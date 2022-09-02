新的抗奥密克戎疫苗 哪些人该接种？

（德国之声中文网）辉瑞/BioNTech和莫德纳推出的新疫苗据信对目前流行的奥密克戎变体有更好的防护作用。两种疫苗都包含针对原始病毒和奥密克戎BA.1变异株的两种成分。研究表明，接种新疫苗后，中和抗体滴度不仅针对奥密克戎BA.1有所改善，针对奥密克戎BA.5也有所改善。

德国免疫学会主席、新冠专家委员会成员克里斯蒂娜·福尔克（Christine Falk）表示，曾接种三次疫苗的人在接种第四剂加强针后，免疫系统会记起与原始病毒相匹配的区域，激活抗体和T细胞，此外，免疫系统针对病毒的变异区域会产生新的抗体。

波恩大学医院病毒学家、联邦政府新冠专家委员会成员家亨德里克·斯特雷克（Hendrik Streeck）表示，目前还不清楚新的二价疫苗是否比以前的疫苗对目前流行的BA.5亚变体的感染有更好的防护。"现在可用的疫苗并非远远优于以前疫苗的超级疫苗"，他说。根据以往的经验，在接种后大约三个月的时间里，疫苗能更好地保护人体感染新冠病毒。

谁应该接种新疫苗？

一般来说，接种新的新冠疫苗应该在上一次接种新冠疫苗或者感染新冠病毒6个月后。德国疫苗接种常设委员会（STIKO）建议，如果距离上次接种或感染已经超过6个月，那么所有60岁以上的人和所有其他高风险群体都应进行第四次疫苗接种。高风险因素包括呼吸器官的慢性疾病，如哮喘或慢性阻塞性肺病（COPD），慢性心血管、肝脏和肾脏疾病，糖尿病和免疫缺陷等等。原则上，居住在护理机构的人都进行第四次疫苗接种。此外，德国疫苗接种常设委员会对某些年龄组的群体应接种第四剂新冠疫苗的建议并不是禁止其他年龄组的人进行第四剂疫苗接种。经常与高风险群体的人接触的人也应接种，这可以减少他们感染新冠的可能性，至少在一段时间内。

德国疫苗接种常设委员会（Stiko）建议健康的成年人至少接种三次新冠疫苗。在德国，几乎四分之三的成年人已经接种了第三剂疫苗。德国免疫学会主席克里斯蒂娜·福尔克（Christine Falk）认为，"通过三次原始疫苗的接种，没有额外风险因素的人已经得到了很好的保护，不会出现严重的病程。"严重的病程是指住院治疗。接种疫苗后感染新冠病的人也可能出现发烧、头痛和四肢疼痛的症状。

在德国，仍约有730万18至59岁的人和190万60岁及以上的人尚未接种过新冠疫苗。他们在感染新冠病毒后患重症的风险明显高于那些已接种过疫苗的人。此外，接种疫苗可以减少出现长期新冠后遗症的风险。

哪些人不用再接种？

德国免疫学会主席克里斯蒂娜·福尔克认为，任何在第二次接种后于2022年感染奥密克戎的人，不管是感染了哪种亚变体，都不需要进行第四次接种，因为在这种情况下，个体已经在口腔和咽喉的粘膜上建立起了免疫保护。但是，如果疫苗接种和感染发生在很多个月前，也应该考虑进行新的疫苗接种。

德国疫苗接种常设委员会（Stiko）的新冠疫苗接种建议不覆盖5岁以下儿童、处于怀孕头14周的孕妇和因某种疾病不能接种的人。

新冠疫苗是怎样升级的？

（综合报道）

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