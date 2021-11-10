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中华人民共和国西北部维吾尔族自治区。
与西藏类似，新疆维吾尔族人民在宗教信仰、语言文化、生活习俗等方面有别于占中国人口绝大多数的汉族人。新疆存在的维汉民族矛盾有历史背景。随着２００９年“乌鲁木齐７·５事件”的发生，这一民族矛盾日益激化。新疆维族人抱怨当地汉人迁入过多，且在就业等方面优先。北京政府强调对新疆经济的投资和当地生活的改善，并将暴力事件归结于恐怖势力和海外“疆独”势力煽动所致。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
有评论认为，台湾的大多数人希望维持某种形式的现状。现状意味着保持事实上的独立，但避免来自中国的报复。美国的回应必须跟随台湾的步伐，否则就会存在风险。
“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
据法新社报道，由于对阿富汗塔利班政权控制极端组织的能力存有疑虑，中国将在塔吉克邻近阿富汗边界地点为塔吉克警方建一个基地。
距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。
据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。
人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
43个国家呼吁中国充分尊重新疆维吾尔族权利，要求中国立即允许独立观察员进入新疆。但另外有62国称新疆是中国的内部事务，支持中国立场的国家比去年多了17个。
2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。
美联社今年4月受中国政府邀请前往新疆採访，报导10日刊出，记者发现新疆的监视管控已不像过去一样密佈，但当地民众的生活似乎仍受到各种限制。
关于中国新疆地区的强迫劳动及其对全球供应链的影响的辩论仍在继续之时，路透社报道称，美国遥控器制造商环球电子公司与新疆当局达成协议，将数百名维吾尔族工人运送到其位于中国南部的工厂。
路透社发布调查报道揭露美国遥控器制造商环球电子(UEI)与新疆当局达成协议，将数百名新疆维族劳工转移至中国南部广西钦州市的工厂。这也是人权团体关心被转移的维族劳工「强迫劳动」首个被证实的案例。
10月3日，新疆霍尔果斯市发现两名新冠阳性病例后，当地如临大敌，除交通管制外，目前正在开展第二轮全市大筛查。
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