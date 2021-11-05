 新研究：本世纪内海平面恐升高27.4厘米 | 科技环境 | DW | 04.09.2022

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科技环境

新研究：本世纪内海平面恐升高27.4厘米

一项最新研究结果 "令人震惊 "：格陵兰冰盖融化导致的海平面上升度可能远超迄今预测值。

格陵兰岛海滨小镇伊卢利萨特（ Ilulissat ）附近冰山

格陵兰岛海滨小镇伊卢利萨特（ Ilulissat ）附近冰山 

（德国之声中文网）根据发表在科学杂志 《自然气候变化 》（ Nature Climate Change ）上的一篇研究文章，仅迄今的全球变暖就将导致格陵兰岛冰量减少3.3%，从而使海平面上升27.4厘米。 

虽然该篇论文未能确定时间框架，但研究人员估计，这种发展大部分可能在2100年之前发生。这意味着，迄今的预测均低估了本世纪面临的风险。政府间气候变化专门委员会（IPCC）不久前推测，在温室气体排放最高的情况下，至2100年，海平面上升18厘米。 

正在融化的塞尔梅克（ Sermeq ）冰川（2021年） 

正在融化的塞尔梅克（ Sermeq ）冰川（2021年） 

该论文的主撰写人--丹麦暨格陵兰地质研究所（Geus）专家博克斯（Jason Box）表示，现在发表的此项研究 "令人震惊 "的预测结果只是一个下限，因为它未基于对未来全球变暖情况的预测。对此，他指出，格陵兰岛周围的气候只要继续暖化便会产生更严重后果。 

根据这项研究，假设未来每年都出现2012年有过的强融化现象，则海平面将会上升最高78厘米，从而对沿海低地居民带来毁灭性影响

 （法新社）

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