Warngau (Reuters/M. Dalder)

    好冷，雪已经积得那么深

    自扫门前雪

    地方市政机构全力扫除公共区域的积雪，私人业主也要清扫自家的地盘。除铲雪之外，还可以将积雪吹散。比如图中慕尼黑附近瓦尔高地区民众的做法。

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (picture-alliance/dpa/B. März)

    好冷，雪已经积得那么深

    动弹不得

    30公里的车龙，巴伐利亚A8高速公路创造了堵车新纪录。原因是有树木倒在西格斯多夫附近的高速路旁。德国南部的大雪天气不但导致大量堵车，同时结冰路面还带来了更多安全隐患。

  • Deutschland Wintereinbruch in Bayern Flughafen München (picture alliance/dpa/S. Puchner)

    好冷，雪已经积得那么深

    考验耐心

    大雪纷飞，能见度低。除了航班取消之外，空管人员要求，被允许起飞或降落的航班之间保持较長的时间间隔。此外，为飞机除冰也会耗费时间。这就造成了大量晚点。

  • Deutschland | Schneeeinbruch in Süddeutschland (imago/Action Pictures/P. Schatz)

    好冷，雪已经积得那么深

    冰冷月台

    谁要是以为坐火车可以更快到达目的地，那就太傻太天真了。因为暴雪对于铁路也毫不留情。巴伐利亚州马克特奥伯多夫火车站附近，被大雪压垮的树木倒在铁轨上，造成全路段停运。

  • Bildergalerie Deutschland Schneemassen (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    好冷，雪已经积得那么深

    洪水警告

    经过数日大雪后，一些地区开始解冻。这意味着越来越多的水会流入河溪。在中弗兰肯和上弗兰肯地区，当局现在发出洪水警告。

  • Deutschland Schlittenfahrt in Baden-Württemberg (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

    好冷，雪已经积得那么深

    彼之砒霜，吾之蜜糖

    几家欢乐几家愁：巴登符腾堡州莫林根地区，这位爸爸驾驶拖拉地拉着孩子的雪橇穿行在雪地里，乐此不疲。

  • Bildergalerie Deutschland Schneemassen (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    好冷，雪已经积得那么深

    冰雪乐园

    冰天雪地，自有一番好风光。而对于学童们而言，这样的天气也意味着：不用去上学啦！可以痛痛快快地滑堆雪人了！


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好冷，雪已经积得那么深

在阿尔卑斯山脉地区，大雪还在继续。已有数人因雪崩丧生，很多路段的交通被切断。在一些地区，雪崩警戒提高到最高级5级。另一些地区则发出洪水警告。 (15.01.2019)  

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