 新疫情阴影下 欧洲企业仍对中国经济充满信心 | 经济纵横 | DW | 19.06.2020

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经济纵横

新疫情阴影下 欧洲企业仍对中国经济充满信心

中国出现的新一轮疫情会不会让刚刚成功起步的经济复苏功亏一篑？会不会再度威胁到在华外企？在华欧盟商会表示，北京的疫情应不会影响到中国经济的整体恢复。

Coronavirus | China Peking Massentestung (AFP/N. Celis)

北京再度爆发新冠感染疫情后，人们排队进行核酸检测

（德国之声中文网）北京再度爆发新冠感染疫情以来，全中国和世界都跟着一起紧张。当局采取了严格的局部封锁，各项防疫措施重新主导了人们的关注焦点。刚刚重新起步的经济和社会生活，会不会面临再度被窒息的厄运？

中国欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）仍对中国经济恢复的前景保持乐观。他认为，北京的疫情虽然带来挑战，但对中国整体经济的影响并不明显。他还表示，在华企业预料到疫情会有反复，并作了相应的筹划。

他对德国《经济周刊》表示，努力应对和克服新发疫情已成为在华欧盟企业日常业务的一部分。欧盟商会的调查显示，其会员企业为应对中国以及欧洲发生新的疫情作了积极准备。他进一步指出，外企需要的是政府部门沟通的透明和恰当的反应措施，以便在保护公众健康的同时，将对经济的影响降到最低。

Magnet China Jörg Wuttke GERINGE AUFLÖSUNG (Körber-Stiftung/ Claudia Höhne)

中国欧盟商会主席武特克对中国经济恢复的前景保持乐观

武特克在接受德国之声电视经济新闻采访时认为，在此次北京最新疫情中，中国政府做到了透明，及时公布了信息并迅速做出反应。但他也指出，中国毕竟不是一个透明的体制，不能确保人们获得的信息始终透明和均衡，比如媒体报道把人们的注意力集中到进口三文鱼检出病毒，暗示问题来自国外。他希望当局明白地告诉人们病毒从何而来，以及不会从何而来。

武特克认为，新的疫情对中国经济的冲击力度将远远低于始于武汉的第一轮疫情爆发。"这一波疫情冲击到首都北京的经济生活，但北京不是中国的工业制造业重镇，如果疫情限制在北京，那么对整个经济的影响是有限的。但如果蔓延到中国其它地方，比如广东、江苏、上海这样的经济大省，情况就不同了。

中国早于其它国家度过了疫情的高峰，已经历谨慎复工、解封的步骤，经济生活正逐步恢复活力。武特克在今年4月中就曾表示，中国制造业恢复之好，令人惊讶。本周三，他对德国之声表示，疫情后的恢复，行业之间差别很大：某些工业领域，如汽车、化工恢复情况很好，但受冲击最大的服务业，包括运输、酒店餐饮业十分惨淡，需求锐减，很多小企业几乎没有生意。

他指出，目前中国经济发展当然不如从前的强劲增长期，遇到种种困难，但未来10年里，中国经济还是会有很多增长的机会，全球经济增长的三分之一仍将来自中国。

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北京新冠疫情再起 人们感受如何？

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