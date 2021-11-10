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新疆

中华人民共和国西北部维吾尔族自治区。

与西藏类似，新疆维吾尔族人民在宗教信仰、语言文化、生活习俗等方面有别于占中国人口绝大多数的汉族人。新疆存在的维汉民族矛盾有历史背景。随着２００９年“乌鲁木齐７·５事件”的发生，这一民族矛盾日益激化。新疆维族人抱怨当地汉人迁入过多，且在就业等方面优先。北京政府强调对新疆经济的投资和当地生活的改善，并将暴力事件归结于恐怖势力和海外“疆独”势力煽动所致。

DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
8. April 2015 Japanese Defense Minister Gen Nakatani (L) and US Defence Secretary Ashton Carter (R) shake hands after their joint press conference at the Defence Ministry in Tokyo on April 8, 2015. Carter is on a three-day visit to Japan. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

日本前防务大臣将出任人权事务首相辅佐官 08.11.2021

日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
Best of Städte: Taipeh, Platz 2 Taipei 101 dominates the twilight view from Elephant Mountain in the east of Taipei.

墙外文摘：美国应该帮助台湾「维持现状」？ 07.11.2021

有评论认为，台湾的大多数人希望维持某种形式的现状。现状意味着保持事实上的独立，但避免来自中国的报复。美国的回应必须跟随台湾的步伐，否则就会存在风险。
***Bildergalerie Solarpower/Photovoltaik in China*** Large solar panels are seen in a solar power plant in Hami, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on May 8, 2013. The EU executive on May 8 proposed heavy anti-dumping tariffs of around 47 percent on imports of Chinese solar panels, a European Union source said. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

美国海关扣留隆基光伏产品 被指使用新疆多晶硅 04.11.2021

“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
Tajik President Emomali Rakhmon and high-ranking military officials attend a parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

心忧IS维吾尔战士渗透 中国为塔吉克警方建基地 29.10.2021

据法新社报道，由于对阿富汗塔利班政权控制极端组织的能力存有疑虑，中国将在塔吉克邻近阿富汗边界地点为塔吉克警方建一个基地。
ARCHIV - 29.12.2017, China, Zhangjiakou, Olympia: ein Mann geht an einer Aufsteller mit dem Logo der Olympischen Winterspiele 2022 Peking vorbei. (zu dpa-Meldung: «Auf dem Weg nach Peking 2022: Wirtschaftlich vor, politisch zurück?» vom 23.02.2018) Foto: ---/Kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

北京冬奥进入百日倒计时:你需要了解这些 27.10.2021

距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。

SWITZERLAND-ZURICH-CHINA-YANG JIECHI-U.S.-NATIONAL SECURITY ADVISOR-MEETING (211006) -- ZURICH, Oct. 6, 2021 (Xinhua) -- Yang Jiechi (1st R), a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Foreign Affairs Commission of the CPC Central Committee, meets with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan (1st L) in Zurich, Switzerland, on Oct. 6, 2021. (Xinhua/Chen Junxia)

《华盛顿邮报》：拜登团队在中国政策上有分歧 26.10.2021

据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。
Teilnehmer einer Protestaktion mehrerer Menschenrechtsorganisationen gegen die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 an Peking stehen vor dem Brandenburger Tor mit einem Transparent. Darauf steht «Boycott Beijing 2022». +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：被政治化了的北京冬奥会 25.10.2021

人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
UN Flagge an einem Fahrzeug der UNRWA , United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Gaza Field Office . 14.06.2011 UN flag on a vehicle of the UNRWA , United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Gaza Field Office . 14.06.2011 Gaza Stadt Palaestinensische Gebiete PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxImo/photothekx UN Flag to a Vehicle the UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East Gaza Field Office 14 06 2011 UN Flag ON a Vehicle of The UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East Gaza Field Office 14 06 2011 Gaza City Palestinian Areas PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImo photothekx

联合国：欧美再批新疆人权 新增17国支持中国 22.10.2021

43个国家呼吁中国充分尊重新疆维吾尔族权利，要求中国立即允许独立观察员进入新疆。但另外有62国称新疆是中国的内部事务，支持中国立场的国家比去年多了17个。
TOPSHOT - Communist Party Secretary of Beijing, Cai Qi, lights the cauldron during the Olympic flame welcoming ceremony ahead of the Beijing 2022 Winter Olympics, in the lobby of the Olympic Tower in Beijing on October 20, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

盼选手响应 维族团体再吁抵制北京冬奥 21.10.2021

2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

受欧美制裁 新疆政法王升任西藏党委书记 20.10.2021

十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
Police officers stand at the outer entrance of the Urumqi No. 3 Detention Center in Dabancheng in western China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region on April 23, 2021. Urumqi No. 3, China's largest detention center, is twice the size of Vatican City and has room for at least 10,000 inmates. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

澳智库：中国透过「运动式执法」强化新疆基层统治力 19.10.2021

澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。
Uyghur Muslim women wearing Islamic dress in shopping street in the city Kashgar / Kashi, Xinjiang, China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 333DG8K8 Uyghur Muslim Women Wearing Islamic Dress in Shopping Street in The City Kashgar Kashi Xinjiang China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

美媒记者深入新疆：放松管制 恐惧仍在 11.10.2021

美联社今年4月受中国政府邀请前往新疆採访，报导10日刊出，记者发现新疆的监视管控已不像过去一样密佈，但当地民众的生活似乎仍受到各种限制。

媒体：美国企业参与中国转移新疆维族劳工 09.10.2021

关于中国新疆地区的强迫劳动及其对全球供应链的影响的辩论仍在继续之时，路透社报道称，美国遥控器制造商环球电子公司与新疆当局达成协议，将数百名维吾尔族工人运送到其位于中国南部的工厂。
A farmer harvests in a crop field in Yili, Xinjiang Autonomous Region, October 3, 2015. The world's largest makers of tractors and combines are finding a rare opportunity for growth in China despite a sharp slowdown in the world's No. 2 economy, with big farm machines in demand as the rural labor force shrinks and plot sizes grow. Picture taken October 3, 2015. REUTERS/China Daily CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA TPX IMAGES OF THE DAY

媒体：中国转移新疆维族劳工实例首次曝光 08.10.2021

路透社发布调查报道揭露美国遥控器制造商环球电子(UEI)与新疆当局达成协议，将数百名新疆维族劳工转移至中国南部广西钦州市的工厂。这也是人权团体关心被转移的维族劳工「强迫劳动」首个被证实的案例。
(210912) -- XIANYOU, Sept. 12, 2021 (Xinhua) -- A health worker collects swab sample from a resident for COVID-19 test in Xianyou County, Putian City, east China's Fujian Province, Sept. 12, 2021. Xianyou County has classified Fengting Town as a COVID-19 high-risk area after new local infections were reported. (Xinhua/Wei Peiquan)

新疆两确诊封城 千名游客滞留 05.10.2021

10月3日，新疆霍尔果斯市发现两名新冠阳性病例后，当地如临大敌，除交通管制外，目前正在开展第二轮全市大筛查。
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