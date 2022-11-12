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中华人民共和国西北部维吾尔族自治区。
与西藏类似，新疆维吾尔族人民在宗教信仰、语言文化、生活习俗等方面有别于占中国人口绝大多数的汉族人。新疆存在的维汉民族矛盾有历史背景。随着２００９年“乌鲁木齐７·５事件”的发生，这一民族矛盾日益激化。新疆维族人抱怨当地汉人迁入过多，且在就业等方面优先。北京政府强调对新疆经济的投资和当地生活的改善，并将暴力事件归结于恐怖势力和海外“疆独”势力煽动所致。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
网络安全公司Lookout最新发布的一份网络安全报告说，在许多维吾尔语的应用程序中检测到中国的间谍软件。这些间谍软件让黑客能够收集用户隐私数据，包括位置、联系人、通话记录、短信和文件，还可以拍照和记录通话。
中国驻瑞士大使对瑞士媒体表示，瑞士如果在乎瑞中关系，就应该避免跟随欧盟的脚步对中国实施制裁。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
周一，包括德国等主要西方国家在内的50个联合国成员国发表联合声明，谴责中国在新疆有系统地践踏维吾尔等穆斯林少数民族的人权，要求中国当局立即释放"被剥夺了自由权利的人"。
澳大利亞智庫20日發布一份報告，指出中共過去兩年透過第三方機構的協助，在YouTube上推廣以少數民族年輕女性為主角的影片，希望藉此對抗批評其人權紀錄的國際輿論。
虽然德国联邦总理府拒绝证实总理肖尔茨即将于11月初访华的行程，但是德国的经济界据称已经收到了陪同总理一起访华的邀请函。德国智库全球公共政策研究所(GPPI)所长托斯滕·贝纳(Thorsten Benner)表示：发出这种邀请是一个错误。
联合国人权理事会10月6日以些微票数否决针对新疆人权情势进行辩论，但本来投了弃权票的乌克兰隔天却改变心意，表示要改为「赞成立场」。
《明镜周刊》的一篇分析文章关注了联合国人权理事会近日关于新疆人权问题的投票，称其是“中国的力量展示”和“残酷的现实政治”。德国《时代周报》则关注了台湾不断下降的出生率，称台湾从美国获得现代武器，以便面对中国防卫自己，但台湾存在“一个根本问题：年轻人越来越少”。
聯合國人權理事會6日以些微票數否決針對新疆人權情勢進行辯論。海外維吾爾人表示失望，並對人權理事會的公信力提出質疑。專家認為，投票結果凸顯中國話語權的影響力。
新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。
新疆週二宣布暫停所有離疆客運列車，烏魯木齊所有人員暫不離烏，嚴防疫情外溢，「為黨的二十大勝利召開營造良好環境」。新疆歷時數月封控，民怨四起，防疫為何仍不見效？官方承認多項防控短版。
外交人士周一证实，美英等国要求联合国人权理事会就中国新疆维吾尔族及其他穆斯林少数民族人权问题进行讨论。但相关决议草案必须先获得意见分歧的理事会成员国通过。
在2013年正式成为中国最高领导人之后，习近平对内巩固自身权力、取消国家主席任期限制，对外推行大国外交、宣传东升西降，联俄抗美。一起回顾习近平执政这10年为中国带来何种转变。
中国国家副主席王岐山作为习近平特别代表出席英国女王国葬。不过近日接连传出，英国下议院议长婉拒中国代表进入西敏宫致哀的要求，甚至有英国议员反对中方出席女王葬礼。
加拿大「公民實驗室」週二（9月13日）發布報告指出，中國警方自2016年起，可能在西藏收集了90萬至120萬份的DNA樣本。專家告訴德國之聲，中國當局可能以此對當地人民進行社會控制。
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