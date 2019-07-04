新疆7.5以来10年大事记

海莱提被判15年

2009年10月，7.5事件刚过不久，维族记者、作家海莱提·尼亚孜(也有译为"海莱特")被捕，后被乌鲁木齐中级法院以"泄露国家秘密"罪判刑15年。有媒体报道指，海莱提"是因为接受香港《亚洲周刊》采访、谈论去年'7.5骚乱'事件而获罪。"他在《亚洲周刊》采访时说，2009年广东韶关事件发生后，他关注网上的维族人反应，认为7月5日要出大事，于7月4日晚上8点向有关部门预警，并于7月5日上午10点面见新疆自治区主要领导，提出3项建议。但没有被采纳。他撰写文章，指出近20年来维吾尔民族在经济上被边缘化，贫穷化，而新疆当地政府将反恐政策扩大化，使维吾尔人处于高度紧张的心理状态，加剧了民族矛盾。

阿克苏爆炸事件

2010年8月19日，新疆阿克苏市一名据官方报道称为维吾尔人在联防巡逻队人群中使用三轮车引爆炸弹，造成7人死亡，14人受伤。

和田恐袭事件

2011年7月18日，新疆和田市暴力恐怖分子袭击当地税务所和派出所，并扣留人质，有一名联防队员丧生。

叶城恐袭事件

2012年2月28日，新疆喀什叶城县步行街农贸市场内发生砍杀平民事件，暴力团伙当场杀死13人，砍伤16人，其中两人后来死于医院。7名恐袭者被警察击毙，1人死于医院，1人被捕。1名联防人员丧生，多名警员受伤。

北京反恐升级

中国反恐体制升级，原来的国家反恐怖工作"协调小组"升级为"领导小组"，由时任公安部长的郭声琨亲自担任组长。2013年8月27日，国家反恐怖工作领导小组第一次全体会议在北京召开，郭声琨强调，对恐怖活动要坚持"打早打小"、"露头就打"原则。这也是后来新疆再教育营遵循的方针。

伊力哈木被判无期

2014年1月，原中央民族大学副教授、维族人伊力哈木·土赫提被捕，当年7月，新疆乌鲁木齐市人民检察院以"分裂国家罪"对其提起公诉，9月23日一审宣判了无期徒刑，11月二审维持原判。伊力哈木是双语网站"维吾尔在线"的创办人并一直担任站长。在对他的指控中，尤其强调伊力哈木利用这个网站组织、拉拢和操纵一些人充当网站的管理员，制造事端，散布分裂思想，"鼓吹新疆独立，从事分裂活动"。

庭审伊力哈木

昆明火车站暴力恐袭事件

2014年3月1日，数名新疆恐怖分子在昆明火车站的广场、售票厅等公共场所，持刀杀人，造成31人死亡、140多人受伤的恶性流血事件。警察最后击毙4人，抓获1人，后来有3名作案者被判刑。事件发生时，正值人大两会开会期间。世维会主席热比亚说，事件更像是"一群对政府失去希望的人的绝望行动"。包括央视和《人民日报》在内的中国官媒认为，事件"不是民族问题，不是宗教问题，而是一场维护祖国统一、社会安定、人民幸福的你死我活的斗争。"

泰国引渡新疆人回中国

2015年7月，中国警方从泰国遣返109名偷渡的新疆人士回中国。新华社报道，他们准备前往土耳其，有的欲借道土耳其赴叙利亚、伊拉克参加所谓"圣战"。同时，土耳其存在多个组织偷渡团伙，土耳其驻部分东南亚国家使馆工作人员也为偷渡提供便利。

曼谷四面佛景点爆炸案

2015年8月17日，泰国首都曼谷旅游景点四面佛发生爆炸，造成20人死，125人受伤 。受伤者多来自马来西亚、中国大陆、香港、印尼和新加坡。两名维吾尔嫌疑人被捕并出庭受审。有猜测认为，四面佛爆炸案是对之前新疆人被遣返中国的报复行动。

维族人参加"伊斯兰国"

2014年底《环球时报》报道称有大约300名新疆维族人与"伊斯兰国"成员并肩作战。美国之音2015年报道称这些人绕道马来西亚前往中东。2017年2月，世界维吾尔代表大会（WUC）主席热比娅·卡德尔（Rebiya Kadeer）在日本访问期间说，在近年从中国逃亡到东南亚、土耳其以及其他国家的成千上万的维吾尔人中，有一小部分辗转到了中东国家，并加入了当地的武装组织。

公安局集体管理护照

2016年秋季，中国政府开始对新疆居民的护照实施"集中管理"的政策。按照这个新政，所有居民必须将护照交给公安局进行年审，年审后一律收归公安系统"保管"。新疆自治区政府以前也有集中管理护照的做法，但2015年8月宣布取消，从那以后，持照人自己保管护照。新政实施后，公安部门不仅掌握着对申请护照的准驳权，而且对每个人次出国都又额外获得了再次核准的权力。

学者：新疆大约有106万人关在"再教育营"

2018年4月开始，新疆再教育营关押约百万少数民族进行洗脑与培训的消息逐渐浮出水面。德国文化与宗教研究学者阿德里安·岑茨(Adrian Zenz)在接受德国之声的专访时，以他的研究结论以及媒体报道作为依据，首次将这个设施里涉及的人数做了估计，"整个新疆地区大约有106万人被关到再教育营中"。他说，新疆再教育营以前就存在，但在陈全国2016年担任新疆第一把手后，再教育营不仅关押的人数大增，关押的时间也加长。以前，"问题严重的要在那里呆20天，被划到问题较轻一级的，也许4、5天就会被放出来。"而现在，"有人在3个月内被放出来都是非常罕见的现象。"

"四进"清真寺活动

2018年5月，中国伊斯兰教协会启动了"四进"清真寺活动。所谓"四进"，就是指"国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观和中华优秀传统文化进清真寺"的活动。根据中国伊斯兰教协会的要求，凡有条件的清真寺应常年挂国旗，而且应该将国旗置于院内"显著位置"。该协会的一份相关倡议书还援引"圣训"写道："爱国是信仰的一部分"，因此升挂国旗可以"进一步增强各族穆斯林的国家观念和公民观念，发扬爱国主义精神"。

2018年7月5日流亡土耳其的维族人在伊斯坦布尔中国总领馆前焚烧中国国旗

推动伊斯兰教中国化

2019年1月中国召开伊斯兰教协会常务理事会议，把伊斯兰中国化列入未来5年工作纲要。有学者认为，伊斯兰教中国化对中国穆斯林社群可能带来的影响，是打破原本穆斯林社群的组成，并将所有社群集中控管。还有学者认为，其实这是服从于"宗教一定要服从政权"这一根本前提，实质上就是：服从中国共产党的领导。

土耳其外交部：同化政策是人类的耻辱

2019年2月，土耳其外交部发布一份声明称："众所周知，超过一百万维吾尔人遭到任意逮捕，他们被关押虐待，被强迫接受政治洗脑。"声明指责中国从民族、宗教以及文化特征上消灭维吾尔族及其他穆斯林团体。"在21世纪，重新启用集中营并实施有系统的同化政策是人类的一大耻辱。"这是土耳其政府在新疆再教育营议题上进行的首次批评。在过去很长一段时间里，土耳其都乐意扮演维吾尔人保护伞的角色，他们自视互为同袍兄弟。据估计，目前有3万至5万从中国流亡的维族人生活在土耳其。

北京公布新疆白皮书

2019年3月18日，中国国务院新闻办公室发表《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书。书中提到，新疆通过"依法设立职业技能教育培训中心（书中简称之为教培中心）"，进行"预防性反恐"。书中称，"教培中心"的目的是"教育挽救有轻微犯罪行为或违法行为人员"，"避免其成为恐怖主义、极端主义牺牲品"。相关做法的依据包括《中华人民共和国反恐怖主义法》。"教培中心"的主要内容是"国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化"。"学员可定期回家，有事请假。"

《卫报》：新疆有30多间清真寺被拆

《卫报》2019年5月报道，对比Google Earth与美国卫星影像公司Planet Labs系统内的卫星影像，发现在2016到2018年间，至少有31间位于新疆的清真寺及2个大型圣祠遭中国政府大规模毁坏或完全拆除。中国的《环球时报》引述中国驻土耳其大使邓励今年2月的发言，表示新疆目前有超过25,000个宗教场所，其中包含24,400座清真寺。 此外，邓励当时还说新疆有8个宗教教育机构，并以不同语言发行伊斯兰经典。

美国防部："集中营"的说法是合适的

2019年5月初，负责印太地区安全事务的美国国防部助理部长薛瑞福(Randall Schriver)对媒体表示，用起源于纳粹德国时期的"集中营"这一概念来形容新疆关押穆斯林的状况是"合适的"。不过，包括美国国务卿彭佩奥在内的西方政治家以及主流媒体使用更多的仍是"再教育营"这个字眼。

埃尔多安：新疆人幸福生活是事实

2019年7月2日，土耳其总统在访华期间会晤中国国家主席习近平时表示，"坚定奉行一个中国政策，中国新疆地区各民族居民在中国发展繁荣中幸福地生活是个事实，土方不允许任何人挑拨土中关系"。他还说，土耳其坚定反对极端主义，愿同中方加强安全合作，也称坚定支持"一带一路"建设，希望双方在该框架内合作。埃尔多安这番表述同10年前7.5事件发生后的言辞大相径庭，2009年，他谴责中国政府对维吾尔人实施"种族灭绝政策"。