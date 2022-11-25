新疆黄金矿坑发生坍塌事故 18人失联受困

（德国之声中文网）负责指导救灾和应对突发事件的中国应急管理部12月25日发布消息在12月24日13时左右，新疆伊宁县西部黄金伊犁有限公司一座金矿发生坍塌事故，造成18人被困，目前仍在进行救援行动。

在距离哈萨克边界约100公里处的伊犁哈萨克自治州伊宁县矿坑中，24日下午发生坍塌当时共有40名矿工在井下作业，其中22人获救，但仍有18人受困于矿坑内。

矿山救援专家指导救援工作

据新华网报导，应急管理部在接报之后，派出了救援队伍赴现场指导救援处置和事故调查，同时选派3名矿山救援专家紧急赶往现场协助指导救援工作。

《新民晚报》报导指出，救援指挥部连夜调集各级应急力量300余人、救援车辆80多辆、各类应急救援装备467台（套），并协调西部钻探公司、中石油新疆公司、自治区地质矿产勘查开发局等部门调集6台钻机和专业队伍赶赴现场救援。同时也研究制定了《西部黄金伊犁有限责任公司"12∙24"坍塌事故救援方案》，确保科学安全高效施救。

中国过去也曾传出矿坑崩塌的意外事件

已确认人员位置

《新民晚报》也提到，救难人员已于12月25日凌晨2时许确定井下人员具体位置，并保障井下通风。但因井下情况较为复杂，且事故地点周边围岩不稳定，给救援工作带来较大困难。新疆有色金属工业（集团）有限责任公司安全总监卢伟表示，目前18人暂处于失联状态。

据红星新闻报导，一名西部黄金伊犁有限公司的员工向该媒体表示，目前公司正在联系被困人员家属。该名员工还称，安全升井的22人是因离出口较近才得以逃生，目前这些人已被安置到宿舍休息。

公开资料显示，成立于1996年的西部黄金伊犁有限责任公司总部位于新疆伊犁州伊宁县，是新疆有色金属工业（集团）有限责任公司全资子公司。前身为新疆阿希金矿，是集采、选、冶为一体的现代化黄金生产企业。

（综合报导）

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