新研究：新冠病毒来自武汉华南海鲜市场

(德国之声中文网) 新冠病毒到底来自于哪里？最新的两篇尚未正式发表的预印本研究报告指出，新冠病毒极有可能是在武汉华南海鲜市场实现了从动物到人的跨越。

此前，科学界也都认为，新冠病毒最有可能来自于蝙蝠，然后通过某一中间宿主传播给了人类。不过，尽管缺乏明确证据，实验室事故泄露论依然有许多人相信。

2019年12月最初的感染者中，多人都和武汉华南海鲜市场有关联。不过，此前学术界无法通过明确的证据证实：病毒究竟是否在这个野生动物交易市场实现了物种跨越？还是已经在之前传播给了人类，拥挤的市场只不过为病毒人际传播进一步提供了一个平台？

疫情起源于武汉华南海鲜市场的西半侧

在其中一份预印本研究报告中，美英等国的科学家现在证实，新冠病毒的物种跨越发生在武汉华南海鲜市场。科学家根据感染者的居住地、逗留地以及其他流行病学信息分析后“发现了确凿的证据”，“可以认定新冠病毒来自于野生动物活体交易”，且“武汉华南海鲜市场就是新冠疫情全球大流行的起源地”。

科学家在研究报告中指出，首批感染者中的大部分都和武汉华南海鲜市场的西侧有关，而该市场的西侧正是疫情爆发时主要进行野生动物活体交易的聚集地。研究人员的这部分分析参考了新浪微博上的用户上传照片。

德国冠状病毒研究领域的顶尖学者德罗斯滕(Christian Drosten)很早以前就注意到了新浪微博上的貂、狸交易照片，认为武汉华南海鲜市场的此类活体贸易有可能为新冠病毒传播到人类提供了中间宿主。德国联邦动物健康研究机构“腓特烈-勒夫勒研究所”(Friedrich-Loeffler-Institut)所长梅滕赖特纳(Thomas Mettenleitner)也说，他的研究团队也通过实验证实，果子狸等动物能够被新冠病毒感染，却又不出现严重症状，并且能够把病毒进一步扩散传播。

从动物到人类 新冠病毒至少有过两次跨越

另外一份预印本研究报告则将重点放在了新冠病毒的基因测序上。这项同样主要由美国学者进行的研究发现，疫情最早期的病毒样本就已经呈现出两条分支(A和B)。起初，这两条分支仅在两处变异上有所差别，其中A分支更加接近于来自初始宿主蝙蝠所携带的病毒。后来，B分支在竞争中压过了A分支，成为了全球范围内的优势毒株，并且进一步分化出了多个变种。

研究人员发现，B分支最初在2019年12月24日被鉴别出来。该名患者的流行病学调查数据显示，他曾经到访过武汉华南海鲜市场。而且，所有采集自该市场的病毒样本也都系B分支的毒株。而A分支的毒株则在更晚些时候才被发现；尽管A分支的发现地点也在该市场周边，但是却并非直接在市场内。

研究人员于是想要核实：为什么B分支最初被发现？为什么B分支离蝙蝠初始病毒更远，却成为了全球疫情的优势毒株？科学家在开展了调查后认为，鉴于现有的基因测序实证数据，最合理的解释是：至少发生了两次新冠病毒从动物到人类的跨越，A分支以及B分支的毒株都曾经在各自的中间宿主内部传播。

中国疾控中心:没能及时对武汉市场进行动物活体采样

中国方面虽然也多次猜测武汉华南海鲜市场为疫情起源地，但是从未证实新冠病毒从动物到人类的传播就发生在该野生动物交易市场内。

除了前述两份预印本研究报告，中国疾控中心最近也提交了一篇预印本研究报告，指出在2020年1月1日武汉华南海鲜市场被关闭后，研究人员在该市场采集的地面、墙壁、笼子、垃圾桶等多份“西半侧”环境样本中发现了新冠病毒。这份报告同样指出，该市场的西半侧贩售活体野生动物，那里很可能有潜在的新冠病毒中间宿主。

中国疾控中心的学者认为，这些环境样本证据都证实了新冠病毒在武汉华南海鲜市场的流行，“鉴于该市场每天人流量非常高，它很有可能成为了疫情放大器，进一步导致了疫情最早期的多处聚集性病例。”这些中国研究人员判定，武汉华南海鲜市场并非疫情的起源地，而是起到了加速疫情扩散的作用。

不过，科学家并没有在和该市场有关的动物体内发现新冠病毒。研究报告指出，动物采样标本来自当地的流浪猫、狗和老鼠，以及供出售的动物尸体。研究人员承认，没能对该市场的活体野生动物进行采样，因为当时这些动物已经被转运到其他地方。

这份预印本研究报告呼吁，必须加强对野生动物的监视，从而找出新冠病毒的初始自然宿主和中间宿主。

德国腓特烈-勒夫勒研究所所长梅滕赖特纳则有些悲观地表示，新冠病毒的中间宿主也许永远也找不到。“很可惜，由于疫情最早期的数据很少，因此寻找中间宿主将越来越艰难。要想找到水貂、果子狸等潜在中间宿主感染新冠病毒的证据，2019年最早期的样本就十分重要。”

梅滕赖特纳也指出，以上几篇预印本研究报告至少为新冠病毒溯源增添了几块拼图，“让病毒动物起源论的可能性更加大，就像当年非典病毒从自然宿主蝙蝠通过中间宿主最终传染给人类一样。”

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