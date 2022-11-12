中华人民共和国西北部维吾尔族自治区。

与西藏类似，新疆维吾尔族人民在宗教信仰、语言文化、生活习俗等方面有别于占中国人口绝大多数的汉族人。新疆存在的维汉民族矛盾有历史背景。随着２００９年“乌鲁木齐７·５事件”的发生，这一民族矛盾日益激化。新疆维族人抱怨当地汉人迁入过多，且在就业等方面优先。北京政府强调对新疆经济的投资和当地生活的改善，并将暴力事件归结于恐怖势力和海外“疆独”势力煽动所致。