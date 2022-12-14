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中华人民共和国西北部维吾尔族自治区。
与西藏类似，新疆维吾尔族人民在宗教信仰、语言文化、生活习俗等方面有别于占中国人口绝大多数的汉族人。新疆存在的维汉民族矛盾有历史背景。随着２００９年“乌鲁木齐７·５事件”的发生，这一民族矛盾日益激化。新疆维族人抱怨当地汉人迁入过多，且在就业等方面优先。北京政府强调对新疆经济的投资和当地生活的改善，并将暴力事件归结于恐怖势力和海外“疆独”势力煽动所致。
一份新的研究報告披露，西方汽車品牌與新疆強迫勞動存在「巨大且持續成長」的連結。雖然德國汽車龍頭稱其供應鏈無強迫勞動跡象，但專家認為，各國政府應效法美國，通過禁止強迫勞動商品進口的相關立法。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。
继上周末后，中国再有多地政府放松了严格的防疫措施，取消多种对居民出行的限制。世卫组织欢迎北京放松限制。美国国务卿表示，他支持在中国反对防控措施的抗议活动。
中國境內反封控抗議運動受到全球關注，美國白宮表示拜登「正在觀察此事」，並重申「清零」非有效的防疫政策。留美華人、維吾爾人也在洛杉磯舉辦燭火晚會，聲援中國抗爭運動，他們帶著哪些訴求？
中國各地連日來的「反清零」示威行動，不僅讓不少中國人民公開表態對政府的不滿，也激勵更多人以行動來表達訴求。這樣的示威在極權的中國會有效果嗎？
新疆乌鲁木齐一场大火，在过去两天於中国各地点燃了反「清零政策」的示威浪潮。几位26日深夜参与上海一场公开示威的民众告诉德国之声，多数示威群众的诉求，是要求北京下架「清零政策」。
在公布优化防疫措施“二十条”后不久，中国疫情升温，单日新增病例突破3万，多地迅速升级防疫措施。新疆乌鲁木齐一高层住宅火灾引起热议，有民众质疑封控延误消防车救援。法国驻华大使馆和欧盟商会则公开喊话呼吁合理防疫。
聯合國一個委員會24日發佈聲明，敦促中國政府立即釋放被關押在新疆拘留設施中的人士，並向受害者提供補救跟賠償。專家認為，此舉將進一步在相關議題上向中國施壓。
著名海外香港運動人士鄺頌晴向德國之聲透露，近期自己在香港的家人遭警方傳喚，詢問她的蹤跡，並警告若她返回香港，將面臨立即遭逮捕的命運。
据媒体报道，欧盟因涉及新疆人权问题对中国数名官员实施的制裁将在下月初再度延长。尽管双方有非正式层面接触，但取消相互制裁仍遥遥无期。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
网络安全公司Lookout最新发布的一份网络安全报告说，在许多维吾尔语的应用程序中检测到中国的间谍软件。这些间谍软件让黑客能够收集用户隐私数据，包括位置、联系人、通话记录、短信和文件，还可以拍照和记录通话。
中国驻瑞士大使对瑞士媒体表示，瑞士如果在乎瑞中关系，就应该避免跟随欧盟的脚步对中国实施制裁。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
周一，包括德国等主要西方国家在内的50个联合国成员国发表联合声明，谴责中国在新疆有系统地践踏维吾尔等穆斯林少数民族的人权，要求中国当局立即释放"被剥夺了自由权利的人"。
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