新纪录：世界最高雪人在奥地利诞生

（德国之声中文网）周六，奥地利一座世界上最高的雪人被列入吉尼斯世界纪录。据奥地利通讯社APA报道，该雪人昵称Riesi（意为"巨人"），总高38.04米。它的"横空出世"打破了2008年美国缅因州一座名叫"奥林匹亚"的雪人所创下的世界纪录（37.21米）。

雪人Riesi诞生于奥地利中部滑雪胜地多内尔巴赫瓦尔德（Donnersbachwald）。52岁的房管员佩尔（Gerhard Peer）与滑雪索道经理佩茨（Erwin Petz）合力完成了雪人的搭建工程。

他们原先设定的目标高度是40米，不过最终达到的38.04米也足以打破新的世界纪录。整个打造工程持续了40天，期间他们还使用了滑雪场的造雪机，堆成了一个直径30米的雪人。

在周二夜晚当地刮起了时速超过100公里的大风，这个雪巨人顽强地挺了过来，不过头顶上两米高的帽子被吹倒，不得不重新搭造。

佩尔在接受奥地利媒体采访时说："我造这个雪人是为了孩子们，他们当中有很多人都不知道有很多雪的冬天是什么样子了，也没有经历过家家户户门前都有堆雪人的场景。"

周六下午，吉尼斯世界纪录的认证官在现场确认了雪人高度的测量结果之后，当地居民开始燃放焰火庆祝这一成功。人们希望，雪人Riesi能够在这里的山坡上持续矗立，吸引更多游客前来，直到夏季来临。

雨涵/乐然（德新社）