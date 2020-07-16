 新疆3日确诊17例 乌鲁木齐急“封城” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2020

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新疆3日确诊17例 乌鲁木齐急“封城”

新疆乌鲁木齐市本周通报十多起本土新冠病例。乌鲁木齐市严阵以待，第一例确诊案例出现后便开始封闭社区、停驶地铁一号线并大幅减少起降航班。网上有民众质疑，依照一例就封城的标准，未来中国各大城市都难免得“轮流封”。

China Urumqi CRH Schnellzug Zugnetz Ausbau (Getty Images/ChinaFotoPress)

乌鲁木齐本周出现新冠病例，当地采取严格防疫措施（资料图片）

（德国之声中文网）中国新疆地区本周增加多起新冠病例。根据中国国家卫生健康委员会周五凌晨通报，新疆新增16例本土病例。此前一天，乌鲁木齐市出现数月来第1例确诊病例以及3例无症状感染者，全城大为紧张。

新疆卫健委在声明中表示，新疆地区累计93起病例，其中17起尚未治愈。周五通报的新增病例皆在乌鲁木齐市，现有269人接受医学观察。截至目前，中国通报的新冠感染总数超过83000例，逾4600人死亡。

据中国媒体报道，拥有350万人口的乌鲁木齐市启动疫情应急响应预案，对确诊病例和无症状感染者情况进行分析，展开流行病学调查及传播朔源工作。

财新网报道称，乌鲁木齐市正加强对社区和人员密集场所的管控。为了防控疫情，乌鲁木齐市内居民已开始实行全封闭管理，严控人员流动，生病及其他特殊情况由社区负责协助办理。报道引述乌鲁木齐市下达给各社区的相关通知指出，该市将最大限度减少公共交通及发车量，生产经营单位人员就地吃住、减少流动，外来人士必须在定点宾馆隔离7天。此外，商场及酒店原则上关闭。多家媒体引述乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲表示，"乌鲁木齐疫情形势总体可控"，请民众不要恐慌。

网易新闻指出，7月15日起新疆出现新冠确诊病例后，民众涌入超市大量囤积食物。微博及推特上不少网民贴文，分享乌鲁木齐民众"封城"前在超市采购屯粮的影片及照片。照片中，许多民众戴着口罩在超市或商店里排队购买物资。一名微博用户写道，"商店超市菜店被一抢而空了"。也有网民在微博尚抱怨，小区超市的物价又上涨。


从中国社交媒体上的照片可以看到，乌鲁木齐在封城后街头空荡荡，几乎没有任何车辆行驶在道路上。

乌鲁木齐地铁已在7月16日发出公告，当地轨道交通1号线自当天晚上10点开始停止运营，恢复时间将另行通知。乌鲁木齐机场的航班则大量取消。点入机场的航班数据页面，本周六的绝大多数航班都被取消。飞常准数据显示，周五乌鲁木齐机场原定起降航班共724架，其中近九成的航班被取消。目前进入乌鲁木齐的旅客需提供7天内核酸阴性报告。

乌鲁木齐在出现第一例感染病例后大动作封闭社区并限制交通，引起部分民众的疑惑，怀疑实际疫情可能更为严重。推特上有用户质疑，乌鲁木齐本周在通报第一例确诊后就停驶地铁，北京那么多病例为何没停驶。另一名用户表示："乌鲁木齐发现一例于是封城了。你们觉得这操作在逻辑上合理不？"

著名公众人物、科普作家方舟子周五则在其推特上写道："乌鲁木齐发现了一个新冠病例，就封城了。按这种防疫力度，全中国的城市在未来都难免封城，轮流封。"


中国近期面临来自国际社会的压力，批评其侵犯人权，在新疆进行大规模监控并将维吾尔人、哈萨克穆斯林等少数民族送入"再教育营"。中国则辩称这是防恐的必要手段。

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